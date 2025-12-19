ETV Bharat / bharat

PUCC சான்றிதழ் இல்லையென்றால் எரிபொருள் கிடையாது - டெல்லி மாசுபாட்டை குறைக்க புதிய கட்டுப்பாடு

உத்தரவைத் தொடர்ந்து கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 61 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாசு கட்டுப்பாட்டு (PUCC) சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

புதிய விதிமுறை குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்ட டெல்லி சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் மஞ்சிந்தர் சிர்சா
புதிய விதிமுறை குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்ட டெல்லி சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் மஞ்சிந்தர் சிர்சா (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 19, 2025 at 1:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: தேசிய தலைநகர் டெல்லியில் காற்று மாசுபாடு திணற வைத்து வரும் நிலையில், ‘PUCC சான்றிதழ் இல்லாவிட்டால் எரிபொருள் இல்லை’ என்ற புதிய கட்டுப்பாட்டை கொண்டு வந்திருக்கிறது டெல்லி அரசு.

டெல்லியில் காற்று மாசு அபாயகரமான அளவை எட்டி வரும் நிலையில் நாளுக்குநாள் காற்றின் தரக் குறியீடு (AQI) மிக மோசமான அளவை காட்டி வருகிறது. இந்நிலையில் டெல்லியில் மாசு அளவை கட்டுக்குள் கொண்டு வர, அந்த மாநில அரசு புதிய கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை கொண்டு வந்துள்ளது. இதற்காக, ‘NO PUCC, No Fuel’ என்ற பரப்புரையை முன்னெடுத்து வருகிறது. அதாவது டெல்லியில் வாகனம் ஓட்டுவோர் கட்டாயம் மாசு கட்டுப்பாட்டுச் சான்றிதழை வைத்திருக்க வேண்டும். இந்த சான்றிதழைக் காட்டினால் மட்டுமே எரிபொருள் நிரப்ப முடியும்.

நேற்று (டிச.18) இந்த விதிமுறை அமல்படுத்தப்பட்ட நிலையில் வாகன உரிமையாளர்கள் மாநிலம் முழுவதுமுள்ள பல்வேறு மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரிய மையங்களுக்குச் சென்று சான்றிதழ்களை வாங்கி வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். அதன்படி, கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 61 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாசு கட்டுப்பாட்டு (PUCC) சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அதுமட்டுமல்லாமல், BS-VI என்ற மாசு கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை பின்பற்றாத கிட்டத்தட்ட 3800 வாகனங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

பெட்ரோல் பம்ப் ஊழியர்களுடன் உரையாடிய அமைச்சர்
பெட்ரோல் பங்க் ஊழியர்களுடன் உரையாடிய அமைச்சர் (ETV Bharat)

சான்றிதழ் இல்லா வாகனங்களுக்கு எரிபொருள் இல்லை

PUC என அழைக்கப்படும் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு சான்றிதழ் வைத்திருந்தால் மட்டுமே எரிபொருள் நிரப்ப வேண்டும் என்று டெல்லி அரசு உத்தரவிட்டிருப்பதைத் தொடர்ந்து, சான்றிதழ் இல்லாத வாகனங்களுக்கு எரிபொருள் வழங்குவதை பெட்ரோல் பங்க்குகள் நிறுத்தியுள்ளன.

அரசின் விதிமுறைகள் முறையாக பின்பற்றப்படுவதை உறுதி செய்ய டெல்லி சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் மஞ்சிந்தர் சிர்சா, டெல்லி - குருகிராம் எல்லைப் பகுதிகள் மற்றும் ஜன்பத் அருகேயுள்ள பெட்ரோல் பங்க்களில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அங்குள்ள ஊழியர்களிடம், ‘NO PUCC, No Fuel’ என்ற விதிமுறை முறையாக பின்பற்றப்படுகிறதா? என்பதை கேட்டறிந்தார். தொடர்ந்து விதிமுறைகளை பின்பற்றுவது எந்த அளவிற்கு முக்கியமோ, அதே அளவிற்கு வாடிக்கையாளர்களிடம் அமைதியாகவும், மரியாதையாகவும் நடந்து கொள்வது முக்கியம் என்று அறிவுரை வழங்கினார்.

இதையும் படிங்க: காற்று மாசால் திணறும் டெல்லி: நகரமே புகை மண்டலமாக மாறியதால் விமான சேவைகள் பாதிப்பு

இது மட்டுமல்லாமல், டெல்லி வாசிகளின் குறைகளை தீர்க்கும் வகையில் செயற்கை நுண்ணறிவின் உதவியுடன் பசுமை உலகம் என்ற செயலியையும் உருவாக்கி மக்களின் குறைகளை கேட்டறிந்து வருகிறது என்று அமைச்சர் கூறினார்.

தொடர்ந்து, GRAP-4 (தரப்படுத்தப்பட்ட பதில் செயல் திட்டம்) இன் கீழ் மாசை கட்டுப்படுத்த அரசு உத்தரவுகள் பிறப்பித்துள்ள நிலையில் சில தனியார் அலுவலகங்கள் இன்னும் 50 சதவீத ஊழியர்களை வீட்டிலிருந்து வேலை செய்ய அனுமதிக்கவில்லை என்று அவர் கூறினார்.

காற்று தர மேலாண்மை ஆணையத்தின் (CAQM) உத்தரவின்படி, டெல்லியில் GRAP-4 அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, காவல்துறை குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு, மாசு கட்டுப்பாட்டுச் சான்றிதழ் இல்லாதவர்கள் மீதும் விதிமுறைகளை மீறுபவர்கள் மீதும் கடுமையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

TAGGED:

DELHI POLLUTION
PUCC RULE IN DELHI
POLLUTION CONTROL ACTION IN DELHI
டெல்லி மாசுபாடு
NO PUCC NO FUEL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.