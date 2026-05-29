குழந்தைகள் விளையாட முடியாத நிலையில் ஒடிசா பூங்காக்கள் - அரசு அதிகாரிகள் கூறும் காரணங்கள்
Published : May 29, 2026 at 11:33 AM IST
ஒடிசா மாநிலத்தின் முக்கிய நகரங்களில் உள்ள பூங்காக்களில் சேதமடைந்த உள்கட்டமைப்பு வசதிகளும், மோசமான நிர்வாகமும், குழந்தைகள் விளையாடுவதற்கு தகுதியற்ற இடங்களாக காட்சி தருகின்றன.
மாற்றுத் திறனாளி குழந்தைகளால் பொதுவெளியில் எளிதில் செல்ல முடியாது. இதனால், அவர்களுக்கென பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்படும் பூங்கா போன்ற இடங்கள், அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தர வேண்டும். ஆனால், ஒடிசா மாநிலம் புவனேசுவரில் கட்டப்பட்டுள்ள பிரத்யேக பூங்கா, அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தருவதில்லை.
புவனேசுவர் மட்டுமல்ல, ஒடிசாவின் பூரி, பெர்ஹாம்பூர், கட்டாக் என பல முக்கிய நகரங்களிலும் உள்ள பூங்காக்கள், குழந்தைகளுக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக இல்லை.
புவனேசுவரில் பூட்டிக் கிடக்கும் 'சென்சரி பார்க்'
புவனேசுவரில் உள்ள சாகித் நகரில் மாற்றுத் திறனாளி குழந்தைகளுக்காக கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 'சென்சரி பார்க்' திறக்கப்பட்டது. மாற்றுத் திறனாளி குழந்தைகள் பாதுகாப்பாக விளையாட வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் இந்த பூங்கா திறக்கப்பட்டது. ஆனால், இரண்டே ஆண்டுகளில் இந்த பூங்காவின் நிலைமை தலைகீழாக மாறி விட்டது.
சென்சரி பூங்காவில், பெரிய மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்து கிடக்கின்றன. ஓங்கி வளர்ந்த களை செடி, கொடிகள் பூங்கா முழுவதும் ஆக்கிரமித்து மண்டிக் கிடக்கின்றன. பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் அமைக்கப்பட்ட விளையாட்டு உபகரணங்கள் வெயிலிலும் மழையிலும் துருப்பிடித்து நாசமாகிவிட்டன. இது ஒருபுறம் இருக்க பூங்காவிற்கு உள்ளேயும், வெளியேயும் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் தெரு நாய்கள் உலா வருகின்றன.
இதுகுறித்து அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த சஸ்மிதா தாஸ் என்பவர் கூறுகையில், "மாற்றுத் திறனாளி குழந்தைகளுக்காக இந்த பிரத்யேக பூங்கா திறக்கப்பட்டபோது, நாங்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தோம். ஆனால், பெரும்பாலான நேரம் பூங்கா பூட்டியே கிடக்கிறது. குழந்தைகளை அழைத்து வந்தால், காவலாளி பள்ளி நிர்வாகத்திடமிருந்து கடிதம் வாங்கி வரச் சொல்கிறார்.
இதனால் பல லட்ச ரூபாய் செலவில் வாங்கப்பட்ட உபகரணங்கள் பூங்காவுக்குள் நாசமடைந்து வருகின்றன. குழந்தைகள் விளையாடுவதற்கு இடமின்றி பூங்காவுக்கு வெளியில் சுற்றி வருகிறார்கள். சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் உரிய கவனம் செலுத்த வேண்டும்" என்று வேதனையுடன் கூறுகிறார்.
சென்சரி பூங்கா மட்டுமல்ல, ஒடிசாவின் பல்வேறு நகரங்களில் குழந்தைகள் விளையாடுவதற்கான இடங்கள் மிக மிக குறைவாகவே உள்ளன. உடைந்த ஊஞ்சல்கள், சறுக்கு மரம், துருப்பிடித்த இரும்பு கருவிகள், போதிய வெளிச்சமின்றி இருப்பது ஆகியவை புவனேசுவரில் உள்ள பெரும்பாலான பூங்காங்கள் கைவிடப்பட்ட நிலையில் இருப்பதை காட்டுகின்றன. இங்குள்ள 200 பூங்காக்களில், பெரும்பாலானவை பராமரிப்பின்றி கைவிடப்பட்ட நிலையிலேயே உள்ளன.
