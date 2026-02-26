ETV Bharat / bharat

பீகாரில் தமிழக யாத்ரீகர்கள் சென்ற பேருந்து மீது மோதிய லாரி: காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த ஒருவர் பலி.. 22 பேர் படுகாயம்

தமிழக யாத்ரீகர்கள் அனைவரும் தமிழ்நாட்டிலிருந்து விமானம் மூலம் வாரணாசிக்கு வந்து, அங்கிருந்து கயாவுக்கு பேருந்தில் சென்று கொண்டிருந்த போது இந்த விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
பீகார்: தமிழக யாத்ரீகர்கள் சென்ற பேருந்து மீது லாரி மோதிய விபத்தில், காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த முதியவர் ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில், 20-க்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

தமிழ்நாட்டின் காஞ்சிபுரம் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளை சேர்ந்த 20-க்கும் மேற்பட்டோர் ஆன்மீக பயணத்திற்காக பீகாரில் உள்ள கயாவிற்கு சென்றுள்ளனர். இதனால், விமானம் மூலம் வாரணாசி சென்ற அவர்கள், அங்கிருந்து பேருந்து மூலம் கயாவிற்கு சென்று கொண்டிருந்தனர்.

இந்த நிலையில், ஜமுஹார் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த பேருந்து மீது, அதற்கு இணையாக சாலையில் சென்று லாரி மோதியுள்ளது. இந்த கோர விபத்தில், லாரி பேருந்தை சுமார் 2 கி.மீ தூரத்திற்கு இழுத்து சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது. அதனால், பேருந்துக்குள் இருந்த பயணிகள் அலறி கூச்சலிட்டுள்ளனர். ஆனால், ஓட்டுநர் லாரியை நிறுத்தாமல் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளார்.

அதனைக்கண்ட அப்பகுதி மக்கள், விபத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்டு உடனடியாக ஜமுஹாரில் உள்ள நாராயண் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த கோர விபத்தில், காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த 80 வயது ராமோ என்ற முதியவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்த நிலையில் 9 பெண்கள், குழந்தை உட்பட 22 பேர் படுகாயமடைந்துள்ளனர். அவர்கள் அனைவருக்கும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், பாதிக்கப்பட்ட நபர்களின் குடும்பத்திற்கும் தகவல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நபர்கள்
மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நபர்கள் (ETV Bharat)

விபத்து குறித்து தகவலறிந்து வந்த போலீசார், உயிரிழந்த முதியவரின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக சசாரமில் உள்ள சதார் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து இது தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், லாரியுடன் தப்பிய ஓட்டுநரை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

இதுகுறித்து பேருந்து ஓட்டுநர் சோனு குமார் கூறுகையில், “எங்கள் பேருந்துக்கு முன்னாள் ஒரு லாரி சென்று கொண்டிருந்தது. அந்த லாரி திடீரென எங்கள் பேருந்தின் பக்கவாட்டில் 3 முறை மோதியது. பயணிகள் அலறிய சத்தம் கேட்டும், அந்த லாரி ஓட்டுநர் நிறுத்தவில்லை. தொடர்ந்து, பேருந்தை 2 கி.மீ இழுத்து சென்றார்” என்றார்.

விபத்தில் காயமடைந்த சென்னையை ஸ்ரீலதா கூறுகையில், “விமானம் மூலம் வாரணாசி வந்த நாங்கள், கயாவிற்கு பேருந்தில் சென்றோம். வழியில் எங்கள் அனைவரும் அச்சுறுத்தும் விதமாக ஒரு பெரிய சத்தம் கேட்டது. அப்போது லாரி ஓட்டுநர், நாங்கள் சென்ற பேருந்தை வேண்டுமென்றே இடித்தார். விபத்தில் பேருந்தில் இருந்த அனைவரும் காயமடைந்தனர். ஒரு முதியவர் மட்டும் இறந்துவிட்டார்” என சோகமாக தெரிவித்தார்.

விபத்தில் காயமடைந்த பெண் பேட்டி (ETV Bharat)

மருத்துவர் ஜிதேந்திர யாதவ் கூறுகையில், “சாலை விபத்தில் காயமடைந்தவர்கள் இன்று அதிகாலையில் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டனர். தற்போது இரண்டு பேர் கவலைக்கிடமாக உள்ளனர். மற்ற நபர்கள் அனைவரும் அபாய கட்டத்தை தாண்டிவிட்டனர். அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது” என்றார்.

இதுகுறித்து போலீசார் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “பேருந்து ஓட்டுநர்கள் தூங்கியதால், இந்த விபத்து ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது. அப்போது லாரியில் பேருந்து சிக்கிக் கொண்டுள்ளது. அதை அறிந்தும், லாரி ஓட்டுநர் ஏன் 2 கி.மீ தூரம் பேருந்துடன் ஓட்டிச் சென்றார் என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

