மேகமலை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றாவிட்டால் துணை ராணுவம் அனுப்பப்படும் - உச்ச நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை
மேகமலை ஆக்கிரமிப்புகள் குறித்து 2 வாரங்களில் தமிழ்நாடு அரசு அறிக்கை அளிக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : August 19, 2026 at 4:32 PM IST|
Updated : August 19, 2026 at 5:19 PM IST
புதுடெல்லி: மேகமலையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை உடனடியாக அகற்றாவிட்டால், துணை ராணுவப்படை அனுப்பப்படும் என உச்ச நீதிமன்றம் எச்சரித்துள்ளது.
மேகமலை தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு மலைப்பிரதேசமாகும். இந்த பகுதியில் 98 கிராமங்களை சேர்ந்த சுமார் 4,600-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். இவர்களில் பலர் மேகமலை புலிகள் காப்பக பகுதிகளில் வசித்து வருவதால், மலைப்பகுதி ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற ஆகஸ்ட் 28-ஆம் தேதி வரை அவகாசம் விதித்து உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இதையடுத்து, உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மேகமலை பகுதிகளை சேர்ந்த கிராம மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்நிலையில், மாஞ்சோலை மற்றும் மேகமலை பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்களுக்கு மாற்று ஏற்பாடு செய்யக் கோரி ஜான் கென்னடி என்பவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனு மீதான விசாரணை, இன்று (ஆகஸ்ட் 19) நீதிபதி விக்ரம் நாத் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ஜெய்தீப் குப்தா, “மேகமலை பகுதியில் சுமார் 4,600-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன. இதில் பலர் தலைமுறை, தலைமுறையாக வசித்து வருவதால், அவர்களுக்கு சில தளர்வுகள் தேவைப்படுகின்றன. அப்போதுதான் அவர்கள் மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்து அங்கிருந்து செல்ல முடியும். ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற 3 மாத காலம் அவகாசம் வேண்டும்” என்று வாதிட்டார்.
இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய நீதிபதி விக்ரம் நாத், “மேகமலை வனப்பகுதியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகள் அனைத்தையும் தரைமட்டமாக்கவேண்டும். இலவம் பஞ்சு பயிரிடப்பட்டுள்ள நிலங்களை முழுமையாக கையகப்படுத்தி தோட்டங்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டும். ஏனெனில், அந்த தோட்டங்களில் பணிபுரியும் வேலையாட்களை குடியமர்த்துவதில் இருந்து தான் இந்த ஆக்கிரமிப்புகள் தொடங்குகிறது.
எனவே, இதில் எந்த சலுகையும் காட்டக்கூடாது. பாதுகாக்கப்பட்ட வனப்பகுதிகளில் எந்த காரணத்தைக் கொண்டும் யாருக்கும் நிலத்திற்கான பட்டா வழங்கப்பட கூடாது” என்று உத்தரவிட்டார்.
தொடர்ந்து, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் பரமேஸ்வர், “ஓய்வுபெற்ற அதிகாரிகள் பலரும் இந்த வனப்பகுதியில் நிலங்களை ஆக்கிரமித்துள்ளனர். அவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட நோட்டீஸ்கள் திரும்ப வந்துள்ளன. ஆக்கிரமிப்புகள் இன்னும் தொடர்ந்துகொண்டுதான் உள்ளன” என்று கூறினார்.
இதைகேட்ட நீதிபதி விக்ரம் நாத், “ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களின் கட்டடங்களுக்கான மின்சாரம் மற்றும் நீர் இணைப்புகளை உடனடியாக துண்டிக்க வேண்டும். மேலும், மேகமலை ஆக்கிரமிப்புகளை சரிசெய்ய முடியாவிட்டால் பாதுகாப்பிற்காக துணை ராணுவப் படை அனுப்பப்படும்.
தொடர்ந்து, மேகமலை மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள வனப்பகுதிகளில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவது தொடர்பான நிலை அறிக்கையை 2 வாரத்திற்குள் தமிழ்நாடு அரசு தாக்கல் செய்ய வேண்டும்” என உத்தரவிட்டு இந்த வழக்கு விசாரணையை செப்டம்பர் 8-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.