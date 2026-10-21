விவசாய பணியில் ரூ.2 லட்சம் சம்பாதிக்கும் குமுதினி - ஒடிசாவை சேர்ந்த 'ட்ரோன் அக்கா'வின் வெற்றிக் கதை
விவசாயம் சார்ந்த ஒரு திறனை வருமானம் ஈட்டும் வழியாகவும், சுயசார்பை வளர்க்கும் கருவியாகவும் மாற்றலாம் என்பதற்கு குமுதினியின் வெற்றிக் கதை மற்ற பெண்களுக்கும் உதாரணமாக உள்ளது.
Published : October 21, 2026 at 8:01 AM IST
ஒடிசா (கோர்தா): ஒரு காலத்தில், குமுதினி ஸ்வைன் தனது விவசாய நிலத்தில் நாள் முழுவதும் வியர்வை சிந்தி வேலை செய்வார். நிலத்தை உழுவது, விதை விதைப்பது, உரம் தெளிப்பது என்று ஓய்வின்றி அவருடைய வேலைகள் தொடர்ச்சியாக இருக்கும்.
ஆனால், இப்போது நிலைமை மாறிவிட்டது. தற்போது குமுதினி ட்ரோனை இயக்கும் ரிமோட் கருவியுடன் சிரித்த முகத்துடன் பேசுகிறார். அதற்கு காரணம் என்ன? விரிவாக பார்ப்போம்.
ஒடிசா மாநிலம், கோர்தா மாவட்டத்தில் உள்ள ஸ்ரீராம்பூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் குமுதினி. இவர், ட்ரோன் இயக்குவதற்கு கற்றுக்கொண்டு வருமானத்திற்கு புதிய வழியைக் கண்டுபிடித்து, மற்ற பெண்களுக்கு நம்பிக்கை அளித்து வருகிறார்.
குமுதினி, 'நமோ ட்ரோன் திதி' திட்டத்தின் கீழ், ட்ரோன்களை இயக்குவதற்கு பயிற்சி பெற்றார். அத்துடன் தாம் கற்றுக் கொண்ட நவீன விவசாய தொழில்நுட்பம் மூலம் அனைத்து விவசாயிகளும் பயன்பெறுவதற்காக கடுமையாக உழைத்தார்.
தற்போது, தாம் கற்றுக்கொண்ட பயிற்சி மூலம், ட்ரோன்களை பயன்படுத்தி வயல்களில் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தெளிப்பது, யூரியா தூவுவது போன்ற விவசாய பணிகளை செய்து, விவசாயிகளுக்கு அவர் உதவி செய்து வருகிறார். அந்த பகுதியில் குமுதினி, ஒரு ட்ரோன் பைலட்டாகவும், விவசாய தொழில் முனைவோராகவும் மக்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "கடந்த மூன்று வேளாண் பருவங்களில் சுமார் 1,200 ஹெக்டேர் அளவுக்கு ட்ரோன் மூலம் மருந்து தெளித்துள்ளேன். கடந்த பருவத்தில் மட்டும் சுமார் 500 ஹெக்டேர் அளவுக்கு மருந்து தெளித்தேன். அந்த பருவத்தில் மட்டும் 2 லட்ச ரூபாய் வரை வருமானம் ஈட்டியுள்ளேன்" என்று மகிழ்ச்சி பொங்க தெரிவித்தார்.
அவர் இரண்டு லட்ச ரூபாய் வருமானம் ஈட்டியது, ஒரு தனிப்பட்ட சாதனையாகும். விவசாயம் தெரிந்த ஒரு பெண், ஒரு புதிய திறனைக் கற்றுக்கொண்டு, தனது சேவைக்கான வாடிக்கையாளர்களைக் கண்டறிந்து, சொந்தமாக வருமானம் ஈட்டும் வழியை கண்டுபிடித்துள்ளார்.
மருந்து தெளிப்பதற்கு ஆள் கிடைக்காமல் தவிக்கும் விவசாயிகளுக்கு, அதிக சிரமமில்லாமல் விரைவாக மருந்து தெளிப்பதில், குமுதினியின் பணி பெரிதும் உதவியாக உள்ளது.
மருந்து தெளிப்பதற்கு வாங்கும் கட்டணம் குறித்து அவர் மேலும் கூறுகையில், "எனது பகுதிக்கு உட்பட்ட கிராமங்களில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு 350 ரூபாயும், பிற இடங்களில் 400 ரூபாயும் கட்டணமாக வசூலிக்கிறேன். நான் கற்றுக் கொண்ட இந்த ட்ரோன் தொழில்நுட்பம், விவசாயத் துறையில் எனக்கு ஒரு தனித்துவமான இடத்தைப் பெற்றுத் தந்துள்ளது.
நான் மற்ற விவசாயிகளுக்கு உதவி செய்வதுடன் சொந்தமாக ஒரு தொழிலையும் தொடங்க இது எனக்கு வாய்ப்பளித்துள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.
குமுதினியின் முன்னேற்றத்திற்கு முறையான பயிற்சி, தொடர்ச்சியான உழைப்பு மற்றும் குடும்பத்தினரின் ஆதரவு ஆகியவை முக்கிய காரணங்களாகும். மகாராஷ்டிர மாநிலம், புனேவில் டிஜிசிஏ அங்கீகாரம் பெற்ற 15 நாள் பயிற்சித் திட்டத்தை முடித்த குமுதினி, தனது பணிக்கும் பயணத்திற்கும் உதவியாக அரசிடம் இருந்து ஒரு ட்ரோனையும், ஒரு மின்சார ஸ்கூட்டரைப் பெற்றுள்ளார்.
