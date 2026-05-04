புதுச்சேரியில் மீண்டும் என்.ஆர். காங்கிரஸ் - முதலமைச்சர் ரங்கசாமி 2 தொகுதிகளிலும் வெற்றி
என்.ஆர்.காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரும், புதுச்சேரி முதலமைச்சருமான என்.ரங்கசாமி போட்டியிட்ட மங்களம் மற்றும் தட்டாஞ்சாவடி ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
Published : May 4, 2026 at 8:07 PM IST
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026 முடிவுகள் இன்று வெளியாகியுள்ள நிலையில், மீண்டும் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைப்பது உறுதியாகியுள்ளது.
புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் உள்ள 30 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கும் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 9-ம் தேதி ஒரே கட்டமாகத் தேர்தல் நடைபெற்றது. புதுச்சேரி தேர்தல் வரலாற்றில் முதன்முறையாக 90.46% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. அதனைத்தொடர்ந்து, இன்று (மே 4) வாக்கு எண்ணிக்கை காலை 8 மணிக்குத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
புதுச்சேரியில் சட்டமன்றத் தேர்தல் என். ஆர் காங்கிரஸ் தலைமையிலான பாஜக மற்றும் லட்சிய ஜனநாயக கட்சி கூட்டணி, காங்கிரஸ் - திமுக கூட்டணி, தவெக மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சிகள் ஆகியவை தனித்தும் களம் கண்டனர்.
இந்நிலையில், மாலை 6 மணி நிலவரப்படி என்.ஆர். காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சியமைப்பது உறுதியாகியுள்ளது. முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தலைமையிலான என்.டி.ஏ கூட்டணி 15 இடங்களில் வெற்றி பெற்று, 3 இடங்களில் முன்னிலை வகித்து வருகின்றன.
அதே நேரம் இந்தியக் கூட்டணியில் உள்ள திமுக 5 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. மேலும், காங்கிரஸ் 1 தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
தனித்து நின்ற தவெக 2 இடங்களிலும், சுயேச்சையாகப் போட்டியிட்ட 3 வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளனர். நேயம் மக்கள் கழகம் சார்பாகப் போட்டியிட்ட ஓர்லியம்பெத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட நேரு என்ற கூப்பசாமி வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
முதலமைச்சர் ரங்கசாமி வெற்றி
என்.ஆர்.காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரும், புதுச்சேரி முதலமைச்சருமான என்.ரங்கசாமி மங்களம் மற்றும் தட்டாஞ்சாவடி ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டார், இந்நிலையில், இரண்டு தொகுதிகளிலும் என்.ரங்கசாமி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் 10,024 வாக்குகள் பெற்று 4,441 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். இத்தொகுதியில் அவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட புதுச்சேரி மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான வி. வைத்தியலிங்கம் வெறும் 2,990 வாக்குகள் பெற்று, 7,034 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார். அதுவும் நேயம் மக்கள் கட்சி வேட்பாளர் மற்றும் சுயேச்சை வேட்பாளர் ஆகியவர்களை விடக் குறைந்த வாக்குகள் பெற்று நான்காம் இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டார்.
அதே போன்று, மங்களம் தொகுதியில் ரங்கசாமி 17,917 வாக்குகள் பெற்று, 7,050 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். இவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக எஸ்.எஸ்.ரங்கன் 10,887 வாக்குகள் பெற்றுத் தோல்வியடைந்தார்.
புதுச்சேரி நட்சத்திர வேட்பாளர்கள்
மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதியில் போட்டியிட்ட புதுச்சேரி பாஜக உள்துறை அமைச்சர் அ. நமசிவாயம் 15,918 வாக்குகள் பெற்று, 6,110 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.
மேலும், லாஸ்பேட்டையில் போட்டியிட்ட வி.பி.சிவகொழுந்து 1,417 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். முதலியார்பேட்டையில் போட்டியிட்ட பாஜக ஜான்குமார், திருநள்ளார் தொகுதியில் போட்டியிட்ட பாஜக ஜி.என்.எஸ்.ராஜசேகரன், காரைக்கால் வடக்கில் போட்டியில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பி.ஆர்.என். திருமுருகன், இந்திரா நகர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட என்.ஆர்.காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பி.வி.அரோமுகேம் ஏகேடி ஆகியவர்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.
மேலும், லட்சிய ஜனநாயக கட்சியின் தலைவர் ஜோஸ் மார்டின் 16,592 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.
2 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற தவெக
திருபுவனாய் தொகுதியில் தவெக சார்பாக வெற்றி பெற்ற ஏ.கே. சாய் ஜே சரவணன் குமார் 9,740 வாக்குகள் பெற்று, 701 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் வேட்பாளர் பி.கோபிகாவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். அதே போன்று, மனவேலி தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் பி.ராமு 13,822 வாக்குகள் பெற்று, 3,093 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
மீண்டும் ஆட்சியமைக்கும் என்.ஆர்.காங்கிரஸ்
புதுச்சேரியில் என்.டி.ஏ கூட்டணியில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் 16, பாஜக 10, அதிமுக 2 மற்றும் லட்சிய ஜனநாயக கட்சி 2 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டனர். அதே போன்று, கடைசி வரை இழுபறி நீடித்த நிலையில், இந்தியா கூட்டணியில் காங்கிரஸ் 16, திமுக 12, விசிக 1 மற்றும் சிபிஐ 1 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டனர். இந்நிலையில் 15 தொகுதிகளில் வெற்றியும், 3 தொகுதிகளில் முன்னிலையுடன் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சியமைப்பது உறுதியாகியுள்ளது.