ஜூலை 20-ல் தொடங்குகிறது நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத்தொடர்
நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் 19 நாட்கள் நடைபெறவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது
Published : July 4, 2026 at 5:20 PM IST
புதுடெல்லி: நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத்தொடர் வரும் ஜூலை 20- ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.
நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்காலக் கூட்டத்தொடர் வரும் ஜூலை 20- ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 13- ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ இன்று (ஜூலை 04) அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். மொத்தம் உள்ள 25 நாட்களில் சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளைத் தவிர்த்து மொத்தம் 19 நாட்கள் கூட்டத்தொடர் நடைபெறவுள்ளது.
திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சி மற்றும் சிவசேனா ஆகிய கட்சிகளுக்குள் உட்கட்சிப் பூசல் நிலவுகிறது. மேலும், திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த 20 எம்.பி.க்கள் மற்றும் சிவசேனாவைச் சேர்ந்த 6 எம்.பி.க்கள் தங்களை அங்கீகரிக்கக் கோரியுள்ள நிலையில் மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா என்ன முடிவு எடுக்கப்போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
மாநிலங்களவைக்கு புதிதாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள எம்.பி.க்களால் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் பலம் அதிகரித்துள்ளது. அதேபோல், மாநிலங்களவையைச் சேர்ந்த மூன்று திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த எம்.பி.க்கள் அண்மையில் தங்களது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளதால் நடைபெறவுள்ள இடைத்தேர்தல்கள் மாநிலங்களவையில் பாஜகவின் பலத்தை அதிகரிக்க உதவும் என்று கூறப்படுகிறது.
மழைக்காலக் கூட்டத்தொடரில் மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா மற்றும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா உள்ளிட்ட மசோதாக்களை மீண்டும் கொண்டு வர மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், "மத்திய அரசின் பரிந்துரையின் பேரில் 2026- ஆம் ஆண்டிற்கான நாடாளுமன்ற மழைக்காலக் கூட்டத்தொடரை கூட்டுவதற்கு குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். அதன்படி, தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விவகாரங்கள் குறித்த அர்த்தமுள்ள விவாதங்கள், கலந்தாலோசனை மற்றும் முடிவுகளை எடுப்பதற்காக நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடர் வரும் ஜூலை 20- ஆம் தேதி தொடங்கி வரும் ஆகஸ்ட் 13- ஆம் தேதி வரை நடைபெறும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
On the recommendation of the Govt of India, Hon’ble President, Smt. Droupadi Murmu ji has approved the summoning of both the Houses of Parliament for the Monsoon Session 2026.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 4, 2026
The Session will commence on 20 July, 2026 and continue till 13 August, 2026 for meaningful debate,… pic.twitter.com/TaEYH4F1cK
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தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, அசாம், மேற்கு வங்கம், கேரளம் ஆகிய ஐந்து மாநிலங்களின் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கு பிறகு நடைபெறவுள்ள இக்கூட்டத்தொடரில் நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு, எரிப்பொருள் விலை உயர்வு, அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகளை எழுப்ப எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நடந்து முடிந்த ஐந்து மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்களில் அசாம், மேற்கு வங்கம், புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களை பாஜக கூட்டணி கைப்பற்றியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.