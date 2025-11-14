டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பு: பாகிஸ்தான் கைதிகளுக்கான சலுகைகள் அதிரடி 'கட்'
பாகிஸ்தான், காஷ்மீரை சேர்ந்த கைதிகள் சிறை வளாகத்தில் உலாவுவதற்கான நேரமும், அவர்கள் குளிப்பதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட நேரமும் பெருமளவில் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 14, 2025 at 7:49 PM IST
ஆக்ரா: டெல்லி குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தின் எதிரொலியாக, இந்திய சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டுள்ள பாகிஸ்தான் கைதிகளுக்கு இதுவரை வழங்கப்பட்டு வந்த சலுகைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், அவர்கள் தீவிர கண்காணிப்பு வளையத்தின் கீழும் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளனர்.
டெல்லியில் கடந்த 10ஆம் தேதி நிகழ்ந்த கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் 12 பேர் உயிரிழந்தனர். பலர் படுகாயமடைந்தனர். இதனிடையே, குண்டுவெடிப்புக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட காரை ஓட்டி வந்தது காஷ்மீரை சேர்ந்த மருத்துவர் உமர் நபி என்பது தெரியவந்தது.
உமர் நபியும் இந்த சம்பவத்தில் உயிரிழந்த நிலையில், அவருக்கு ஜெய்ஷ்-இ-முகமது உள்ளிட்ட சில அமைப்புகளுடன் தொடர்பு இருப்பதும் கண்டறியப்பட்டது. மேலும், உத்தரபிரதேசத்தை சேர்ந்த 2 மருத்துவர்கள், ஹரியானாவை சேர்ந்த ஒரு மருத்துவர் உட்பட 5 மருத்துவர்கள் உமர் நபியுடன் நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் தொடர்பில் இருந்ததாகவும் என்ஐஏ வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இதுதொடர்பான விசாரணை ஒருபுறம் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், மறுபுறம், இந்தியாவில் உள்ள சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டுள்ள பாகிஸ்தான் மற்றும் காஷ்மீர் கைதிகள் தீவிர கண்காணிப்பு வளையத்துக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளனர்.
குறிப்பாக, உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள சிறைகளிலும், ஆக்ரா மத்திய சிறைச்சாலையில் தான் அதிக அளவிலான பாகிஸ்தான் கைதிகள் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், காஷ்மீர், பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த கைதிகளும் அந்த சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில், டெல்லி குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தை தொடர்ந்து, அந்த சிறைகளில் உள்ள மேற்குப்பிட்ட கைதிகளுக்கு பல சலுகைகள் அதிரடியாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. இதுவரை அந்த கைதிகளுக்கு சிறைச்சாலையில் உள்ள வளாகங்களில் உலாவவும், நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ளவும் காலையும், மாலையும் தலா 2 மணிநேரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், தற்போது அது ஒரு மணிநேரமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல, அவர்களுக்கான குளிக்கும் நேரமும் பாதியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், தங்களை சந்திக்க வருவோரிடம் அந்தக் கைதிகள் பேசும் போது, அதை வீடியோ எடுக்கவும், குரல் ரெக்கார்ட் செய்யவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என ஆக்ரா மத்திய சிறைக் கண்காணிப்பாளர் ஓ.பி. கட்டியார் தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பை நிகழ்த்திய உமர் நபிக்கு சொந்தமாக காஷ்மீரில் இருந்த அவரை வீட்டை, பாதுகாப்புப் படையினர் நேற்று நள்ளிரவு இடித்து தரைமட்டமாக்கினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.