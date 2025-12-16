காந்தி பெயர் நீக்க விவகாரம்: போர்க்களமான மக்களவை... எதிர்க்கட்சிகளின் கோரிக்கை ஏற்கப்படுமா?
காந்தி பெயர் நீக்க மசோதாவை காரணம் காட்டி எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில், அவையை மதியம் 2 மணி வரை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா ஒத்திவைத்தார்.
Published : December 16, 2025 at 3:05 PM IST
புதுடெல்லி: மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின் (MGNREGS) பெயர் மாற்றம் தொடர்பான மத்திய அரசின் புதிய மசோதாவுக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகள் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டம் கடந்த 2005 ஆம் ஆண்டு காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் கொண்டுவரப்பட்டது. கிராமபுற பகுதிகளில் உள்ள மக்களின் வேலைவாய்ப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், இந்த மசோதா கொண்டு வரப்பட்டு, மன்மோகன் சிங் அரசால் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதன்படி கிராமப்புற மக்களுக்கு ஆண்டுக்கு 100 நாட்கள் வேலைவாய்ப்பு உத்தரவாதம் ஏற்படுத்தப்பட்டது.
இதனிடையே, இந்த திட்டத்தில் உள்ள காந்தி பெயர் நீக்கப்படும் என்று கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மத்திய அரசு தரப்பில் இருந்து அறிவிப்பு வெளியானது. இந்த அறிவிப்புக்கு தமிழகம், மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களை சேர்ந்த முதல்வர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இந்த பெயர் மாற்றத்தை ஏற்க முடியாது என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின் (MGNREGS) பெயர் மாற்றம் தொடர்பான 'விக்சித் பாரத்-ரோஸ்கர் மற்றும் ஆஜீவிகா மிஷன்' (கிராமின்) (VB–G RAM G) மசோதாவை மத்திய அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் மக்களவையில் இன்று தாக்கல் செய்தார். ஏற்கனவே இருக்கும் 100 நாட்கள் வேலை திட்டத்தின் காலத்தை 125 நாட்களாக அதிகரிக்க இந்த மசோதா வழிவகை செய்வதாகவும், வளமான மற்றும் மீள்திறன் கொண்ட கிராமப்புற இந்தியாவை உருவாக்க இது பேருதவியாக இருக்கும் என மக்களவையில் மசோதாவை தாக்கல் செய்த அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் தெரிவித்தார்.
மக்களவையில் மசோதா தாக்கல் செய்த நிலையில், எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இது தொடர்பாக பேசிய காங்கிரஸ் உறுப்பினர் பிரியங்கா காந்தி, "மசோதாக்களின் பெயர்களை மாற்றுவதில் அரசு ஏன் இவ்வளவு ஆர்வமாக இருக்கிறது? MGNREGS ஒரு புரட்சிகரமான திட்டம். இந்த திட்டத்தை காங்கிரஸ் அறிமுகப்படுத்திய போது அனைத்துக் கட்சிகளும் அதனை பாராட்டின. இது கிராமப்புற மக்களின் பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்தியதுடன், வேலைக்கான உத்தரவாதத்தை உறுதிப்படுத்தியது" என்றார்.
இதற்கு பதிலளித்த மத்திய அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான், "காந்தி எங்கள் இதயங்களில் இருக்கிறார். அவரை நாங்கள் புறக்கணிப்பது போன்று எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டு அமளியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். அரசியல் செய்ய வேண்டும் என்பதே அவர்களின் நோக்கமாக இருக்கிறது. இதை ஒருபோதும் ஏற்க முடியாது" என்றார்.
திமுக உறுப்பினர் டி.ஆர்.பாலு
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பேசிய திமுக எம்பி டி.ஆர்.பாலு, "இந்த பெயர் மாற்றம் தேவையில்லாதது. இந்த மசோதாவை மேற்கொண்டு விவாதத்திற்கு எடுக்கக் கூடாது. ஆரம்ப நிலையிலேயே மசோதாவை மத்திய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும்" என வலியுறுத்தினார்.
இந்த விவகாரத்தை காரணம் காட்டி எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில், அவையை மதியம் 2 மணி வரை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா ஒத்தி வைத்தார்.
மதியம் அவை நடவடிக்கை தொடங்கிய நிலையில், எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களின் நடவடிக்கையை கண்டித்து மத்திய அமைச்சர்கள் தொடர்ந்து தங்களது கருத்துக்களை முன் வைத்து வருகிறார்கள். அமைச்சர்களின் கருத்து எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் தங்களின் எதிர்ப்பை குரலெழுப்பி தெரிவித்து வருகிறார்கள். காந்தி பெயர் மாற்றம் தொடர்பாக ஆளும் மற்றும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களிடையே கடும் வார்த்தை மோதல் நிலவுகிறது.