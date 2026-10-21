எப்ஸ்டீனுடன் மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் புரி - மீண்டும் சர்ச்சையை தொடங்கி வைத்த புகைப்படங்கள்
எப்ஸ்டீனுடன் புரியின் இந்த சந்திப்பின் நோக்கம்? என்ன என்று கேள்வி எழுப்பிய ராவத், இதனால் ஏற்படக்கூடிய அரசியல் விளைவுகளையும் சுட்டிக் காட்டினார்.
By ANI
Published : October 21, 2026 at 5:35 PM IST|
Updated : October 21, 2026 at 6:26 PM IST
புதுடெல்லி: அமெரிக்க நீதித்துறையின் பாலியல் குற்றவாளி ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீன் கோப்புகளில் மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் புரி அவரை சந்தித்ததாக கூறப்படும் புகைப்படங்கள் வெளியாகி மீண்டும் சர்ச்சையை தொடங்கி வைத்துள்ளன.
அமெரிக்காவின் மிகப் பெரிய செல்வந்தரான ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீன், சிறுமிகளை பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுத்தியதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டில் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு கைது செய்யப்பட்டார். சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த அவர் மர்மான முறையில் அங்கேயே உயிரிழந்தார்.
இந்நிலையில், எப்ஸ்டீனுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் பற்றிய விவரங்களையும், அவர்களுக்கு இடையே நடைபெற்ற மின்னஞ்சல் பரிமாற்றங்கள், பகிர்ந்த வீடியோக்கள், புகைப்படங்கள் மற்றும் இந்த வழக்கின் விசாரணை அறிக்கை உள்ளிட்டவற்றை வெளியிட வேண்டும் என்று அமெரிக்காவில் கோரிக்கை வலுத்தது.
இதனையடுத்து, எப்ஸ்டீன் கோப்புகள் தொடர்பாக ஒரு அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட்டு, அந் நாட்டு நீதித்துறையால் எப்ஸ்டீன் கோப்புகள் பல கட்டங்களாக வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன. எப்ஸ்டீன் கோப்புகளில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் மற்றும் உலகின் பல முக்கிய பிரபலங்களுக்கு தொடர்பு இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகின.
மேலும், எப்ஸ்டீன் கோப்புகளில் மத்திய அமைச்சரும் அப்போது வெளியுறவுத் துறை அதிகாரியாகவும் இருந்த ஹர்தீப் சிங் புரி, தொழிலதிபர் அனில் அம்பானி உள்ளிட்டோர் பெயர்களும் இடம் பெற்றிருப்பதாக தகவல் வெளியாகின.
இது தொடர்பாக ஹர்தீப் சிங் புரி கடந்த பிப்ரவரி மாதம் பதில் அளித்தார். அப்போது அவர், 'சர்வதேச அமைதிக்கான தூதுக் குழுவில் இடம் பெற்றிருந்த போது, குழுவினருடன் எப்ஸ்டீனை 3 அல்லது 4 முறை சந்தித்தேன். பொது வாழ்க்கையில் இருப்பவர்கள் பல தரப்பட்ட மக்களை சந்திப்பார்கள். அவர்களில் சிலருக்கு குற்றப்பின்னணியும் இருக்கலாம்' என்று கூறியிருந்தார்.
मोदीजी एक मंत्री हरदीप पुरी जेफ्री एपस्टीन को अकेलेमे मिल रहे है? किसका संदेश लेकर मिले? ये शुरुवात है, आगे आगे देखो क्या होने जा रहा है? @RSSorg रेजीम चेंज होगा! जय हिंद! https://t.co/1Cotkxzbhq— Sanjay Raut (@rautsanjay61) October 21, 2026
இந்த நிலையில், அமெரிக்க நீதித்துறை வெளியிட்டுள்ள புதிய கோப்புகளில் எப்ஸ்டீனுடன், மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் புரி தனியே ஆலோசனை நடத்தும் புகைப்படங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.
இந்த புகைப்படங்களை சமூக வலைதளத்தில் சிவசேனா (உத்தவ்) கட்சியின் மூத்த தலைவர்களுள் ஒருவரான சஞ்சய் ராவத் வெளியிட்டு, பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.
