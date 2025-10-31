உமர் காலித் ஜாமின் மனு மீதான விசாரணை: உச்ச நீதிமன்றத்தில் காரசார விவாதம்!
சட்ட விரோத செயல்பாடுகள் தடுப்புச் சட்ட (UAPA) பிரிவின்கீழ் உமர் காலித் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு அவர் சிறையில் இருந்து வருகிறார்.
Published : October 31, 2025 at 6:40 PM IST
புதுடெல்லி: ஜேஎன்யூ முன்னாள் மாணவர் உமர் காலித் ஜாமின் மனு மீதான விசாரணை உச்ச நீதிமன்றத்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிராக கடந்த 2019 முதல் டெல்லியில் மிகப்பெரிய அளவில் போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டன. இந்த போராட்டத்தில் டெல்லி ஜவஹர்லால் பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் மாணவர் உமர் காலித் கலந்துகொண்டார். தொடர்ந்து மூன்று மாதங்கள் நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்தில், 2020 பிப்ரவரி மாதம் வடமேற்கு டெல்லியில் கலவரம் ஏற்பட்டது. இதில் 53 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில், இந்த சம்பவத்திற்கு முக்கிய காரணம் என உமர் காலித்தை டெல்லி போலீசார் கைது செய்தனர். ஆர்ப்பாட்டத்தின்போது வன்முறையில் ஈடுபட உமர் காலித் மற்றவர்களுடன் இணைந்து சதி செய்ததாக போலீசார் தரப்பில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது.
மேலும், அவர் மீது இந்த சம்பவம் தொடர்பாக இரண்டு முதல் தகவல் அறிக்கைகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. குறிப்பாக உமர் மீது கலவரம், கல்வீச்சு, வெடிகுண்டு வீச்சு, இருசமூகத்தினரிடையே வெறுப்புணர்வை பரப்புதல், போலீசாரை தாக்குதல், அரசு சொத்துக்களை சேதப்படுத்துவதல் போன்ற குற்றச்சாட்டுகளை போலீசார் முன்வைத்து இருந்தனர். 2020 முதல் சிறையில் இருந்து வரும் உமர் காலித் மீதான இரண்டு வழக்குகளில் ஒகு வழக்கில் 2021இல் ஜாமின் பெற்றார். சட்ட விரோத செயல்பாடுகள் தடுப்பு சட்டம் (UAPA) பிரிவின் கீழ் அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு அவர் சிறையில் இருந்து வருகிறார்.
இந்த வழக்கில் அவர் ஜாமின் கோரி இரண்டு முறை நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்த நிலையிலும், அவரின் ஜாமின் மனு நிராகரிக்கப்பட்டது. இதைத்தொடர்ந்து அவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். 2023ஆம் ஆண்டில் இருந்து உமர் காலித் மீதான ஜாமின் மனு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக, கடந்த ஓராண்டாக்கும் மேலாக அவரின் ஜாமின் மனு உச்ச நீதிமன்றத்தில் பல்வேறு காரணங்களால் பட்டியலிடப்படாமல் இருந்து வந்தது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் அரவிந்த் குமார் மற்றும் என்.வி.அஞ்சாரியா அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. காலித் சார்பாக மூத்த வழக்கறிஞர் கபில் சிபில் ஆஜராகி தங்கள் தரப்பு வாதங்களை முன்வைத்தார். அப்போது, "இந்த வழக்கு அரசு தரப்பின் அழுத்தத்தால் பலமுறை ஒத்திவைக்கப்படுள்ளது. நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளை தாமதப்படுத்தப்படுவதை ஒருபோதும் ஏற்க முடியாது. இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள உமர் காலித், வன்முறையில் ஈடுபட்டதற்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை. இந்த சம்பவத்தில் 751 முதல் தகவல் அறிக்கைகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. ஆனால் அவற்றில் ஒன்றில் மட்டுமே அவர் மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது. அதுவும் சதி செய்தல் என்று வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. சம்பவம் நடைபெற்ற போது அவர் டெல்லியில் கூட இல்லை. போலீசார் திட்டமிட்டு இந்த குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைத்துள்ளனர். அவர் எவ்விதமான சதியிலும் ஈடுபடவில்லை.
அவர் மீது காவல்துறையினர் சதி செய்தற்கான ஆதாரம் இருந்தால் அதை நீதிமன்றத்தில் வழங்கியிருக்கலாம். ஆனால், அவர் மீதான குற்றச்சாட்டுக்களுக்கு இதுவரை போதுமான ஆதாரங்களை டெல்லி காவல்துறை கொடுக்கவில்லை.மேலும், மனுதாரரிடமிருந்தோ அல்லது அவருக்கு சொந்தமான இடத்தில் இருந்தோ ஆயுதங்கள், வெடிப்பொருட்கள் அல்லது இந்த குற்றத்திற்கு காரணமான எந்த பொருட்களும் மீட்கப்படவில்லை" என்றார். எனவே, மனுதாரரின் ஜாமின் உரிமையை நிலைநாட்டும் வகையில், அவருக்கு ஜாமின் வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.