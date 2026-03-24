ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியைத் திறக்க வைப்பதே நோக்கம் - மாநிலங்களவையில் பிரதமர் மோடி உறுதி

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு அதிக காலத்திற்கு நீடித்தால், கடுமையான விளைவுகள் தவிர்க்க முடியாது என பிரதமர் மோடி எச்சரித்துள்ளார்.

மாநிலங்களவையில் உரையாற்றும் பிரதமர் மோடி
மாநிலங்களவையில் உரையாற்றும் பிரதமர் மோடி (Sansad TV/ANI Video Grab)
Published : March 24, 2026 at 5:59 PM IST

புதுடெல்லி : மேற்கு ஆசியாவில் நடைபெற்று வரும் போரை தணித்து, ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியைத் திறக்க வைப்பதே இந்தியாவின் நோக்கம் என்று மாநிலங்களவையில் இன்று உரையாற்றிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதிபட தெரிவித்தார்.

மேற்கு ஆசியப் பகுதியில் இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா இணைந்து ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்த தொடங்கி 24 நாட்கள் கடந்துவிட்டன. இப்போரின் விளைவாக ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் முடக்கியுள்ள நிலையில், சர்வதேச அளவில் அந்த வழியாகக் கப்பல்களில் கொண்டு செல்லப்படும் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிபொருள்களின் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் பல்வேறு நாடுகளில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக, இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை சமையல் எரிவாயு, பெட்ரோல், டீசல் உள்ளிட்ட எரிபொருள்களின் தேவையில் சுமார் 80 சதவீதம் இறக்குமதி தான் செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஹோர்முஸ் ஜலசந்தி முடக்கப்பட்டதால், குறிப்பாக எல்.பி.ஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து இந்திய அரசு, அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் உடன் தொடர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக ஹோர்முஸ் பாதையை கடந்து 2 கப்பல்கள் இந்தியா வந்தடைந்த நிலையில், வேறு வழிகளிலும் கச்சா எண்ணெய் கொண்டு வர முயற்சி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே, மேற்கு ஆசியப் போர் பதற்றம் குறித்து நாடாளுமன்றத்தின் மக்களவையில் நேற்று (மார்ச் 23) உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி, போர் நிலவரம் கவலை அளிப்பதாகவும், 60 சதவீத எல்ஜிபி எரிவாயு இறக்குமதி செய்யப்படுவதாகவும் தெரிவித்தார்.

இந்நிலையில், இன்று நாடாளுமன்றத்தில் மாநிலங்களவையில் பேசிய பிரதமர், "மேற்கு ஆசியாவில் நடைபெற்று வரும் போர் தீவிரமான எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டை உருவாக்கியதாகவும், இது மிகவும் கவலையளிப்பதாகத் தெரிவித்தார். மேலும், பேச்சுவார்த்தையின் மூலம் இந்தியா அமைதியை ஏற்படுத்த விரும்புவதாகவும், போர் பதற்றத்தைத் தணித்து, ஹோர்முஸ் ஜலசந்தியைத் திறப்பதே நோக்கம்" என்றும் கூறினார்.

மேலும் பேசிய அவர், "அமைதி வழியில் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு காண முயற்சித்து வருகிறோம். சாத்தியமிக்க அனைத்து வழிகளில் இருந்தும் கியாஸ் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியை மேற்கொள்ள முயற்சி எடுத்துள்ளோம். வரும் நாட்களிலும் இந்த முயற்சி தீவிரமடையும். இருப்பினும், தட்டுப்பாடு அதிக காலத்திற்கு நீடித்தால், கடுமையான விளைவுகள் தவிர்க்க முடியாது” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

எரிபொருளுக்கு வெளிநாடுகளைச் சார்ந்து இல்லாமல், நம் நாட்டில் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் நோக்கில் பேசிய பிரதமர், "கடந்த 11 ஆண்டுகளில் இந்தியா 53 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கச்சா எண்ணெய் கையிருப்பை உருவாக்கியுள்ளதாகவும், மேலும் 65 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கையிருப்பை ஏற்படுத்துவதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன," என்று தெரிவித்தார்.

"மேற்கு ஆசியப் போர் இந்தியாவைப் பாதிக்காத வகையில் அனைத்து முயற்சிகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன" என்று உறுதியளித்த மோடி, "இறக்குமதி குறைந்ததால் உரங்கள் தட்டுப்பாட்டால் விவசாயிகள் பாதிப்படையாமல் இருக்க அரசு அனைத்து வழிகளிலும் முயற்சி எடுத்து வருகிறது. அரசிற்கு மக்களின் நலனே முக்கியம்" என்று கூறினார்.

மேலும், "இந்த இக்கட்டான சூழலில் கள்ளச்சந்தையில் எரிபொருள் விற்பனை, பதுக்குதல் ஆகியவற்றை தடுக்க மாநில அரசுகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று தமது உரையில் பிரதமர் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

"நெருக்கடியான இந்த சூழலிலும், பொருளாதார வளர்ச்சியே இந்தியாவின் இலக்கு. இதனை கருத்தில் கொண்டு எரிபொருள் மற்றும் உரங்கள் விநியோகம் பாதிப்படையாமல் இருப்பதற்கான உத்திகளை வகுப்பதற்காக, மத்திய அரசு ஏழு உயர்நிலை குழுக்களை அமைத்துள்ளது" என்று மாநிலங்களவையில் பிரதமர் மோடி கூறினார்.

