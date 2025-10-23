சூடுபிடித்த பீகார் தேர்தல் களம்: ஆர்ஜேடி - காங்கிரஸ் மகா கூட்டணியின் முதல்வர் வேட்பாளர் தேஜஸ்வி யாதவ்!
பீகாரின் சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, மகா கூட்டணி தங்களது முதல்வர் வேட்பாளராக தேஜஸ்வி யாதவை அறிவித்திருக்கிறது.
Published : October 23, 2025 at 12:49 PM IST
பாட்னா: பீகாரில் வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, மகா கூட்டணி சார்பில் தேஜஸ்வி யாதவ் முதல்வர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
பீகாரில் மொத்தமுள்ள 243 தொகுதிகளில் வருகிற நவம்பர் மாதம் 6, 11 ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இந்த தேர்தலில் நிதிஷ் குமாரின் ஐக்கிய ஜனதா தளம் - பாஜக அடங்கிய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கும், ஆர்ஜேடி - காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் அடங்கிய மகா கூட்டணிக்கும் இடையே நேரடி போட்டி நிலவி வருகிறது. இதுதவிர, பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன சுராஜ் கட்சி, ஹைதராபாத் எம்.பி. அசாதுதீன் ஒவைசியின் அகில இந்திய மஜ்லிஸ் கட்சியும் இந்த தேர்தலில் களம் காண்கின்றன.
சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்குவதை ஒட்டி, அங்கு அனைத்து கட்சிகளும் இறுதிகட்ட பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இதில், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் ஆரம்பத்தில் இருந்தே தொகுதிப் பங்கீடு ஓரளவுக்கு சுமூகமாகவே நடந்து வந்தது. சிறு சிறு சிக்கல்கள் இருந்தாலும், கூட்டணி தலைவர்கள் கலந்து பேசி பிரச்னையை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தனர். இதனால் முன்கூட்டியே தே.ஜ கூட்டணி சார்பில் வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டனர்.
ஆனால், மகா கூட்டணியில் நிலைமை அவ்வாறு இல்லை. தொகுதிப் பங்கீட்டில் காங்கிரஸுக்கும், ஆர்ஜேடிக்கும் தொடர்ந்து இழுபறி நீடித்து வந்தது. குறிப்பாக, தேஜஸ்வி யாதவை முதல்வர் வேட்பாளராக நிறுத்த காங்கிரஸுக்கு உடன்பாடு இல்லை எனக் கூறப்பட்டது. இதனால் இரு கட்சிகளிடையே முரண்பாடு நீடித்ததால் தொகுதிப் பங்கீடு இறுதி செய்யப்படாமல் இருந்தது. இதன் காரணமாக, அக்கட்சிகள் தனித்தனியாக வேட்பாளர்களை அறிவித்தன. இதில் பல தொகுதிகளில் ஆர்ஜேடியும், காங்கிரஸும் ஒன்றுக்கொன்று எதிராக போட்டியிடும் சூழல் ஏற்பட்டது.
இதனால் மகா கூட்டணியில் விரிசல் ஏற்படும் நிலை ஏற்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து, நிலைமையை சமாளிக்க காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், ராஜஸ்தானின் முன்னாள் முதலமைச்சருமான அசோக் கெலாட் பாட்னாவிற்கு நேற்று சென்று லாலு பிரசாத் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். அப்போது, தேஜஸ்வி யாதவ் தான் முதல்வர் வேட்பாளர் என்பதை லாலு திட்டவட்டமாக கூறியதாக தெரிகிறது.
இதனை ஏற்றுக்கொள்வதாக அசோக் கெலாட் தெரிவித்ததை அடுத்து, பிரச்னை ஒருவழியாக முடிவுக்கு வந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, தற்போது தேஜஸ்வி யாதவை, மகா கூட்டணியின் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக அறிவித்திருக்கிறார் அசோக் கெலாட்.
ஏற்கனவே பீகாரின் துணை முதலமைச்சராக பதவி வகித்த தேஜஸ்வி யாதவுக்கு தற்போது 35 வயதாகிறது. இக்கூட்டணி தேர்தலில் வெற்றிபெறும் பட்சத்தில், இந்தியாவின் முதல் இளம் முதலமைச்சர் என்ற சிறப்பை தேஜஸ்வி பெறுவார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.