தனியார் பள்ளிகளுக்கு சவால்விடும் அரசுப் பள்ளி - தனியொரு ஆசிரியரின் சாதனை கதை!
ஆசிரியர் நரேந்திர சிங்கின் இந்த முயற்சியால், பள்ளியின் தோற்றம் மட்டுமின்றி, மாணவர்களின் கல்வித்தரமும் பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளது.
Published : September 6, 2026 at 1:01 PM IST
லூதியானா: பஞ்சாப் மாநிலத்தின் ஜாண்டியாலி கிராமத்தில் உள்ள ஒரு அரசு தொடக்கப்பள்ளி, அப்பகுதியில் இருக்கும் தனியார் பள்ளிகளுடன் போட்டிப்போட்டுக்கொண்டு இயங்கி கொண்டிருக்கிறது. இங்கு பயிலும் மாணவர்கள் நவீன கல்வி கற்றல் முறையில் தினம் தினம் ஒரு திறனை பெற்று வருகிறார்கள்.
ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகள், டிஜிட்டல் கல்வி, கணினி பயிற்சி, நவீன நூலகம், எழுத்து பயிற்சி, ஆய்வகங்கள் என பள்ளி வளாகம் முழுவதும் நவீனமயமாக காட்சியளிப்பதை பார்த்து ஒரு வேளை நாம் தனியார் பள்ளியின் உள்ளே வந்துவிட்டோமோ என்று கூட சந்தேகிக்கலாம்.
ஆனால் இப்படி ஒரு உணர்வை உங்களுக்கு ஏற்படுத்துவது கிராமத்தில் அமைந்திருக்கும் ஒரு அரசு பள்ளிதான். இப்படிப்பட்ட ஒரு வளர்ச்சிக்கு என்னதான் காரணம் என்று நாம் ஆராய்ந்து பார்த்தால், ஒரு தனி மனிதனின் உழைப்புதான் என்பது நமக்கு தெரியவரும்.
தனி ஒரு மனிதனாய்
’தனி மனிதன் நினைத்தால் எதை வேண்டுமானும் செய்யலாம்’ என சொல்வதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். அந்த வகையில், இப்பள்ளியின் உட்கட்டமைப்பை மட்டுமின்றி, மாணவர்களின் கல்வித்தரத்தையும் இமாலய உயர்த்திற்கு உயர்த்தியவர்தான் இப்பள்ளியின் ஆசிரியர் நரேந்திர சிங்.
2006-ம் ஆண்டு இப்பள்ளியில் ஆசிரியராக நரேந்திர சிங் சேரும்போது, வெறும் 3 வகுப்பறைகளுடன் 130 மாணவர்கள் மட்டும்தான் இருந்தனர். பள்ளியில் விளையாட்டு திடல் கற்களால் நிறைந்திருந்தன.
10 வருடங்கள் கழித்து இன்று, இப்பள்ளியில் 15 ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகள் உள்ளன. 680 மாணவர்கள் படித்து வருகிறார்கள். மாணவர்களுக்கு இங்கு வகுப்பறையில் மட்டுமின்றி, அதனை செயல்முறையில் அறிந்துகொள்ளும் வகையில் வளாகம் முழுவதும் நவீன கற்றல் வடிவமைப்புகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
மாணவர்களின் கல்வி கற்றல் முறையை மாற்றி, அவர்களுக்கான உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த வேண்டும் என உறுதி எடுத்த நரேந்திர சிங், சிறிது சிறிதாக அதற்கான பணிகளை மேற்கொண்டார்.
கல்வி என்பது வகுப்பறையில் மட்டுமில்லை
மாணவர்களின் கற்றல் திறனை அதிகரிக்க பல்வேறு முயற்சிகளை நரேந்திர சிங் மேற்கொண்டார். ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகள் மூலம் மாணவர்கள் பாடங்களை காணொளி வழியில் எளிமையாக புரியும் வகையில் கற்பித்து வருகிறார். தினசரி வகுப்பில் தொழில்நுட்பத்தை புகட்டினார். கல்வி என்பது வகுப்பறையில் கற்பது மட்டுமின்றி, அதனை செயல் முறையிலும், உணர்ந்தும் படிக்க வேண்டும் என பல்வகை பிரிவுகளை பள்ளி வளாகங்கள் உருவாக்கினார்.
ஐடி பூங்கா, கையெழுத்து பூங்கா, அறிவியல் பூங்கா, போக்குவரத்து விதிகள் பூங்கா, விண்வெளி பூங்கா என புத்தகத்தை மட்டும் சார்ந்தில்லாமல், பார்த்து, செய்து மற்றும் அனுபவம் பெற்று அதனை பயிலும் முறையை அறிமுகப்படுத்தினார்.
ஐடி பூங்காவில் மாணவர்களுக்கு கணினி, இணையம் மற்றும் நவீன தொழிலநுப்டம் குறித்த திறன்கள் கற்பிக்கப்படுகிறது. அதே போன்று, கையெழுத்து பூங்காவில் மாணவர்களுக்கான மொழி திறன், எழுத்து பயிற்சி ஆகியவை கற்பிக்கப்படுகிறது. மேலும், மாணவர்களிடையே போட்டிகளும் நடத்தப்படுகிறது.
