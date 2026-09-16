ஒரே பாலின துணையை 'மருத்துவப் பிரதிநிதியாக' நியமிக்கலாம் – மத்திய அரசு ஒப்புதல்
ரத்த உறவுகள் இல்லாத போதிலும், ஒருவர் தான் விரும்பும் நபரை தன் உயிர் காக்கும் முடிவுகளை எடுக்கும் தார்மீகப் பொறுப்பில் அமர்த்த முடியும் என்பது சட்டப்பூர்வமாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : September 16, 2026 at 4:19 PM IST
புதுடெல்லி: அவசர கால மருத்துவ சிகிச்சைகளின் போது, சுயநினைவற்ற நிலையில் இருக்கும் ஒருவர் சார்பாக முக்கிய மருத்துவ முடிவுகளை எடுப்பதற்கு, அவரது ஒரே பாலின துணையை அல்லது சட்டப்பூர்வமாக திருமணம் செய்யாமல் இணைந்து வாழும் துணையை மருத்துவப் பிரதிநிதியாக நியமிக்கலாம் என்று மத்திய அரசும் தேசிய மருத்துவ ஆணையமும் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளன.
ஒரே பாலின பந்தத்தில் இருக்கும் இணைகளின் அடிப்படை உரிமைகளை நோக்கிய நகர்வில், இது ஒரு மிக முக்கியத் திருப்புமுனையாக பார்க்கப்படுகிறது.
உடல்நலக் குறைவு காரணமாக அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்படும் நபர்கள் அல்லது தீவிர அறுவை சிகிச்சையின் போது சுயநினைவை இழக்கும் நோயாளிகள் சார்பாக, அடுத்தகட்ட சிகிச்சை குறித்த முடிவுகளை எடுக்கும் தார்மீக உரிமை 'நெருங்கிய உறவினர்களுக்கே' பாரம்பரியமாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
ஆனால், ஒரே பாலினப் பந்தத்தில் இருப்பவர்கள் மற்றும் இணைந்து வாழும் இணைகளுக்கு சட்டப்பூர்வத் திருமண அங்கீகாரம் இல்லாததால், தங்களின் துணையின் அவசர மருத்துவக் காலங்களில் அவர்களால் எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாத சூழல் நிலவியது.
இதனை எதிர்த்து, மருத்துவமனைகளில் தங்களின் துணையைத் தன்னாட்சி பெற்ற மருத்துவப் பிரதிநிதியாக நியமிக்க அனுமதிக்கக் கோரி டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த மனுவை விசாரித்த டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் மத்திய சுகாதார அமைச்சகமும் தேசிய மருத்துவ ஆணையமும் கூட்டாக பிரமாணப் பத்திரம் தாக்கல் செய்தன.
அதில், அவசரக் காலங்களில் தமக்காக முடிவெடுக்கும் பிரதிநிதியை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு ஒரு தனிநபரின் பாலின அடையாளமோ அல்லது அவரது திருமண நிலையோ தடையாக இருக்க முடியாது. வயது வந்த ஒரு நோயாளிக்கு, தனக்கு சுயநினைவு இல்லாத போது யார் முடிவெடுக்க வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் முழு தன்னாட்சி உரிமை உண்டு. ஒருவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படும் போதே, ஒரு குறிப்பிட்ட நபரை தனது மருத்துவப் பிரதிநிதியாக எழுத்துப்பூர்வமாக நியமிக்க சட்டம் அனுமதிக்கிறது. அந்த நபர் ஒரே பாலினத் துணையாக இருந்தாலும் அதை மருத்துவமனைகள் நிராகரிக்க முடியாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உச்ச நீதிமன்றம் ஒரே பாலின திருமணங்களுக்கு சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரம் வழங்க மறுத்திருந்த சூழலில், மருத்துவ அவசர காலங்களில் துணையை பிரதிநிதியாக நியமிக்கும் இந்த உரிமையை மத்திய அரசு ஏற்றுக் கொண்டிருப்பது எல்.ஜி.பி.டி.க்யூ (LGBTQ+) சமூகத்தினரிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
இதன் மூலம், ரத்த உறவுகள் இல்லாத போதிலும், ஒருவர் தான் விரும்பும் நபரை தன் உயிர் காக்கும் முடிவுகளை எடுக்கும் தார்மீகப் பொறுப்பில் அமர்த்த முடியும் என்பது சட்டப்பூர்வமாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.