ஆந்திராவில் ஆம்னி பேருந்து தீப்பற்றி கோர விபத்து: 20க்கும் மேற்பட்டோர் பலி!
Published : October 24, 2025 at 8:41 AM IST
கர்னூல்: ஆந்திர பிரதேசத்தில் இன்று அதிகாலையில் ஆம்னி பேருந்து ஒன்று தீப்பிடித்து எரிந்ததில் பேருந்தில் பயணித்த 20க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் உடல் கருகி பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
நேற்று (அக்.23) இரவு ஹைதராபாத்திலிருந்து பெங்களூருவுக்கு காவேரி டிராவல்ஸ் என்ற ஆம்னி பேருந்து புறப்பட்டது. இந்த பேருந்தில் சுமார் 39 பேர் பயணித்ததாக சொல்லப்படுகிறது. இன்று அதிகாலை இந்த பேருந்தானது ஆந்திர பிரதேச மாநிலம் கர்னூல் மாவட்டத்தில் உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலை 44இல் உலிந்தகொண்டா என்ற பகுதியில் சென்றுகொண்டிருந்தது.
அப்போது பின்னால் வந்த இரு சக்கர வாகனம் ஒன்று பேருந்தின்மீது மோதிய வேகத்தில், பேருந்தின் அடியில் சென்று எரிபொருள் டேங்க்கின்மீது மோதியது. இதனால் பேருந்தில் தீப்பிடித்தது. இந்த சத்தம் கேட்டு பேருந்துக்குள் ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருந்த பயணிகள் அலறியடித்து எழுந்துள்ளனர். சிலர் பேருந்தை விட்டு வெளியே ஓடிய நிலையில் பலர் உள்ளேயே சிக்கிக்கொண்டனர். அதற்குள் பேருந்து முழுவதும் தீ மளமளவென பரவியதில் பலர் உடல் கருகி பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
இச்சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார், உடனடியாக மீட்பு பணிகளை மேற்கொண்டனர். காயமடைந்தவர்களை ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி கர்னூல் அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்புத் துறையினர் பற்றி எரிந்த தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். இருப்பினும் பேருந்து முழுவதும் எரிந்து நாசமானது. பேருந்தில் பயணித்தவர்களில் பெரும்பாலானோர் ஹைதராபாத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. இச்சம்பவம் நடந்த உடனேயே பேருந்தை இயக்கிய ஓட்டுநர்கள் இருவரும் தலைமறைவாகி விட்டனர். அவர்களை தேடும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்த கோர விபத்தில் 12 பேர் தீக்காயங்களுடன் தப்பி இருப்பதாகவும், 20க்கும் மேற்பட்டோர் உடல் கருகி இறந்ததாகவும் சொல்லப்படுகிறது. படுகாயமடைந்தவர்கள் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், பலி எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கலாம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது.
பேருந்து தீப்பற்றி எரிந்தபோது அந்த பகுதியில் காரில் சென்று கொண்டிருந்த இந்துப்பூரைச் சேர்ந்த நவீன் என்பவர் காயமடைந்த 6 பேரை தனது காரில் ஏற்றி கர்னூல் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளார்.
இச்சம்பவம் குறித்து கர்னூல் மாவட்ட ஆட்சியர், பேருந்து மீது பைக் மோதியதே விபத்துக்கு காரணம் என்று விளக்கமளித்துள்ளார். மேலும் தலைமறைவாக ஓட்டுநர்களில் ஒருவரை பிடித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாகவும், மற்றொருவரை தேடும் பணி தீவிர படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.