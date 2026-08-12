கொல்கத்தாவில் பதுங்கியிருந்த பாகிஸ்தான் உளவாளி கைது: விசாரணையில் வெளியான திடுக்கிடும் தகவல்கள்

கொல்கத்தாவில் பதுங்கியிருந்த பாகிஸ்தான் உளவாளி கைது: விசாரணையில் வெளியான திடுக்கிடும் தகவல்கள்
கொல்கத்தாவுக்கு வந்த ராணா, போலி ஆவணங்களை பயன்படுத்தி அங்கேயே நிரந்தரமாக வீடு எடுத்து தங்கியுள்ளார். கொல்கத்தாவின் டாப்சியா பகுதியில் தங்கிய அவர், தனது பெயரை வாக்ஃப் என மாற்றிக் கொண்டார்.
Published : August 12, 2026 at 5:06 PM IST
கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் போலி ஆவணங்கள் மூலம் தங்கியிருந்து இந்திய ராணுவ ரகசியங்களை திருடிய பாகிஸ்தான் உளவாளியை சிறப்பு அதிரடிப் படையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
மேற்கு வங்கத் தலைநகர் கொல்கத்தாவில் ஒரு குறிப்பிட்ட நபரின் நடவடிக்கைகள் சந்தேகத்துக்கு இடமாக இருப்பதாக அம்மாநில சிறப்பு அதிரடிப் படைக்கு (STF) தகவல் கிடைத்துள்ளது.
இதன்பேரில், அந்த நபரின் நடமாட்டத்தை அதிரடிப் படையினர் தொடர்ந்து கண்காணித்து வந்துள்ளனர். மேலும், அவரது செல்போனுக்கு வரும் அழைப்புகளையும் ஆராய்ந்துள்ளனர். இதில், அவருக்கு பாகிஸ்தானில் இருந்து பல அழைப்புகள் வந்திருப்பது தெரியவந்தது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, சிறப்பு அதிரடிப் படையினர் அந்த நபரை கைது செய்தனர். அவரிடம் நடத்தப்பட்ட தீவிர விசாரணையில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளன.
பாகிஸ்தானின் ஃபைசாலாபாத்தை சேர்ந்த இந்த நபரின் இயற்பெயர் ராணா ரெளஃப் ஆகும். பாகிஸ்தானின் உளவு அமைப்பான ஐஎஸ்ஐ உடன் நெருங்கிய தொடர்பில் உள்ள இவர், நேபாளம் வழியாக இந்தியாவின் மேற்கு வங்கத்துக்குள் கடந்த 2012-ஆம் ஆண்டு சட்டவிரோதமாக நுழைந்துள்ளார்.
பின்னர் கொல்கத்தாவுக்கு வந்த ராணா, போலி ஆவணங்களை பயன்படுத்தி அங்கேயே நிரந்தரமாக வீடு எடுத்து தங்கியுள்ளார். கொல்கத்தாவின் டாப்சியா பகுதியில் தங்கிய அவர், தனது பெயரை வாக்ஃப் என மாற்றிக் கொண்டார்.
அங்கு தங்கியிருந்தபடி, கொல்கத்தாவில் உள்ள ராணுவத் தளம் தொடர்பான ரகசியங்கள், எல்லை பாதுகாப்புப் படையினரின் அன்றாட நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றை உளவு பார்த்து பாகிஸ்தானுக்கு ராணா தகவல் அளித்ததாக மேற்கு வங்க சிறப்பு அதிரடிப் படையினர் தெரிவித்தனர்.
அதுமட்டுமின்றி, ரயில்வே உள்கட்டமைப்புகள் மற்றும் அவற்றின் செயல்பாடுகள் தொடர்பான தகவல்களையும் பாகிஸ்தானுக்கு ராணா அளித்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
ராணாவிடம் சிறப்பு அதிரடிப் படையினர் விடிய விடிய விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். என்னென்ன தகவல்களை அவர் பாகிஸ்தானுக்கு அளித்துள்ளார், யார் மூலமாக மேற்கு வங்கத்துக்குள் அவர் நுழைந்தார், போலி ஆவணங்களை அவருக்கு தயார் செய்து கொடுத்தது யார் என்ற கோணங்களில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
மேலும் அவர் நேபாளத்தில் தங்கியிருந்தபோது, இந்தியாவில் உளவு பார்க்கும் வேலைக்காக அங்குள்ள இந்தியர்கள் எவரையேனும் தேர்ந்தெடுத்தாரா என்பது குறித்து சிறப்பு அதிரடி படையினர் விசாரித்து வருகிறார்கள்.