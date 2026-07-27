அமைதியான முறையில் போராட்டம் நடத்துவது உரிமை - மாணவர்கள் மீதான தடியடிக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கண்டனம்
போராட்டம் நடக்கிறது என்பதற்காகவே தடியடி நடத்த வேண்டும் என்பது இல்லை என்று உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 27, 2026 at 2:16 PM IST
புதுடெல்லி: டெல்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தடியடி சம்பவத்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்த உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள், அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி, அமைதியான முறையில் போராட்டம் நடத்துவது அடிப்படை உரிமை என்று குறிப்பிட்டனர்.
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த மாணவர்கள் மீது காவல் துறையினர் தடியடி மற்றும் கண்ணீர் புகைகுண்டுகள் வீசியது தொடர்பாக நீதி விசாரணை நடத்தக் கோரி பல்வேறு தரப்பினரும் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
இந்த மனுக்கள் மீதான விசாரணை உச்சநீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பாக்சி, மோகனா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று (ஜூலை 27) விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, "அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி அமைதியான முறையில் போராட்டம் நடத்துவது ஒவ்வொரு குடிமகனின் அடிப்படை உரிமையாகும். அது அமைதியான போராட்டமாக இருக்கும் வரை அந்த உரிமையை மறுக்க முடியாது. அமைதி வழிப்போராட்டத்திற்கு எந்தவித கட்டுப்பாடும் இருக்க கூடாது. போராட்டம் நடக்கிறது என்பதற்காகவே தடியடி நடத்த வேண்டும் என்பதில்லை. காவல் துறையின் வரம்பு மீறிய நடவடிக்கையை நியாயப்படுத்த முடியாது" என்று தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த் தெரிவித்தார்.
மாணவர்களின் போராட்டத்தின் போது தாக்குதலுக்குள்ளான காவலர்களின் குடும்பத்தினர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "காவலர்கள் கொடூரமான முறையில் தாக்கப்பட்டுள்ளனர்" என்று வாதிட்டார்.
"இத்தகைய பெரிய அளவிலான போராட்டங்களை கையாளும் காவலர்களுக்கு ஏன் போதுமான பாதுகாப்பு வசதிகள் தரப்படவில்லை? அவர்களுக்கு போதுமான அளவில் தலைக் கவசங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஒரு பிரச்சினை குறித்து இளைஞர்கள் போராட விரும்பினால் போராடுவதற்கு அவர்களுக்கு உரிமை உள்ளது. அவர்களுக்கு சரியான இடம் ஒதுக்கப்பட வேண்டும். போராட்டம் என்ற பெயரில் சமூக விரோதச் செயல்கள் நடந்தால் காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்கலாம்" தலைமை நீதிபதி அமர்வு தெரிவித்தது.
"இது டெல்லிக்கு மட்டுமான பிரச்சினை இல்லை. இது இந்தியா முழுமைக்குமான பிரச்சனை. ஜனநாயக நாட்டில் ஒழுக்கம் ஒரு முக்கியமான அங்கம்" என்பதையும் தலைமை நீதிபதி அமர்வு குறிப்பிட்டது.
இதையடுத்து மத்திய அரசு தரப்பில் ஆஜரான சோலிசெட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா, இது தொடர்பான அனைத்து மனுக்களையும் நாளை (ஜூலை 28) விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொண்டார். இதனையேற்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வு, போராட்டத்தின் போது மாணவர்கள் மீதான காவல் துறையின் அத்துமீறல்கள் குறித்த அனைத்து மனுக்களையும் நாளை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளது.