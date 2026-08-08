தொடர்ந்து கற்பவரே வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவர் - டெல்லி ஐஐடி பட்டமளிப்பு விழாவில் பிரதமர் மோடி பேச்சு
"இளைஞர்களாகிய உங்கள் மூலம், எலக்ட்ரானிக் சிப்(chip) முதல் கப்பல்(ship) வரை இந்தியாவில் தயாரிப்போம் என்பதை உறுதியாக நம்புகிறேன்" என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.
By ANI
Published : August 8, 2026 at 5:53 PM IST
புதுடெல்லி: மாறி வரும் உலகம், வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றுக்கு மத்தியில், எவர் ஒருவர் தொடர்ந்து கற்கிறாரோ அவரே வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவார் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார்.
டெல்லியில் உள்ள இந்திய தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனத்தின் (டெல்லி ஐஐடி) 57ஆவது பட்டமளிப்பு விழா, இன்று நடைபெற்றது. அதில், பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.
விழாவில் அவர் பேசுகையில், "அடுத்த 20 அல்லது 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு உலகம் எப்படி இருக்கும் என்று யாராலும் அறுதியிட்டு தீர்மானிக்க முடியாது. இந்த உலகம், தொழில்நுட்பம், தொழில் துறை, தொழில்கள் என அனைத்தும் மாறிவிடும். ஆனால், இந்த சூழல்களுக்கு மத்தியில் ஒன்றை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அது என்னவென்றால், 'யார் தொடர்ந்து கற்கிறார்களோ அவர்களே வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவர்'.
கடந்த முறை பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றபோது, கரோனா காலம் என்பதால் இணையவழியில் நான் கலந்து கொண்டேன். இன்று நேரில் உங்களை சந்தித்து உரையாற்றுவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.
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இன்று நீங்கள் பட்டம் பெறுவதை பார்த்து உங்கள் குடும்பத்தினர் பெருமை அடைவார்கள். அதுபோலவே, நீங்கள் பட்டம் பெற்றதை பார்க்கும்போது எனக்குப் பெருமையாக உள்ளது.
இன்று நீங்கள் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத தருணத்தை அனுபவிக்கிறீர்கள். உறசாகமும், கனவுகளும் நிறைந்த இந்த நேரத்தில், டெல்லி ஐஐடி வளாகத்தில் உங்களிடம் அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்வது எனக்கு மிகச்சிறப்பான ஒன்றாக உள்ளது.
புதிய சவால்களையும், சூழ்நிலைகளையும் ஏற்றுக் கொள்பவர்கள், சவால்களை வாய்ப்புகளாக மாற்றுவார்கள். இதைத்தான் நீங்கள் டெல்லி ஐஐடியில் கற்றுக் கொண்டீர்கள்.
இந்தியா, ஒவ்வொரு துறையிலும் சுயசார்பை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. இளைஞர்களுக்காக புதிய துறைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. சர்வதேச அளவில் அதிகார மையம், ஒவ்வொரு கணமும் மாறிக் கொண்டே இருக்கிறது. அதன் பின்னணியில் இருக்கும் மிகப்பெரிய சக்தி என்னவென்றால், தொழில்நுட்பம் வேகமாக வளர்ந்து கொண்டிருப்பதுதான். டெல்லி ஐஐடியில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொடர்பான புதிய படிப்புகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
செமிகண்டக்டர் உற்பத்தியை நாம் தொடங்க முயற்சித்தபோது, இந்தியாவால் இதை செய்ய முடியுமா? என்று சிலர் கேள்வி எழுப்பினர். ஆனால், நாம் முதல் செமிகண்டக்டர் உற்பத்தி அலகை தொடங்கிவிட்டோம்.
இளைஞர்களாகிய உங்கள் மூலம், எலக்ட்ரானிக் சிப்(chip) முதல் கப்பல்(ship) வரை இந்தியாவில் தயாரிப்போம் என்பதை உறுதியாக நம்புகிறேன்" என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.
விழாவில், 587 முனைவர் பட்ட மாணவர்கள் உள்பட 3,000 பேருக்கு பட்டங்கள் அளிக்கப்பட்டு கௌரவிக்கப்பட்டனர்.