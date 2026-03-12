சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு, மீனவர்கள் கைது... நாடாளுமன்றத்தில் சரமாரியாகக் கேள்வி எழுப்பிய தமிழ்நாடு எம்.பி.க்கள்!
மீனவர்கள் பாதுகாப்பாக நாட்டிற்கு அழைத்து வரப்படுவதை உறுதி செய்ய அரசாங்கம் எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகள் என்ன? என்று நாடாளுமன்றத்தில் திமுக எம்.பி. திருச்சி சிவா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : March 12, 2026 at 9:02 PM IST
நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் 2-வது அமர்வு நடைபெற்று வரும் நிலையில் இன்றைய தினம் (மார்ச் 12) தமிழ்நாடு எம்.பி.க்கள் கேள்விகளை சரமாரியாக எழுப்பி நாடாளுமன்றத்தை அதிரவிட்டுள்ளனர். அத்துடன், கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் தட்டுப்பாடு குறித்தும் அவர்கள் சரமாரியாகக் கேள்விகளை எழுப்பினர்.
கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி
நாடாளுமன்ற மக்களவையில் பேசிய வடசென்னை எம்.பி. டாக்டர்.கலாநிதி வீராசாமி, "சுமார் 15 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்புள்ள எண்ணெய் வளங்களை இறக்குமதி செய்வதற்கும் (அல்லது) மேம்படுத்துவதற்கும் புர்க்கினா பாசோவுடன் இந்தியா ஏற்படுத்தியிருக்கும் ஒப்பந்த விவரங்கள் என்ன? அந்த ஒப்பந்தத்தின் பொருளாதார நம்பகத்தன்மை, புவிசார் அரசியல் தாக்கங்கள் மற்றும் எரிசக்தி பாதுகாப்புகளை அரசாங்கம் மதிப்பிட்டுள்ளதா? இந்தியாவின் கச்சா எண்ணெய் ஆதாரத்தை பன்முகப்படுத்தவும், நீண்டகால எரிசக்தி விநியோகங்களைப் பாதுகாக்கவும், அரசாங்கத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன?" என கேள்விகளை எழுப்பினார்.
விமான போக்குவரத்துத்துறையில் காலிப் பணியிடங்கள்
மக்களவையில் பேசிய ஈரோடு எம்.பி. பிரகாஷ், "சிவில் விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகத்தில் காலியாக உள்ள 50% அதிகமான பணியிடங்களை நிரப்பாமல் இருப்பது விமான போக்குவரத்துத் துறையில் விபத்துகளுக்கு வழிவகுக்கும் என போக்குவரத்து, சுற்றுலா மற்றும் பண்பாட்டிற்கான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவால் வெளியிடப்பட்ட வெளிப்படையான எச்சரிக்கையை மத்திய அரசு ஏன் பரிசீலிக்கவில்லை? பயனுள்ள பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறைக்கு அவசியமானது என்று குழுவால் அறிவிக்கப்பட்ட DGCA-வில் உள்ள அனைத்து முக்கியமான பதவிகளும் எப்போது நிரப்பப்படும், காலக்கெடு என்ன?" என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
மேகதாது அணையை தடுக்குமா காவிரி மேலாண்மை ஆணையம்?
தேனி எம்.பி. தங்க தமிழ்ச்செல்வன், கோவை எம்.பி. கணபதி ராஜ்குமார் ஆகியோர் மக்களவையில் பேசுகையில், நடப்பாண்டில் ஜனவரி 06- ஆம் தேதி டெல்லியில் 47-வது முறையாக நடந்த காவிரி மேலாண்மை ஆணையக் கூட்டத்தில் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்டுவது குறித்து கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து அறிக்கையை வெளியிடுமாறு கோரிக்கை விடுத்தனர்.
சமையல் எரிவாயு விநியோகஸ்தர்கள் எண்ணிக்கை
மக்களவையில் பேசிய தருமபுரி எம்.பி. மணி, "கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டில் செயல்பட்டு வரும் மொத்த சமையல் எரிவாயு விநியோகஸ்தர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் மாவட்ட வாரியாக உரிமம் பெற்ற விநியோக நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கைகள் என்ன? தருமபுரியில் முழுமையான சமையல் எரிவாயு சேவை செய்யப்படாத பகுதிகளாக அடையாளம் காணப்பட்ட பகுதிகள் மற்றும் அதை களைய எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன?" என்பது குறித்து கேள்வி எழுப்பினார்.
முத்ரா கடன் பெறுவதை எளிதாக்க வேண்டும்
மக்களவையில் பேசிய ஆரணி எம்.பி. தரணிவேந்தன், "பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் வழங்கப்பட்ட மொத்த கடன்களின் எண்ணிக்கை? முத்ரா கடன்களால் அதிகம் பயனடைந்த துறைகளின் விவரங்கள் என்ன? இதில் கைவினைஞர் பிரிவுகள், சிறு வணிகர்கள் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் சேவை வழங்குநர்கள் எண்ணிக்கை? பெண் தொழில்முனைவோர் மற்றும் பின்தங்கிய பிரிவினருக்கான கடன் எளிதாக கிடைக்கச் செய்வதை அதிகரிக்க ஏதேனும் குறிப்பிட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதா? ஸ்டாண்ட்-அப் இந்தியா, முத்ரா பிளஸ் திட்டங்கள் மற்றும் மாநில MSME ஆதரவு திட்டங்கள் போன்ற பிற திட்டங்களுடன் முத்ராவை ஒருங்கிணைக்க எடுக்கப்பட்ட முயற்சிகள் என்ன? தகுதியான பயனாளிகளுக்கு குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் கவரேஜை விரிவுபடுத்துதல், நடைமுறைகளை எளிதாக்குதல் மற்றும் கடன் வரம்புகளை மேம்படுத்துவதற்கான அரசாங்கத்தின் திட்டங்கள் என்ன?" என்று அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.
