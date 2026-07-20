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பரபரப்பான சூழலுக்கு மத்தியில் இன்று கூடுகிறது நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர்

நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் வருமான வரி, தேசிய கௌரவத்திற்கு அவமதிப்பு தடுப்பு உள்ளிட்ட மசோதாக்களை தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட பிறகு, மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டா உள்ளிட்டோர் வெளியேறும் காட்சி
அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட பிறகு, மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஜே.பி. நட்டா உள்ளிட்டோர் வெளியேறும் காட்சி (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 20, 2026 at 8:07 AM IST

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புது டெல்லி: பரபரப்பான அரசியல் சூழலுக்கு மத்தியில் நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் இன்று (ஜூலை 20) கூடுகிறது.

நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களை என நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளும் மொத்தமாக 19 அமர்வுகளாக நடைபெற உள்ளதாக நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ அறிவித்திருந்தார்.

அதன்படி, இன்று (ஜூலை 20) தொடங்கும் நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் அடுத்த மாதம் 13ஆம் தேதி வரை 19 நாட்கள் நடைபெற உள்ளது.

இந்த கூட்டத்தொடரில், தேசிய கௌரவத்திற்கு அவமதிப்பு தடுப்பு (திருத்த) மசோதா - 2026, பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு (திருத்த) மசோதா, வருமான வரி (திருத்த) மசோதா 2026, உச்ச நீதிமன்ற (நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை) திருத்த மசோதா - 2026, குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் மேம்பாட்டு (திருத்த) மசோதா - 2026 உள்ளிட்ட மசோதாக்களை தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

மேலும், நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் போது அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வெளிநாட்டு பங்களிப்பு (ஒழுங்குமுறை) திருத்த மசோதா மற்றும் விக்ஸித் பாரத் ஷிக்ஷா அதிஸ்தான் மசோதா - 2025 ஆகியவையும் இந்த கூட்டத்தொடரில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

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நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம், சோனம் வாங்சுக் உண்ணாவிரதம், அயோத்தி ராமர் கோயில் காணிக்கை திருட்டு, மேற்காசிய தாக்குதலில் இந்திய மாலுமிகள் உயிரிழப்பு உள்ளிட்ட பல கோள்விகளை எதிர்க்கட்சியினர் கேட்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும், காங்கிரஸ் - திமுக கூட்டணி முறிவு, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியில் அதிருப்தி இப்படி பரபரப்பான அரசியல் சூழலுக்கு மத்தியில், இன்று நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்க உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

முன்னதாக, கூட்டத்தொடர் அமர்வுகள் எவ்வித அமளியும் இன்றி ஆக்கப்பூர்வமாக நடைபெறுவதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், நேற்று அனைத்துக் கட்சிகளின் கூட்டம் டெல்லி நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் நடைபெற்றது.

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PARLIAMENT MONSOON SESSION
நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர்
நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர்
MONSOON SESSION OF PARLIAMENT
PARLIAMENT MONSOON SESSION 2026

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