புதுச்சேரியில் மீண்டும் என்டிஏ ஆட்சி; தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பில் தகவல்

புதுச்சேரியில் மீண்டும் என்டிஏ கூட்டணி ஆட்சியமைக்கும் என்று Peoples Pulse, Axis-My India, NDTV, KAMAKHYA ANALYTICS செய்தி நிறுவனங்கள் வெளியிட்ட கருத்துக்கணிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வாக்குச்சாவடிக்கு மோட்டார் சைக்கிளில் வந்த புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி
Published : April 29, 2026 at 8:15 PM IST

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் மீண்டும் என்.ஆர். காங்கிரஸ் தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சியமைக்கும் என்று தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

தமிழ்நாட்டின் அருகில் உள்ள யூனியன் பிரதேசமான புதுச்சேரியில் மொத்தமுள்ள 30 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில், ஆளும் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கும், திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது.

மொத்தம் 294 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். இந்த தேர்தலில் மொத்தம் 9.5 லட்சம் வாக்காளர்கள், வாக்களிக்க தகுதி பெற்றிருந்த நிலையில், 91.23 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகின. வாக்கு எண்ணிக்கை மே மாதம் 4ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில், இன்று மாலை, தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் வெளியாகி உள்ளன.

இதில், என்.ஆர்.காங்கிரஸ் தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்கும் என்று தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்பு முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

பீப்பிள்ஸ் பல்ஸ் நடத்திய கருத்துக்கணிப்பில், என்.ஆர்.காங்கிரஸ் தலைமையிலான என்டிஏ கூட்டணி 16-19 இடங்களிலும், காங்கிரஸ் கூட்டணி 10-12 இடங்களிலும் வெல்லும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றவை 1-2 இடங்களில் வெல்லும் என்றும், தவெக ஒரு இடத்தில் கூட வெற்றி பெறாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக, என்.ஆர்.காங்கிரஸ் 10-12, பாஜக 5-6 இடங்களிலும், திமுக 6-8, காங்கிரஸ் 1-3 இடங்களில் வெற்றி பெறும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. எல்ஜேகே, இதர கட்சிகள் தலா 1 முதல் 2 இடங்களிலும், அதிமுக, விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலா 0 முதல் 1 இடத்திலும் வெற்றி பெறும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆக்ஸிஸ் மை இந்தியா வெளியிட்டுள்ள கருத்துக்கணிப்பில், என்.ஆர்.காங்கிரஸ் தலைமையிலான என்டிஏ கூட்டணி 16-20 இடங்களிலும், காங்கிரஸ் 6-8 இடங்களிலும், நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 2-4 இடங்களிலும், மற்றவை 1-3 இடங்களிலும் வெல்லும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதேபோன்று, NDTV, KAMAKHYA ANALYTICS நடத்திய கருத்து கணிப்பிலும் என்.ஆர். காங்கிரஸ் தலைமையிலான பாஜக கூட்டணி மீண்டும் வெல்லும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கருத்துக்கணிப்பு நிறுவனம்என்ஆர் காங்கிரஸ் கூட்டணிகாங்கிரஸ் கூட்டணிதவெகமற்றவை
Peoples Pulse16-910-1201-2
Axis-My India16-206-82-41-3
NDTV18921
KAMAKHYA ANALYTICS17-244-71-20-1