அறிவியல் பூங்காவில் சிக்கலான அறிவியல் குறித்து எளிமையான செய்முறைகள் மூலம் விளக்கம் அளிக்கப்படுகிறது. போக்குவரத்து விதிகள் பூங்கா மூலம் சாலை விதிமுறைகளை மாணவர்கள் அறியும் வகையில் சாலை வடிவமைப்பு செய்யப்பட்டு சிறிய வயதிலேயே கற்பிக்கப்படுகிறது.
விண்வெளி பூங்காவில் மாணவர்களுக்கு விண்வெளி ஆய்வில் ஆர்வத்தைத் தூண்டும் வகையில் அது குறித்து மாதிரிகள் மூலம் விளக்கம் அளிக்கப்படுகிறது.
இவைமட்டுமின்றி, இங்கு நவீனமயமாக்கப்பட்ட நூலகமும் உள்ளது. மாணவர்களிடையே புத்தக வாசிப்பு ஆர்வத்தை தூண்டும் வகையில், நூலத்திற்கு சென்றுதான் புத்தகம் வாசிக்க வேண்டும் என்பதை சிறிது மாற்றி, எங்கிருந்தாலும் வாசிக்கலாம் என நடமாடும் நூலக வசதியும் இப்பள்ளியில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
நுழைவாயிலில் கண்ணாடி
இப்பள்ளியில் மற்றொரு சிறப்பம்சமாக, நுழைவாயிலில் கண்ணாடி வைக்கப்பட்டுள்ளது. வழக்கமாக இதுபோன்று கண்ணாடி வைத்திருப்பதை அரசுப் பள்ளிகளில் பார்க்க முடியாது என்றாலும், இப்பள்ளியில் வைத்திருப்பதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு. உள்ளே வருவதற்கு முன்பு மாணவர்கள் தங்களை கண்ணாடியில் பார்த்து, ஆடை ஒப்பனைகளை சரிபார்த்துக்கொண்டு வர ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.
|இதையும் படிங்க: ’படிப்பு தான் கனவு’ - 90 சதவீத உடல் பாதிப்பிலும் தன்னம்பிக்கையுடன் சாதித்து ஐஐடியில் சேர்ந்த மாணவர்
தேசிய அளவில் கலக்கி வரும் மாணவர்கள்
ஆசிரியர் நரேந்திர சிங்கின் இந்த முயற்சியால், பள்ளியின் தோற்றம் மட்டுமின்றி, மாணவர்களின் கல்வித்தரமும் பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளது. பள்ளிக்கு செல்லவதற்கே அழும் குழந்தைகள், இன்று செயல்முறையில் படிக்க ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்கள். படிப்படியாக மாணவர் சேர்க்கையும் அதிகரித்துள்ளது. தனியார் பள்ளிகளில் படித்த மாணவர்களும், அங்கிருந்து மாறி தற்போது இப்பள்ளியில் சேர்ந்து படித்து வருகிறார்கள்.
இங்கு நன்கு படிக்கும் மாணவர்கள் ஜவஹர் நவோதயா வித்யாலயா பள்ளிக்கு தேர்வாகி சென்றுள்ளனர். கல்வியில் மட்டுமின்றி, இப்பள்ளி மாணவர்கள் விளையாட்டிலும் சாதனைகளை புரிந்து வருகிறார்கள். ஆசிரியர் நரேந்திர சிங்கின் முறையின் மூலம் கற்களாக இருந்த விளையாட்டு திடல் இன்று மாணவர்களின் பல கனவுகளுக்கு வித்திடும் இடமாக மாறியுள்ளது.
இப்பள்ளி மாணவர்கள் மண்டல, மாவட்ட மற்றும் மாநில அளவிலான விளையாட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்று பதக்கங்களை குவித்துள்ளனர். அதுமட்டுமின்றி, தேசிய, சர்வதேச அளவிலான போட்டிகளுக்கும் இங்கிருந்து மாணவர்கள் சென்றுள்ளனர்.
இது குறித்து அப்பள்ளியின் மற்றொரு ஆசிரியர் நவ்தீப் கவுர் கூறுகையில், ”மற்ற பள்ளிகளில் இருந்து இப்பள்ளியை வேறுபடுத்துவதில் நரேந்திர சிங் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளார். இப்பள்ளியில் நீங்கள் காணும் மேம்படுத்தப்பட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் பெரும்பாலானவற்றை சிங்தான் உருவாக்கினார். இன்று எங்கள் பள்ளி இந்த பகுதியில் பிரபலமாக உள்ளது. மக்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை இங்கு சேர்பதற்கு ஆர்வமாக உள்ளனர். எங்கள் பள்ளி தனியார் பள்ளிகளுடன் போட்டியிடுகிறது, பல சமயங்களில் அவற்றை மிஞ்சியும் செயல்படுகிறது. இதற்குப் பின்னால் பல ஆண்டுகாலக் கடின உழைப்பு உள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.
எந்தவித எதிர்பார்ப்புமின்றி, சுமார் 10 ஆண்டுகள் பள்ளிக்காகவும், மாணவர்களின் கல்விக்காகவும் உழைத்துக்கொண்டிருக்கும் நரேந்திர சிங்கின் பங்களிப்பை கெளரவிக்கும் வகையில், இந்தாண்டுக்கான நல்லாசிரியர் விருதை மத்திய அரசு இவருக்கு அறிவித்துள்ளது.
இதுபோன்ற எத்தனை விருதுகள் கிடைத்தாலும், ஜாண்டியாலி அரசு தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்களின் வளர்ச்சிதான், அவரின் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றுக்கும் மேலான சாதனையாக அமையும் என்றால் மிகையாகாது.