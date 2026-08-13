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தமிழ்நாட்டிற்கு காவிரி நீரை திறக்க எதிர்ப்பு- கர்நாடகாவில் இன்று முழு அடைப்பு போராட்டம்

தமிழ்நாட்டிற்கு காவிரியில் தண்ணீர் திறந்து விட வேண்டும் என்ற காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவை எதிர்த்து கர்நாடகாவில் மீண்டும் போராட்டங்கள் வெடித்துள்ளன.

ஒகேனக்கல் அருவி
ஒகேனக்கல் அருவி (PTI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 12:02 AM IST

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பெங்களூரு: காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் உத்தரவின்படி, தமிழ்நாட்டிற்கு காவிரி நீரை திறக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து கர்நாடகாவில் இன்று கன்னட அமைப்புகள் முழு அடைப்பு போராட்டதிற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளன. இருப்பினும் ஒரு பிரிவினர் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு அளிக்கப் போவதில்லை என்று தெரிவித்துள்ளனர்.

காவிரி நதிநீர் பகிர்வு தொடர்பாக தமிழகம் மற்றும் கர்நாடகம் இடையே தொடர்ந்து பிரச்சனை நீடித்து வருகிறது. இந்த ஆண்டு ஜுன் 12 -ம் தேதி மேட்டூர் அணை திறக்கப்படாததாலும், நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் போதிய அளவு மழை பெய்யாததாலும், காவிரி பாயும் பகுதிகள் நீரின்றி வறண்டு டெல்டா மாவட்டங்களில் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், கடந்த ஜூலை 28ஆம் தேதி நடைபெற்ற காவிரி ஒழுங்காற்றுக் குழு கூட்டத்தில், டெல்டா மாவட்ட விவசாயத்தை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாட்டுக்கு வினாடிக்கு 3,500 கனஅடி நீர் வீதம், 15 நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறந்துவிடும்படி, கர்நாடக அரசுக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டது.

ஆனால், தங்கள் மாநிலத்தில் போதிய அளவு மழை பெய்யவில்லை; அணைகளில் நீர் இருப்பு குறைவாக உள்ளது எனக் கூறி, கர்நாடக அரசு தண்ணீ்ர திறக்க மறுத்துவிட்டது.

இந்த விவகாரத்தில், கர்நாடக அரசு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த காவிரி மேலாண்மை ஆணையமும், தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணீர் திறக்க உத்தரவிட்டது. ஆனால், ஆணையத்தின் பேச்சையையும் கர்நாடக அரசு செவிக்கொடுத்து கேட்கவில்லை. காவிரியில் தண்ணீர் திறக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து கன்னட அமைப்புகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டன.

இதற்கிடையே, காவிரியில் தமிழகத்திற்கு உரிய நீரை திறந்துவிடுமாறு கர்நாடக அரசுக்கு உத்தரவிடக் கோரி, முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் ஆகஸ்ட் 3-ஆம் தேதி ஒரு மனு தாக்கல் செய்தது. இதேபோன்று திமுக சார்பிலும் உச்சநீதிமன்றத்தில் ஒரு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டடுள்ளது. இந்த இரு மனுக்களும் ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வரவுள்ளன.

இந்நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற காவிரி ஒழுங்காற்றுக் குழு கூட்டத்தில், காவிரியில் உரியை நீரை கர்நாடகா திறந்துவிடவில்லை என்று தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் குற்றம்சாட்டப்பட்டது.

இதையடுத்து, காவிரியில் வினாடிக்கு 12,000 கன அடி வீதம் அடுத்த 15 நாட்களுக்கு தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் திறந்துவிட வேண்டும் என்று கர்நாடக அரசுக்கு காவிரி நதி நீர் ஒழுங்காற்றுக் குழு உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த உத்தரவை பின்பற்றி, காவிரி நதி நீர் மேலாண்மை ஆணையமும், காவிரியில் அடுத்த 15 நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறந்து விட வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது.

மீண்டும் வெடித்த போராட்டம்

காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து கர்நாடகாவில் மீண்டும் போராட்டங்கள் வெடித்துள்ளன. காவிரி படுகையில் உள்ள மைசூரு, மண்டியாவில் விவசாயிகள் போராட்டத்தில் குதித்துள்ளனர். விவசாயிகளும் கன்னட அமைப்பினரும் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

கபினி அணை அமைந்துள்ள மைசூரு மாவட்டதிலும் விவசாய சங்கங்களை சேர்ந்தவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இன்று முழு அடைப்பு

போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்தும் விதமாக, கர்நாடகா முழுவதும் இன்று 12 மணி நேர முழு அடைப்பு போராட்டத்திற்கு கன்னட அமைப்புகள் அழைப்பு விடுத்துள்ளன. இந்த போராட்டத்தை கன்னட ஆர்வலர் வாட்டாள் நாகராஜ் தலைமையிலான அமைப்புகள் முன்னெடுத்துள்ளன.

டாக்டர் ராஜ்குமார் ரசிகர் மன்றம், கன்னட சேனா, கன்னர ஜக்ருதி வேதிக உள்ளிட்ட அமைப்புகள் முழு அடைப்பு போராட்டதிற்கு ஆதரவு அளித்துள்ளன.

முழு அடைப்புக்கு ஆதரவு இல்லை

அதேசமயம், முக்கிய அமைப்பான கன்னட ரக்‌ஷன வேதிக அமைப்பு போராட்டத்திற்கு ஆதரவு இல்லை என்று தெரிவித்துவிட்டன. இதுமட்டுமன்றி தனியார் பேருந்துகள், பல விவசாய அமைப்புகள், கர்நாடக போக்குவரத்து கழகம், பெங்களூரு மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தின் பெரும்பாலான சங்கத்தினர் முழு அடைப்புக்கு ஆதரவு இல்லை என்று தெரிவித்துவிட்டனர்.

தனியார் பள்ளி சங்கங்களும் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு இல்லை என்று தெரிவித்துவிட்டன.

இருப்பினும், தமிழக - கர்நாடக எல்லையான அத்திப்பள்ளி வழியாக இயக்கப்படும் வாகனங்கள் மற்றும் இரு மாநிலப் பேருந்து போக்குவரத்துகள் பாதிக்கப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.

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