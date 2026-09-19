பாதுகாப்பு பயிற்சி களமாக மாறிய ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி - என்.எஸ்.ஜி மற்றும் ஆக்டோபஸ் படைகள் ஒத்திகை
அவசரகாலங்களில் எவ்வாறு செயல்படுவது என்பது குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதே இந்த ஒத்திகையின் முதன்மையான நோக்கம் என என்.எஸ்.ஜி மற்றும் ஆக்டோபஸ் கமாண்டோக்கள் தெரிவித்தனர்.
Published : September 19, 2026 at 10:32 AM IST
ஹைதராபாத்: உலகின் மிகப்பெரிய திரைப்பட நகரங்களுள் ஒன்று ஹைதராபாத்தில் அமைந்துள்ள ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி. இங்கு எப்போதும் திரைப்பட படப்பிடிப்புகள் மற்றும் பார்வையாளர்கள் என பரபரப்பாக இருக்கும். ஷூட்டிங்குக்கு மட்டுமே பெயர்போன இந்த பகுதியை முதன்முறையாக பாதுகாப்பு பயிற்சிக்கான தளமாக மாற்றியது என்.எஸ்.ஜி மற்றும் ஆக்டோபஸ் படைகள்.
மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமுள்ள பகுதிகளில் அவசரகால சூழ்நிலைகளை எவ்வாறு கையாள்வது என்பது குறித்த விறுவிறுப்பான ஒத்திகை பயிற்சியை வெள்ளிக்கிழமை இரவு இந்த இரண்டு படைகளும் நடத்தின. இந்த ஒத்திகை நிகழ்ச்சியில் பயங்கரவாதத் தாக்குதலை முறியடிப்பது முதல் பணயக்கைதிகளை மீட்பது வரை பல்வேறு நடவடிக்கைகளை தத்ரூபமாக அரங்கேற்றினர்.
ஆபரேஷன் ஈடிவி பாரத்
ராமோஜி ஃபிலின் சிட்டியின் வளாகத்திலுள்ள ஒரு கட்டடத்தில் இந்த ஒத்திகையானது அரங்கேற்றப்பட்டது. “ஆபரேஷன் ஈடிவி பாரத்” என்ற பெயரில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் ஒரு கட்டடத்தில் பயங்கரவாதிகள் ஊருடுவுவது போன்றும், அதுகுறித்து ஆக்டோபஸ் படைகளுக்கு தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் எவ்வாறு பயங்கரவாத திட்டங்களை முறியடிக்கின்றனர் என்பதையும் தத்ரூபமாக ஒத்திகை செய்தனர்.
“பயங்கரவாதிகள் எவ்வாறு ஊடுருவினர் என்பதை நேரில் கண்ட சாட்சிகள் அளித்த வாக்குமூலங்களின் அடிப்படையில் ஆக்டோபஸ் குழுக்கள் நடவடிக்கையை தொடங்கின. குழு உறுப்பினர்களுக்கு கட்டடத்திற்குள் இருக்கும் சூழல் குறித்து விளக்கப்பட்டு, குறிபார்த்து சுடும் வீரர்கள் நடவடிக்கையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்.
மேலும் மோப்ப நாய்களும் வரவழைக்கப்பட்டன. சந்தேகிக்கப்படும் நபர்களின் நடமாட்டத்தை கண்காணித்தவாறே அவர்களை எவ்வாறு நெருங்குவது? நிலைமையை எப்படி கட்டுக்குள் கொண்டு வருவது? பயங்கரவாதிகளிடம் சிக்கியிருக்கும் ஊழியர்களை எவ்வாறு மீட்பது? போன்றவை ஒத்திகை காட்டப்பட்டன..
அவசரகால சூழ்நிலையை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது?
ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் நடைபெற்ற ஒத்திகையில் என்.எஸ்.ஜி மற்றும் ஆக்டோபஸ் படைகள், கட்டடத்திற்குள் அதிரடியாக நுழைதல், மேற்பகுதியிலிருந்து கயிறு மூலம் கீழே இறங்குதல் மற்றும் பயங்கரவாத அச்சுறுத்தலை முறியடித்தல் போன்ற தங்கள் செயல்பாடுகளின் 3 முக்கிய அம்சங்களை ஒத்திகை செய்து காட்டினர்.
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கயிறுகள் மூலம் மேற்கூரையிலிருந்து கீழே இறங்கியதும், ஸ்பைடர் மேன் பாணியில் சுவரில் நடந்து கட்டடத்தை அணுகினர். அதிநவீன துப்பாக்கிகள் மற்றும் உபகரணங்களுடன் இருட்டான கட்டடத்திற்குள் நுழைந்த கமாண்டோக்கள், ஒவ்வொரு தளத்தையும் கண்காணித்தவாறே முன்னேறிச் சென்றனர்.
விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதே முதன்மை நோக்கம்
கட்டடத்தின் தரைத்தளத்தில் பயங்கரவாதி ஒருவர் இருப்பது போன்ற ஒத்திகை செய்துகாட்டப்பட்டது. என்.எஸ்.ஜி கமாண்டோக்கள் அந்த பயங்கரவாதியை நெருங்கியபோது, தாக்கும் திறன்கொண்ட 'கே-9' வகை நாயை களமிறக்கினர். அந்த நாய் பயங்கரவாதியை தாக்கி, அந்த நபரிடமிருந்த ஆயுதத்தை கைப்பற்றி கமாண்டோக்களிடம் கொண்டு வந்து கொடுத்தது.
கடைசியாக, வெடிபொருள் வைத்திருக்கும் பையை தொலைவிலிருந்தே எப்படி ரிமோட் ஆபரேட்டட் ரோபோட்டிக் வாகனம் மூலம் அகற்றுவது என்ற ஒத்திகையும் செய்துகாட்டப்பட்டது. அவசரகாலங்களில் எவ்வாறு செயல்படுவது என்பது குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதே இந்த ஒத்திகையின் முதன்மையான நோக்கம் என என்.எஸ்.ஜி மற்றும் ஆக்டோபஸ் கமாண்டோக்கள் தெரிவித்தனர்.