அதில், 'எப்ஸ்டீனை மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் புரி ஏன் சந்தித்தார்?' என்று அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். மேலும், இந்த விவகாரம் நாடு முழுவதும் மீண்டும் பற்றி எரியத் தொடங்கியிருப்பதாகவும், பல விவரங்கள் விரைவில் வெளி வரும் என்றும் சஞ்சய் ராவத் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
'மோடி ஜி, ஹர்தீப் புரி என்ற அமைச்சர் ஜெஃப்ரி எப்ஸ்டீனை தனியாக சந்தித்து இருக்கிறாரே? இந்த சந்திப்பு ஏன் நடைபெற்றது? இது தொடக்கம் தான், இனி என்ன நடக்கப் போகிறது என்று பொறுத்திருந்து பாருங்கள். மத்தியில் ஆட்சி மாற்றம் நடக்கும்! ஜெய் ஹிந்த்!' என்று அவர் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
மேலும் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சஞ்சய் ராவத், 'நாங்கள் எந்த ஆதாரமும் இல்லாம் ட்வீட் செய்யவில்லை. இந்த விஷயம் நாடு முழுவதும் விவாதத்தை தொடங்கி வைத்துள்ளது. எப்ஸ்டீன் கோப்புகள் இப்போது பகிரங்கமாக வெளியாகியுள்ளன. மோடி அமைச்சரவையில் இடம் பெற்றுள்ள ஹர்தீப் புரி, தான் எப்ஸ்டீனை சந்தித்ததே இல்லை, குறிப்பாக தனிப்பட்ட முறையில் சந்தித்ததே இல்லை என்று கூறியிருந்தார். இருப்பினும், அமெரிக்க நீதித்துறை தற்போது உண்மையை அம்பலப்படுத்தியுள்ளது' என்றார்.
'அவர் எப்ஸ்டீனுடன் பார்ட்டி கொண்டாடுவதை காட்டும் புகைப்படங்கள் தற்போது வெளிவந்துள்ளன. அந்தப் படங்களில் அவர்களுக்கு முன்னால் கண்ணாடி குவளைகள் மற்றும் இதர பொருட்கள் வைக்கப்பட்டு இருப்பதையும் காண முடிகிறது. இதன் உண்மையான அர்த்தம் என்ன? அவர் ஏன் எப்ஸ்டீனை சந்தித்தார்? இத்தகைய நபர் மோடியின் அரசாங்கத்தில் அமைச்சராக இருக்கிறார்' என்று ராவத் கூறினார்.
गोदी मीडिया के लंपटों, तुम्हे सांप क्यों सूंघ गया है? विदेशी मीडिया अब तक तांड़व कर देती... ये तुम्हारे ताऊ लगते है क्या...? या फिर अब्बा का कोई वीडियो आने का डर है?? https://t.co/XrHxvvTGZq— Srinivas BV (@srinivasiyc) October 21, 2026
இதே போல், கர்நாடகவை சேர்ந்தவரும், இளைஞர் காங்கிரஸின் தேசிய தலைவருமான ஸ்ரீநிவாஸும் இந்த விவகாரம் குறித்து கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். அவர் எக்ஸ் பதிவில், 'நேற்று, அமெரிக்க வெளியுறவு செயலாளர் 'மும்பையில்' தரையிறங்கினார். அதே நேரத்தில், அமெரிக்க நீதித் துறையின் கோப்புகளிலிருந்து ஹர்தீப் 'எப்ஸ்டீன்' புரியின் படங்கள் வெளியாகின. வேறு ஏதேனும் வீடியோவும் வெளியாக வாய்ப்புள்ளதா?' என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Hello @HardeepSPuri - recognise the room? Did your “Digital India” meetings with Epstein (who you claimed you never met one on one) take place in this boudoir? Have some shame & stop attending Cabinet meetings now at least. https://t.co/MzfjYzeeeD— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) October 21, 2026
திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்பி மஹுவா மொய்தார, எக்ஸ் தள பதிவில், 'வணக்கம் @HardeepSPuri - இந்த அறையை அடையாளம் தெரிகிறதா? எப்ஸ்டீனுடன் (அவரை தனிப்பட்ட முறையில் சந்திக்கவே இல்லை என்று நீங்கள் கூறியவர்) உங்களது 'டிஜிட்டல் இந்தியா' சந்திப்புகள் இங்கு தான் நடந்தனவா? இனி மேலாவது அமைச்சரவை கூட்டங்களில் கலந்து கொள்வதை நிறுத்துங்கள்' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Didn’t Puri claim that he never had a personal meeting with Epstein?— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 21, 2026
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜித் திப்கே, 'எப்ஸ்டீனுடன் தனக்கு தனிப்பட்ட சந்திப்பு எதுவும் இல்லை என்று புரி கூறவில்லையே?' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
முன்னதாக இந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி 'எப்ஸ்டீன் கோப்புகள் தொடர்பாக எழுப்பிய குற்றச்சாட்டுகளை ஹர்தீப் சிங் புரி மறுத்திருந்தார். பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் 'எப்ஸ்டீன் கோப்புகளுக்கும்' எந்தத் தொடர்பும் இல்லை என்றும் அவர் பதில் அளித்திருந்தார்.