மீண்டும் விஸ்வரூபம் எடுக்கும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா; பாஜகவுக்கு மீண்டும் தோல்வியே கிடைக்கும் - இந்தியா கூட்டணி
தற்போதைய நிலையில் சிறப்பு கூட்டத் தொடர் என்பது நிர்வாக சிக்கல்களில் இருந்து பொதுமக்களின் கவனத்தை திசை திருப்பும் ஒரு தந்திரமாகவே தெரிகிறது என இந்தியா கூட்டணி எம்பிக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : November 14, 2026 at 5:30 PM IST
புதுடெல்லி: நாடாளுமன்றத்தில் மீண்டும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா கொண்டு வரப்பட்டாலும் பாஜகவால் அதனை நிறைவேற்ற முடியாது என இந்தியா கூட்டணி கட்சியினர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.
தொகுதி மறுவரையறை மசோதா
மக்களவையில் தற்போது உள்ள 543 இடங்களை 850 ஆக அதிகரிக்கும் வகையில் நாடாளுமன்றத்தின் மூன்று நாள் சிறப்பு கூட்டத் தொடர் விரைவில் கூட்டப்படுவதாக கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தகவல் வெளியானது. இது தொடர்பாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அரசு தரப்பில் இருந்து இன்னும் வெளியாகவில்லை என்றாலும், இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன.
எதிர்க்கட்சிகளால் தோற்கடிக்கப்பட்ட மசோதா
குறிப்பாக கடந்த ஏப்ரல் மாதம் மத்திய அரசால் கொண்டு வரப்பட்ட தொகுதி மறுவரையறை மசோதா எதிர்க்கட்சிகளால் தோற்கடிக்கப்பட்டது. தொகுதி மறுவரையறை மசோதா அரசியல் சாசன திருத்த மசோதா என்பதால் மூன்றில் இரண்டு பங்கு எம்பிக்களின் ஆதரவு அவசியமாகிறது. இதனால் போதிய பெரும்பான்மை இல்லாததால் கடந்த முறை பாஜக கூட்டணியால் இந்த மசோதாவை நிறைவேற்ற இயலவில்லை.
வாக்கெடுப்பில் 298 பேர் மசோதாவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த நிலையில், இந்தியா கூட்டணி கட்சி எம்பிக்கள் 230 பேர் மசோதாவுக்கு எதிராக வாக்களித்தனர். இதனால் மசோதா போதிய ஆதரவில்லாமல் தோல்வி அடைந்தது. இந்த நிலையில், தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை மீண்டும் கொண்டு வந்து நிறைவேற்ற மத்திய அரசு தீவிரம் காட்டி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
திமுகவுடன் பேச்சு?
குறிப்பாக திமுக, ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ், என்சிபி, சமாஜ்வாடி, ஏஐஎம்ஐஎம் மற்றும் பிஜூ ஜனதா தளம் உள்ளிட்ட கட்சிகளிடம் இந்த மசோதா தொடர்பாக விவாதிக்கப்பட்டதாக நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜ்ஜு ஏற்கெனவே தெரிவித்திருந்தார். இதனிடையே இந்த முறை மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டால் பெரும்பான்மையை விட 15 முதல் 18 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தங்களுக்கு கூடுதலாக இருப்பதாகவும் பாஜக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதனிடையே நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத் தொடர் தொடர்பான எந்த தகவலும் இதுவரை தங்களுக்கு தெரிவிக்கப்படவில்லை என எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
"அரசிடம் பெரும்பான்மை இல்லை"
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பேசிய காங்கிரஸ் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் அகிலேஷ் பிரசாத் சிங், "தொகுதி மறுவறையறை மசோதா தொடர்பாக அரசிடம் தெளிவற்ற நிலை தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது. நாடாளுமன்றத்தின் குளிர்காலக் கூட்டத்தொடர் வழக்கமாக நவம்பர் மாதத்தின் மூன்றாவது வாரத்திலோ அல்லது இறுதியிலோ தொடங்கும். ஆனால், அதற்கு இன்னும் இரண்டு வாரங்களே உள்ள நிலையில் அது குறித்த எந்த அறிவிப்பும் இதுவரை வரவில்லை.
இதற்கிடையே, தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை நிறைவேற்றுவதற்காக மூன்று நாள் சிறப்பு கூட்டத் தொடர் நடத்தப்படுவதாக தற்போது தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தற்போது நடைபெறுவது அனைத்தும் விசித்திரமாக இருக்கிறது.
அரசாங்கத்திடம் போதிய எண்ணிக்கையிலான ஆதரவு இருந்திருந்தால் அவர்கள் இந்நேரத்திற்குள் சிறப்பு அமர்வை அறிவித்திருப்பார்கள். குளிர்கால கூட்டத்தொடரின் போதே இந்த மசோதாவை கொண்டு வந்திருக்கலாம். ஆனால், மசோதா குறித்து மத்திய அரசுக்கு எந்த தெளிவான பார்வையும் இல்லை. எனவே தற்போதைய நிலையில் சிறப்பு கூட்டத்தொடர் என்பது நிர்வாக சிக்கல்களில் இருந்து பொதுமக்களின் கவனத்தை திசை திருப்பும் ஒரு தந்திரமாகவே தெரிகிறது" என்றார்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக கேரள காங்கிரஸ் கட்சியின் மக்களவை உறுப்பினரான பிரான்சிஸ் ஜார்ஜ் கூறுகையில், "நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் இதுவரை முடித்து வைக்கப்படாததால், சிறப்பு அமர்வுக்கான வாய்ப்பு உள்ளது. அதே சமயம் மத்திய அரசு இதுவரை ஏன் மழைக்கால கூட்டத்தொடரை முறையாக முடித்துவைக்கவில்லை என்று தெரியவில்லை.
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தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பாக அரசிடம் போதிய பெரும்பான்மை பலம் இருந்தால், இந்நேரம் சிறப்பு அமர்வை அறிவித்திருப்பார்கள். எனவே அரசிடம் போதுமான எண்ணிக்கையில் எம்பிக்களின் ஆதரவு இல்லை என்பது இதன் மூலம் உறுதியாக தெரிகிறது" என்றார்.
இதனிடையே, நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்புக் கூட்டத் தொடர் கூட்டப்படுவது குறித்து எங்களுக்குத் தெரியாது, ஆனால் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவில் தற்போதைய நிலை தொடர வேண்டும் என்பதே எங்கள் விருப்பம் என திமுக மக்களவை குழுத் தலைவர் டி.ஆர்.பாலு தெரிவித்துள்ளார்.
தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தொடர்பாக மத்திய பாஜக அரசின் திட்டம் என்ன? என்பது இன்னும் சில நாட்களில் தெரியவரும் என்பதே தற்போதைய கள எதார்த்தமாக உள்ளது.