தொலைத்தொடர்பு உள்கட்டமைப்பு
மாநிலங்களவையில் பேசிய எம்.பி. அந்தியூர் செல்வராஜ், "சத்தியமங்கலம், தாளவாடி மற்றும் ஹாசனூர் வழித்தடங்கள் உட்பட தமிழ்நாட்டின் ஈரோடு மாவட்டத்தில் மொபைல் நெட்வொர்க் திறன் குறித்து அரசாங்கம் மதிப்பிட்டுள்ளதா? ஈரோடு மாவட்டத்தில் அரசு கோபுர விரிவாக்கம், ஃபைபர் பேக்ஹால் வலுப்படுத்துதல், கவரேஜ் தணிக்கைகள், டிரைவ் சோதனைகள், சேவை குறைபாடு மற்றும் புகார் தீர்வுக்கான அபராதங்கள் போன்றவை குறித்து மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன? நம்பகமான மொபைல் கவரேஜ், மின்தடைகளின் போது விரைவான மறுசீரமைப்பு மற்றும் குறிப்பிட்ட மாவட்டத்தில் சேவை தரங்களை அமல்படுத்துவதற்கு அரசாங்கத்தால் எடுக்கப்பட உள்ள நடவடிக்கைகள் என்ன?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
கிராமப்புறங்களில் 5ஜி சேவைகள்
மாநிலங்களவையில் பேசிய எம்.பி. எஸ்.ஆர்.சிவலிங்கம், "2025-ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் ஐந்தாம் தலைமுறை மொபைல் சேவைகளை நாடு தழுவிய அளவில் அறிமுகப்படுத்தும் திட்டத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் முன்னேற்றங்கள் என்ன? தொலைபேசி மற்றும் பிராட்பேண்ட் சேவைகளை கிராமப்புறங்களிலும் விரிவாக்க எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகள் என்ன? நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் அதிவேக நெட்வொர்க் பரப்பளவை உறுதி செய்வதற்காக அரசாங்கமும் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களும் நிறுவிய 5ஜி அடிப்படை நிலையங்களின் எண்ணிக்கை என்ன?" போன்ற கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.
மீனவர்கள் கைது விவகாரம்
மாநிலங்களவையில் பேசிய திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளர் திருச்சி சிவா எம்.பி., "கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பல்வேறு நாடுகளில் ஆண்டு வாரியாகவும், நாடு வாரியாகவும் கைது செய்யப்பட்ட இந்திய மீனவர்களின் எண்ணிக்கை விவரங்கள் என்ன? மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்ட விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க இந்திய மற்றும் இலங்கை பிரதிநிதிகளுக்கு இடையே மீன்வளத்திற்கான கூட்டுப் பணிக்குழு நடத்திய கூட்டங்களின் விவரங்கள் மற்றும் மீனவர்கள் பாதுகாப்பாக நாட்டிற்கு அழைத்து வரப்படுவதை உறுதி செய்ய அரசாங்கம் எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகள் என்ன? என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
குலசேகரப்பட்டினத்தில் விண்வெளித் திட்டப்பணிகளின் நிலை
மாநிலங்களவையில் பேசிய எம்.பி. கவிஞர் சல்மா, "குலசேகரப்பட்டினத்தில் விண்வெளித் திட்டப்பணிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி மற்றும் உண்மையான செலவின விவரங்கள் என்ன? நடப்பாண்டு டிசம்பருக்குள் முதல் ராக்கெட் ஏவுதலுக்கான திட்டங்கள், இரண்டாவது விண்வெளித் திட்டப்பணியின் மேலாண்மை மற்றும் செயல்பாடுகளில் பாலின சமத்துவத்துடன் தலைமை பொறுப்பை உறுதி செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள்?" என்பது குறித்து கேள்வி எழுப்பினார்.
உயர்தர கனிமங்களுக்கான சந்தை
மாநிலங்களவையில் பேசிய எம்.பி. கிரிராஜன், "முக்கியமான கனிமங்களுக்கான விநியோகச் சங்கிலிகளை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் பன்முகப்படுத்துதல் குறித்து விவாதிக்க வாஷிங்டனில் நடைபெற்ற முக்கியமான கனிமங்கள் அமைச்சர்கள் கூட்டத்தில் இந்தியா பங்கேற்றதா? அரிய மண் கனிம விநியோகச் சங்கிலிகளை மேம்படுத்துவதற்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள், சுத்திகரிப்பு மற்றும் செயலாக்க தொழில்நுட்பங்கள், உயர்தர கனிமங்களுக்கான நீண்டகால சந்தை மற்றும் விநியோகங்களைப் பாதுகாப்பதற்கான நிலையான முறைகள் குறித்தும் புதிய திட்டங்களுக்கு போதுமான நிதியைப் பெறுவதற்கு, கழிவுகளிலிருந்து கனிமங்களை மறுசுழற்சி செய்வதற்கு, தொழில்நுட்பப் பகிர்வு மற்றும் கூட்டு ஆராய்ச்சி முயற்சிகளுக்கு அரசாங்கம் எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்ன? என்பது குறித்து கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு எம்.பி.க்களின் கேள்விகளுக்கு வரும் நாட்களில் சம்மந்தப்பட்ட துறையைச் சார்ந்த மத்திய அமைச்சர்கள் அவையிலோ (அல்லது) எழுத்துப்பூர்வமாகவோ பதிலளிக்கவுள்ளனர்.