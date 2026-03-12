ETV Bharat / bharat

கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி 70% ஆக அதிகரிப்பு - நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அமைச்சர் தகவல்

கடந்த ஐந்து நாட்களில் உள்நாட்டு எல்பிஜி உற்பத்தி 28% அதிகரித்துள்ளதாக நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

மக்களவையில் உரையாற்றும் மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி
மக்களவையில் உரையாற்றும் மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி (Sansad tv live)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 12, 2026 at 9:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

டெல்லி: ஹார்முஸ் ஜலசந்தி மூடப்படுவதற்கு முன்பு இருந்த அளவைக் காட்டிலும் தற்போது கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியை இந்தியா 70% ஆக அதிகரித்துள்ளது என்று மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரான் போர் காரணமாக இந்தியாவில் நிலவும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு குறித்து பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் இன்று (மார்ச் 12) மாலை நாடாளுமன்ற மக்களவையில் மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயுத்துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி உரையாற்றியனார்.

அப்போது அவர், "மேற்காசியாவில் நிலவும் போரை தொடர்ந்து உலகளாவிய எரிசக்தி விநியோகத்தில் ஏற்பட்ட பெரிய இடையூறுகளை நாடு வெற்றிகரமாகச் சமாளித்து வருகிறது. மோதல்கள் நீண்டகாலம் தொடர்ந்தாலும் இந்தியாவில் போதுமான எரிவாயு உற்பத்தி மற்றும் விநியோக ஏற்பாடுகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும், தொழில்துறைக்கும் மின் உற்பத்தி முழுமையாகப் பாதுகாக்கப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: வரலாற்றிலேயே முதன்முறை... தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரை நீக்க 193 எம்பிக்கள் கையெழுத்து

ஹார்முஸ் ஜலசந்தி முக்கிய வணிக கடல்வழிப் போக்குவரத்து வழித்தடமாகும். உலகின் 20% கச்சா எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு, எல்பிஜி ஆகியவை இந்த வழித்தடம் வழியாக வருகிறது. ஹார்முஸ் ஜலசந்தி மூடப்படுவதற்கு முன்பு 55% கச்சா எண்ணெய்யை இந்தியா இறக்குமதி செய்த நிலையில், தற்போது ஹார்முஸ் வழித்தடம் அல்லாத மாற்று வழித்தடத்தின் மூலம் 70% கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் கச்சா எண்ணெய் விநியோகம் பாதுகாப்பாக உள்ளது.

இயற்கை எரிவாயுவை பொருத்தவரை கத்தாரில் இருந்து 30 MMSCMD அளவுக்கு எரிவாயு இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. எனினும், உள்நாட்டு உற்பத்தி 90 MMSCMD அளவாகத் தொடர்கிறது. வீடுகளுக்கு குழாய் மூலம் எரிவாயு விநியோகமும், வாகனங்களுக்கு சிஎன்ஜியும் எந்தவித தடையுமின்றி 100% விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது.

கடந்த ஐந்து நாட்களில் உள்நாட்டு எல்பிஜி உற்பத்தி 28% அதிகரித்துள்ளது. எல்பிஜி கியாஸ் சிலிண்டர் பதுக்கலைத் தடுக்கும் வகையில் நகர்ப்புறங்களில் ஒருமுறை வீட்டு உபயோக கியாஸ் சிலிண்டர் வாங்கிய வாடிக்கையாளர்கள், மீண்டும் முன்பதிவு செய்வதற்கான கால அவகாசம் 25 நாட்களாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும் சிலிண்டர்கள் விநியோகத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. ரேஷன் கடைகள் மூலம் மண்ணெண்ணெய் விநியோகம் செய்யப்படும். உணவகங்களில் நிலக்கரி, உயிரி எரிபொருள் போன்ற மாற்று எரிபொருளை ஒரு மாதத்திற்கு பயன்படுத்துவதற்கு அனுமதிக்குமாறு மாநில மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியங்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன" என்றார்.

இதனிடையே, மத்திய அமைச்சர் விளக்கம் அளித்து கொண்டிருக்கும் போது எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் மக்களவையில் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

கச்சா எண்ணெய்
ஹர்தீப் சிங் பூரி
PARLIAMENT
LOK SABHA
FUEL LPG PARLIAMENT MINISTER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.