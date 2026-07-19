அதிருப்தி எம்.பி.க்களுக்கு அழைப்பு - அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் இருந்து எதிர்க்கட்சிகள் வெளிநடப்பு
அதிருப்தியில் உள்ள 20 திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்.பி.க்களுக்கு மத்திய நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் எந்த அடிப்படையில் அழைப்பு விடுத்தார் என எம்.பி. மஹுவா மொய்த்ரா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : July 19, 2026 at 2:16 PM IST
புதுடெல்லி: திரிணாமூல் காங்கிரசின் அதிருப்தி எம்.பி.க்கள் மற்றும் அதிருப்தி உத்தவ் சிவசேனா எம்.பி.க்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதைக் கண்டித்து மத்திய அரசின் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் இருந்து எதிர்க்கட்சிகள் வெளிநடப்புச் செய்தன.
நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத்தொடர் நாளை (ஜூலை 20) தொடங்கி வரும் ஆகஸ்ட் 13- ஆம் தேதி வரை 19 நாட்கள் நடைபெறவுள்ளன. இந்த கூட்டத்தொடரில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா, பெண்களுக்கான இட ஒதுக்கீடு மசோதா போன்ற முக்கிய மசோதாக்களை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு முனைப்புக்காட்டி வருகிறது.
கூட்டத்தொடர் அமர்வுகள் எவ்வித அமளியும் இன்றி ஆக்கப்பூர்வமாக நடைபெறுவதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் அனைத்துக் கட்சிகளின் கூட்டத்திற்கு மத்திய அரசு அழைப்பு விடுத்திருந்தது. இதையடுத்து, இன்று (ஜூலை 19) காலை 11.00 மணிக்கு டெல்லி நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் நடைபெற்றது. அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக வந்திருந்த அதிருப்தி திரிணாமூல் காங்கிரஸ் எம்.பி. ககோலி கோஸ் தஸ்திதாரை மத்திய நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ, மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேக்வால், மத்திய நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை மற்றும் தகவல், ஒளிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல்.முருகன் ஆகியோர் வரவேற்றனர்.
#WATCH | Delhi: TMC MP Mahua Moitra says, "Today, the entire opposition including Congress, the Samajwadi Party, DMK, JMM, Aam Aadmi Party, National Conference, Left parties, Shiv Sena UBT have all walked out of the all party meeting in protest because the so-called NCPI, which… pic.twitter.com/I3b3sdjqVK— ANI (@ANI) July 19, 2026
மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஜெ.பி.நட்டா ஆகியோர் தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் திமுக, அதிமுக, காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, ஜார்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா, சமாஜ்வாதி, உத்தவ் சிவசேனா, தேசியவாத காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகளைச் சேர்ந்த எம்.பி.க்கள் கலந்து கொண்டனர்.
கூட்டத்திற்கு அதிருப்தி திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த எம்.பி.க்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதைக் கண்டித்தும், அதிருப்தி உத்தவ் சிவசேனா எம்.பி.க்களை மகாராஷ்டிரா மாநில துணை முதலமைச்சர் ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையிலான சிவசேனாவுடன் இணைத்ததைக் கண்டித்தும், அதிருப்தி எம்.பி.க்கள் விவகாரத்தில் மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா எடுத்த முடிவைக் கண்டித்தும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் இருந்து வெளிநடப்புச் செய்தனர். எனினும், சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் மீண்டும் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.
நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், மாநிலங்களவையின் காங்கிரஸ் கட்சியின் துணைத் தலைவருமான பிரமோத் திவாரி, "திரிணாமூல் காங்கிரஸ் மற்றும் உத்தவ் சிவசேனா ஆகிய கட்சிகளைச் சேர்ந்த அதிருப்தி எம்.பி.க்கள் விவகாரத்தில் மக்களவை சபாநாயகர் எடுத்த முடிவைக் கண்டித்து அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் இருந்து எதிர்க்கட்சிகள் வெளிநடப்பு செய்தோம்" என்று தெரிவித்தார்.
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஜான் பிரிட்டாஸ் கூறுகையில், அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்திற்கு அதிருப்தி திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்.பி.க்களுக்கு அழைப்பு விடுத்தது, "நீதிக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதி" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சி எம்.பி. மஹுவா மொய்த்ரா, "அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சியான தேசியவாத குடிமக்கள் கட்சிக்கு மத்திய அரசு அழைப்பு விடுத்ததைக் கண்டித்து சமாஜ்வாதி கட்சி, திமுக, ஆம் ஆத்மி கட்சி, காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் அனைத்துக் கட்சியின் கூட்டத்தில் இருந்து வெளிநடப்புச் செய்தோம். தேசியவாத குடிமக்கள் கட்சியில் இணைந்துள்ள அதிருப்தி திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் 20 எம்.பி.க்கள் மீதான தகுதி நீக்கம் தொடர்பான மனுக்கள் இன்னும் நிலுவையில் உள்ளன.
All Opposition parties staged a walkout from the All-Party meeting for a few minutes. This was a mark of protest against the decision of the Modi Govt to invite the NCPI that is a parking place for 20 so-called ‘rebel’ TMC MPs when a final decision is still pending with the…— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 19, 2026
91- வது சட்டத்திருத்தத்திற்கு பிறகு தனி அணியாகச் செயல்பட இடமில்லை. அப்படியிருக்கையில் நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் எந்த அடிப்படையில் அழைப்பு விடுத்தார்? நாங்கள் கடும் எதிர்ப்பைப் பதிவுச் செய்ததோடு அதை வெளிப்படுத்தும் விதமாகக் கூட்டத்தில் இருந்து வெளிநடப்புச் செய்தோம். இதற்காக அனைத்து எதிர்க்கட்சிக்களுக்கும் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
திரிபுராவில் அதிகம் அறியப்படாத கட்சியாக தேசியவாத குடிமக்கள் கட்சி உள்ளது. தற்போது திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த 20 அதிருப்தி எம்.பி.க்கள், இக்கட்சியில் இணைந்துள்ளனர். குறிப்பாக, கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் தகுதி நீக்கத்தைத் தவிர்ப்பதற்காக இணைந்துள்ளனர். திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சியில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு உறுப்பினர்கள், தேசியவாத குடிமக்கள் கட்சியில் இணைந்துள்ள நிலையில், பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு அவர்கள் ஆதரவு அளிக்கவுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர்.