பாகிஸ்தானை போல 'இடைத்தரகர்' நாடாக இந்தியா இருக்க முடியாது: மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் விமர்சனம்

பெரும்பாலான இந்திய கப்பல்கள் ஹார்முஸை கடந்து விட்டதாகவும், 16 கப்பல்கள் இன்னும் கடக்க வேண்டி இருப்பதாகவும் ஜெய்சங்கர் கூறியிருக்கிறார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 26, 2026 at 11:38 AM IST

புதுடெல்லி: பாகிஸ்தானை போல் இந்தியாவால் 'இடைத்தரகர்' நாடாக இருக்க முடியாது என வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரான் போரால் மேற்காசிய நாடுகளில் கச்சா எண்ணெய், எரிபொருள் நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதனால் உலகளாவிய வர்த்தகம் நாளுக்கு நாள் கடும் பாதிப்புக்குள்ளாகி வருகிறது. இந்தியாவிலும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கிறது.

இந்நிலையில், மேற்காசிய நெருக்கடி தொடர்பாக டெல்லியில் அனைத்துக் கட்சிகள் கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர், மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று, சவாலான சூழ்நிலையை நமது நாடு எவ்வாறு சமாளித்து வருகிறது என்பது குறித்து விளக்கம் அளித்தனர்.

இந்த கூட்டத்தில் மத்திய அரசின் மீது வைக்கப்பட்டு வரும் பல்வேறு விமர்சனங்களுக்கு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பதிலளித்தார். அப்போது, ஈரான் போர் மற்றும் அயதுல்லா அலி காமேனியின் படுகொலை குறித்து இந்தியா பேசாமல் மௌனம் காப்பதாக வைக்கப்படும் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு முதலில் பதிலளித்தார்.

“1981ஆம் ஆண்டில் இருந்தே அமெரிக்காவுக்கும், ஈரானுக்கும் இடையே பாகிஸ்தான் மத்தியஸ்தம் செய்து வருகிறது. ஆனால், அப்போது இருந்தே பாகிஸ்தானின் முயற்சி தோல்வியை தான் சந்தித்து வருகிறது. நம் நாடு இடைத்தரகு செய்கிற நாடு அல்ல. மற்ற நாடுகளிடம் சென்று, “எங்களால் உங்களுக்கு பயன் இருக்கிறதா? என்று இந்தியா கேட்பதில்லை.

அதே சமயம், ஈரான் போர் விவகாரத்தில் இந்தியா மௌனம் காப்பதாக கூறுவது தவறு. நமது அரசு சார்பில் அவர்களிடம் பேசிக்கொண்டும், கருத்துகளை பரிமாறிக் கொண்டும் தான் இருக்கிறோம்” என்று கூறினார்.

ஜெய்சங்கர் பேசியதாக வெளியான தகவல்கள்

ஈரானின் இரங்கல் புத்தகம் வைக்கப்பட்ட முதல் நாளே வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் விக்ரம் மிஸ்ரி நேரில் சென்று கையெழுத்திட்டதாக ஜெய்சங்கர் கூறியிருக்கிறார்.

ரஷ்யாவிடம் எண்ணெய் வாங்குவது குறித்து விளக்கமளித்த அவர், ரஷ்யாவிடமிருந்து எண்ணெய் வாங்குவதற்கு அமெரிக்கா விதிக்கும் தடைகள் புதிதல்ல என்றும், இதற்கு முன்பே இவ்வாறு நடந்திருக்கிறது என்றும் கூறியதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஈரான் போர் குறித்து அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பை பிரதமர் மோடி தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசியதாகவும், போரை விரைவில் முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்பதே இந்தியாவின் விருப்பம் என்றும், இது அனைத்து நாடுகளையும் பாதித்து வருகிறது என்று டிரம்பிடம் மோடி கூறியதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் அந்த கூட்டத்தில், இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு கோடிக்கும் அதிகமானோர் வளைகுடா பகுதிகளில் வேலை செய்து வருவது தான் மிகவும் கவலையளிப்பதாக கூறிய அவர், பெரும்பாலான இந்திய கப்பல்கள் ஹார்முஸை கடந்து விட்டதாகவும், 16 கப்பல்கள் இன்னும் கடக்க வேண்டி இருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார்.

இந்த கூட்டத்தில் பேசிய மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு, எந்தவொரு சவாலான சூழ்நிலையிலும் நமது நாட்டின் நாடாளுமன்றம் ஒற்றுமையாக செயல்பட வேண்டும் என பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் விடுத்திருப்பதாக கூறினார். அவர் பேசுகையில், “மேற்காசிய போர் தொடர்பான அனைத்து குழப்பங்களுக்கும் மத்திய அரசு தீர்வு காணும். இந்த கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்ததற்கும், ஹார்முஸ் நீரிணையை இந்திய கப்பல்கள் கடந்ததற்கும் எதிர்க்கட்சிகள் நன்றி தெரிவித்துள்ளன” என்றார்.