இந்திரா காந்தி பூங்காவில் இருந்த குலாம் மொய்தீன் என்ற பெற்றோர் கூறுகையில், "நகரங்களில் அடுக்குடிமாடி குடியிருப்புகளில் வசிக்கும் குழந்தைகள் விளையாடுவதற்கு பூங்கா அவசியம். திறந்த வெளியில் விளையாடும்போது குழந்தைகளின் உடல்நலனும் மனநலனும் மேம்படும். ஆனால், பூங்காக்கள் போதிய பராமரிப்பின்றி இருப்பதால் குழந்தைகள் விளையாடும்போது மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியுள்ளது" என்றார்.
இதேபோல், பூங்காவில் விளையாடும்போது துருப்பிடித்த இரும்பு உபகரணங்களால் சிறுவர்களுக்கு காயங்கள் ஏற்படுவதாக சில பெற்றோர் தெரிவித்தனர்.
இதுகுறித்து மாநகராட்சி மேயர் சுலோச்சனா தாஸ் கூறுகையில், பூங்காக்களைப் பராமரிக்க குடியிருப்போர் நலச் சங்கம் மற்றும் சுய உதவிக் குழுக்களிடம் பொறுப்புகளை ஒப்படைத்துள்ளோம். மாநகராட்சி சார்பில் கண்காணிப்பாளர்களை நியமித்து கவனித்து வருகிறோம்" என்று கூறினார்.
ஆனால், பூட்டிக் கிடக்கும் பூங்காக்களை பொதுமக்கள் ஏக்கத்துடன் பார்த்துச் செல்கின்றனர்.
பூரி - கோடிகள் செலவழித்தும் பாழடைந்த நிலையில் கிடக்கும் பூங்காக்கள்
சுற்றுலா நகரமான பூரியிலும் இதே நிலைதான் தொடர்கிறது. கடந்த 2021ஆம் ஆண்டில் முக்தா திட்டத்தின் கீழ் 25 சிறுவர்கள் பூங்காக்களை மேம்படுத்த ரூ.7.17 கோடி ஒதுக்கப்பட்டது. ஒரு பூங்காவுக்கு தலா 14 லட்ச ரூபாய் செலவிடப்பட்டது.
திறந்த வெளியில் மக்கள் ஒன்றுகூடி பொழுதை கழிக்க வேண்டும், சிறுவர்கள் நன்றாக விளையாட வேண்டும் ஆகிய நோக்கங்களுக்காக இந்த பூங்காக்கள் அமைக்கப்பட்டன. ஆனால், முறையான நிர்வாகம் இல்லாததால் இன்று அவை பாம்புகள் மற்றும் விஷ ஜந்துக்களின் இருப்பிடமாக மாறியுள்ளன.
"கோடிக்கணக்கில் பணம் செலவு செய்து உருவாக்கப்பட்ட பூங்காக்கள் பராமரிப்பின்றி கைவிடப்பட்ட நிலையில் இருப்பதை பார்க்கும்போது மனம் வலிக்கிறது" என்று குமுறுகிறார் இந்த பகுதியைச் சேர்ந்த குடியிருப்புவாசி சித்தார்த்தா ராய். பூரி மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டும் எந்தப் பயனும் இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
இதேபோல், சக்ரதீர்த்த கடற்கரையில் சுற்றுலா பயணிகளைக் கவர அமைக்கப்பட்ட பூங்காவை பார்த்தால் கண்களில் ரத்தக் கண்ணீர் வருகிறது. கடந்த 2023ஆம் ஆண்டில் 3 கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்ட இந்த பூங்கா இன்னும் திறக்கப்படவில்லை. இதனால் பூங்காவில் உள்ள விளையாட்டு உபகரணங்கள் துருப்பிடித்து சேதம் அடைந்து வருகின்றன. இங்குள்ள கழிப்பறைகள், உடைமாற்றும் அறைகள் பூட்டிக் கிடப்பதால் பெண் சுற்றுலாப் பயணிகள் அவதிப்படுகின்றனர்.
சமூக விரோதிகள் மின்விளக்குகளை உடைத்து விட்டதால், போதிய வெளிச்சம் இல்லாமல், இரவு நேரங்களில் திருட்டு, போதைப்பொருள் புழக்கம், பாலியல் தொல்லை போன்ற சமூக விரோதச் செயல்களின் கூடாரமாக அந்த பகுதி மாறிவிட்டது.
இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் திவ்யஜோதி பரிதா கூறுகையில், "பூரி நகரில் உள்ள அனைத்து பூங்காக்களும் அடுத்த ஒரு மாதத்திற்குள் பழுதுபார்க்கப்பட்டு, தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு, மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும்" என்று உறுதியளித்துள்ளார்.
