ஆஸ்திரேலியா செல்லும் பிரதமர் மோடிக்கு ஆன்லைனில் கொலை மிரட்டல் - போலீஸ் விசாரணை
பிரதமர் மோடியின் நிகழ்ச்சி குறித்த முகநூல் விளம்பரத்தின் பின்னூட்ட பகுதியில் அவருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : July 4, 2026 at 10:59 PM IST
கான்பெர்ரா: ஆஸ்திரேலியா செல்ல இருக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு சமூக வலைத்தளம் மூலம் கொலை மிரட்டல் விடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்தியா-ஆஸ்திரேலியா இடையிலான வருடாந்திர தலைவர்கள் உச்சிமாநாடு, ஆஸ்திரேலியாவில் ஜூலை 8-ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 10-ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இந்த பயணத்தின்போது, ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஆண்டனி அல்பேனிஸ் உடன் இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தையும் நடைபெற உள்ளது.
அதைத் தொடர்ந்து, ஆஸ்திரேலியாவின் மெல்போர்ன் நகரில் உள்ள மார்வெல் ஸ்டேடியத்தில் ஜூலை 9ஆம் தேதி "மெல்போர்ன் மீட்ஸ் மோடி" (Melbourne Meets Modi) என்ற பெயரில் இந்திய வம்சாவளியினர் உடனான பிரம்மாண்ட கூட்டத்திற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொள்கிறார்.
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இந்த நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ள பிரதமர் மோடி, ஜூலை 8ஆம் தேதி ஆஸ்திரேலியா செல்கிறார். இந்நிலையில், பிரதமர் மோடியின் மெல்போர்ன் முகநூலில் விளம்பரம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த விளம்பரத்தின் பின்னூட்ட பகுதியில், பிரதமர் மோடிக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்து இடப்பட்டிருந்த பதிவு பெரும் அதிர்ச்சியையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது. அபு முஸ்தபா என்ற பெயரில் இருந்த அந்த பதிவில், "நிகழ்ச்சியின்போது மைதானத்தின் மேற்கூரையை மூடி வைப்பது நல்லது. இல்லையெனில் அவர் மரணத்தை நோக்கியே வருகிறார்" என்று ஆங்கிலத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இந்தப் பதிவை மிகத் தீவிரமாக எடுத்துக் கொண்ட ஆஸ்திரேலிய காவல் துறையும், பிற பாதுகாப்பு அமைப்புகளும் உடனடியாக விசாரணையைத் தீவிரப்படுத்தி உள்ளன.
இதையடுத்து, மிரட்டல் விடுத்து பதிவிட்டவரின் ஐ.பி. முகவரியைக் கண்டறிந்துள்ள போலீசார், தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், இந்த மிரட்டல் குறித்த பின்னணிச் சூழல்கள் குறித்து அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
வெளிநாட்டு தலைவர்கள் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வரும்போது அவர்களுக்கு விடுக்கப்படும் மிரட்டல்களை மிக கடுமையான குற்றங்களாக ஆஸ்திரேலிய சட்ட அமலாக்க அமைப்புகள் கருதுகின்றன. இதனால் இந்த விவகாரத்தில் குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்க ஆஸ்திரேலிய அரசு தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு
மேலும், மெல்போர்னில் பிரதமர் மோடி வருகை தரும் மால்வெல் ஸ்டேடியம் மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவில் அவர் பயணம் மேற்கொள்ளும் வழித்தடங்கள் அனைத்திலும் இதுவரை இல்லாத அளவில் உச்சகட்ட பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.
பிரதமர் மோடிக்கு பகிரங்கமாக ஆன்லைனில் மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளதால் ஆஸ்திரேலியாவிலும் இந்தியாவிலும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.