குமுதினியின் கணவர் நிமாய் சரண் நாயக், ட்ரோன்களை இயக்குவதற்கும், நிர்வகிக்கவும் குமுதினிக்கு உதவியாக இருக்கிறார். இந்த ஆதரவுடன், குமுதினி தான் பெற்ற பயிற்சியை வைத்து, விவசாய நிலங்களில் ட்ரோன்களை இயக்கி வருகிறார்.
குமுதினியின் இந்த சாதனை, பல பெண்களுக்கு ஊக்கமளித்துள்ளது. கனாஸ் பகுதியைச் சேர்ந்த புஷ்பாஞ்சலி சேனாபதி என்ற பெண் விவசாயி, குமுதினியை அன்போடு ட்ரோன் அக்கா (ட்ரோன் திதி) என்று அழைக்கிறார்.
முறையான பயிற்சி கிடைத்தால் எத்தகைய முன்னேற்றத்தை அடைய முடியும் என்பதை குமுதினியின் அனுபவம் உணர்த்துகிறது. இதுகுறித்து, புஷ்பாஞ்சலி கூறுகையில், "குமுதினி அக்கா, எங்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக திகழ்கிறார். நவீன தொழில்நுட்பத்தில் பயிற்சி பெற்றால், விவசாயத்தில் முன்னேறி, சுயமாக வருமானம் ஈட்ட முடியும் என்பதை குமுதினி நிரூபித்துள்ளார்" என்றார்.
விவசாயம் சார்ந்த ஒரு திறனை வருமானம் ஈட்டும் வழியாகவும், சுயசார்பை வளர்க்கும் கருவியாகவும் மாற்றலாம் என்பதற்கு குமுதினியின் வெற்றிக் கதை மற்ற பெண்களுக்கும் உதாரணமாக உள்ளது.
இதுகுறித்து புவனேசுவரத்தில் உள்ள ஐசிஏஆர்-மத்திய மகளிர் விவசாய நிறுவனத்தின் (ICAR-CIWA)-ன் மூத்த விஞ்ஞானி லிபி டாஷ் கூறுகையில், "நவீன தொழில்நுட்பம் மற்றும் இயந்திரங்களை கையாள்வதன் மூலம் பெண் விவசாயிகள், விவசாயத்தை இன்னும் திறம்படச் செய்ய முடியும்.
ட்ரோன் சேவைகள் மூலம் குமுதினி ஈட்டிய வருமானம் மற்றவர்களுக்கு ஒரு உத்வேகமாக அமைந்தது. முறையான பயிற்சியும் தொழில்நுட்ப வசதிகளும் கிடைத்தால், இன்னும் பல பெண்கள் வெற்றி பெற முடியும்" என்று நம்பிக்கையுடன் தெரிவித்தார்.
'தேசிய பெண் விவசாயிகள் தின'த்தை முன்னிட்டு, புவனேசுவரத்தில் உள்ள சிஐடபிள்யூஏ (CIWA)-வில், கடந்த வியாழக்கிழமை ஒடிசா அரசு நடத்திய நிகழ்ச்சியில், பெண் விவசாயிகளுக்கான வாய்ப்புகள் குறித்து பேசப்பட்டது.
விவசாயத் துறை இயக்குநர் சச்சின் ராமச்சந்திர யாதவ் கூறுகையில், "பெண்கள் நவீன விவசாய இயந்திரங்களையும் தொழில்நுட்பத்தையும் பயன்படுத்தி சுயசார்பு கொண்டவர்களாக மாறுவதற்குத் தேவையான பயிற்சிகளும் வாய்ப்புகளும் மிக முக்கியமானவை" என்று வலியுறுத்தினார். "பெண் விவசாயிகளின் பொருளாதார மற்றும் சமூக மேம்பாட்டிற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில், அவர்களுக்குத் தொடர்ந்து பயிற்சிகள் வழங்கப்படும்," என்றும் அவர் தெரிவித்தார். பெண்கள் அதிக எண்ணிக்கையிலான விவசாயத் துறையில் ஈடுபடுவது ஊக்கமளிக்கும் விஷயம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
குமுதினியின் அனுபவம், புதிய திறன்களை நம்பகமான வாழ்வாதாரமாக மாற்ற முயற்சிக்கும் பெண்களுக்கு ஒரு தெளிவான நோக்கத்தை வழங்குகிறது.
குமுதினியை 'ட்ரோன் அக்கா' (ட்ரோன் திதி) என்று அழைக்கும் பெண்களுக்கு, அவர்களின் சொந்த ஊரிலேயே தங்களைப் போன்று ஒரு பெண் சாதித்துக் காட்டியிருப்பது மிக முக்கியமான உத்வேகமாக இருக்கிறது.
தங்களைப் போன்ற ஒரு சக விவசாயி, ஒரு புதிய தொழில்நுட்பத்தைக் கற்றுக் கொண்டு அதன் மூலம் ஒரு தொழிலையும் தொடங்கி ஒரு புதிய வழியைக் காட்டியுள்ளார்; இந்த வழி, தங்களுக்கும் ஒரு புதிய அடையாளத்தைத் தரும் என்றும், தங்களை சுயசார்புடையவர்களாக மாற்றும் என்றும் அந்த பெண்கள் மத்தியில் நம்பிக்கை ஏற்படுடள்ளது.