பெர்ஹாம்பூர்- பராமரிப்பின்றி காணப்படும் சிறு பூங்காக்கள்
பெர்ஹாம்பூரில் உள்ள காந்தி பூங்கா, பிஜு பட்நாயக் பூங்கா, ராமலிங்கம் பிரமோத் கார்டன், நேரு பூங்கா ஆகியவை தொடர்ந்து பராமரிக்கப்படுகின்றன. இதனால் பூங்காவுக்கு வருபவர்களின் எண்ணிக்கை குறையவில்லை. அவர்கள் அதிருப்தி அடைவதுமில்லை.
ஆனால், வார்டு பகுதிகளில் உள்ள சிறிய பூங்காக்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பூங்காக்கள் உரிய பராமரிப்பின்றி புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளன.
உடைந்த ஊஞ்சல்கள், போதிய மின்விளக்கு வசதி இல்லாமை, கொசுத் தொல்லை, பாம்பு போன்ற விஷ ஜந்துகளின் நடமாட்டம் ஆகியவற்றால் குழந்தைகளை பூங்காவுக்கு அழைத்துச் செல்லவே அச்சமாக இருக்கிறது என அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த சுசித்ரா பாண்டா என்ற இல்லத்தரசி தெரிவித்துள்ளார்.
கட்டாக் - பூங்கா விவகாரத்தில் தலையிட்ட நீதிமன்றம்
கட்டாக் நகரில் உள்ள பூங்காக்களின் அவல நிலை, பொதுமக்கள் நீதிமன்றத்தை நாடும் அளவுக்கு கொண்டு சென்றுள்ளது. கட்டாக் வளர்ச்சி ஆணையம் மற்றும் கட்டாக் மாநகராட்சியால் பாரமரிக்கப்படும் பூங்காக்களில் குடிநீர், கழிவறை போன்ற அடிப்படை வசதிகள் கூட இல்லாததால் இந்த விவகாரம் ஒடிசா உயர் நீதிமன்றம் வரை சென்றுள்ளது.
பூங்காக்களின் அவல நிலை குறித்து அதிருப்தி வெளியிட்ட உயர் நீதிமன்றம், பூங்காக்களில் உடனடியாக அடிப்படை வசதிகளை செய்து தர வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது.
அதற்கு அனைத்து பூங்காக்களிலும் விரைவில் அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரப்படும் என்று என்று அதிகாரிகள் சார்பில் உறுதி அளிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், கட்டாக் நகரில் உள்ள பூங்காக்களின் நிலை குறித்து மாநகராட்சி மேயர் சுபாஷ் சிங்கிடம் கேட்டதற்கு, "கட்டாக் நகரில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பூங்காக்கள் உள்ளன. இருப்பினும் அவற்றை முறையாகப் பராமரிக்க மாநகராட்சியிடம் போதிய நிதி இல்லை. இருப்பினும் குறைகளை சரிசெய்வதற்கு தொடர்ந்து முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம்" என்று பதில் அளித்துள்ளார்.
இறுதியாக கவனிக்க வேண்டியது
புவனேசுவரில் மட்டுமல்ல, ஒடிசாவின் பூரி, பெர்ஹாம்பூர், கட்டாக் என பல முக்கிய நகரங்களில் இருக்கும் ஒரே பிரச்சினை, குழந்தைகள் விளையாடுவதற்கு இடம் அளிக்கப்படாமல் வஞ்சிக்கப்படுவது தான்.
குழந்தைகள் ஓடியாடி விளையாடுவதற்கு கிடைக்கும் ஒரே இடம் பூங்காக்கள் மட்டும்தான். திறந்தவெளி விளையாட்டு இடங்கள் இல்லாததால், இன்றைய குழந்தைகள் செல்போன் மற்றும் கணினித் திரைகளுக்கு அடிமையாகி, உடல் பருமன் உள்ளிட்ட பல்வேறு உடல்நல பிரச்சினைகளுக்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.
அரசு, கோடிக்கணக்கில் பணத்தைக் கொட்டி செலவு செய்து பூங்காக்களை உருவாக்குவதோடு தனது கடமை முடிந்துவிட்டது என்று கருதக்கூடாது. அவற்றை முறையாகப் பராமரிப்பதிலும், சமூகப் பொறுப்போடு செயல்படுவதிலும் தான் நம் குழந்தைகளின் எதிர்கால ஆரோக்கியம் அடங்கியுள்ளது. இனியாவது இந்த அவல நிலை மாறுமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.