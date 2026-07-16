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கூடங்குளம் தரவு கசிவு விவகாரம் | பாதுகாப்பிற்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை – இந்திய அணுசக்திக் கழகம் விளக்கம்

பொதுவெளியில் கசிந்துள்ளதாகக் கூறப்படும் வரைபடங்கள் மற்றும் தரவுகள் அனைத்தும், அனல் மின் நிலையங்கள் மற்றும் இதர பொதுவான தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் சாதாரண கட்டுமான அமைப்புகளை போன்றவைகளே என்று அணுசக்தி கழகம் தெரிவித்துள்ளது.

கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம்- கோப்புப்படம்
கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம்- கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 11:22 AM IST

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மும்பை: கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் தரவுகள் கசிந்ததாகக் கூறப்படும் விவகாரத்தில், அணுசக்தி பாதுகாப்பிற்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று இந்திய அணுசக்தி கழகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

நெல்லை மாவட்டம் கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் 3 மற்றும் 4-வது அலகுகளின் கட்டுமான வரைபடங்கள் மற்றும் முக்கிய தரவுகள் கசிந்ததாக ஊடகங்களில் வெளியான செய்திகளுக்கு, இந்திய அணுசக்திக் கழகம் அதிகாரப்பூர்வமாக மறுப்புத் தெரிவித்து விரிவான விளக்கம் அளித்துள்ளது. கசிந்ததாக கூறப்படும் தகவல்கள் அணுசக்தி பாதுகாப்புடன் தொடர்புடையவை அல்ல என்று திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளது.

இது தொடர்பாக இந்திய அணுசக்தி கழகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டில், கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் 3 மற்றும் 4-வது அலகுகளுக்கான 'பொதுவான சேவை வசதிகள் - பேலன்ஸ் ஆஃப் பிளாண்ட்' தொகுப்பிற்கான வடிவமைப்பு, கொள்முதல் மற்றும் கட்டுமான ஒப்பந்தம், பொது டெண்டர் நடைமுறைகள் மூலம் 'ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லிமிடெட்' நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டது.

இந்திய அணுசக்தி கழகம் விளக்கம்
இந்திய அணுசக்தி கழகம் விளக்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ், அணுமின் நிலையத்தின் பொதுவான சேவை வசதிகளை வடிவமைத்தல், கட்டுமானப் பொருட்களை வழங்குதல் மற்றும் அவற்றை செயல்பாட்டிற்கு தயார் செய்தல் போன்ற பணிகள் ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்தன.

தற்போது பொதுவெளியில் கசிந்துள்ளதாக கூறப்படும் வரைபடங்கள் மற்றும் தரவுகள் அனைத்தும், வெப்ப மின் நிலையங்கள் மற்றும் இதர பொதுவான தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் சாதாரண கட்டுமான அமைப்புகளை போன்றவைகளே ஆகும்.

டெண்டர் கோரப்பட்ட சமயத்தில், ஏலத்தில் பங்கேற்ற நிறுவனங்களுக்கு வழிகாட்டுதலுக்காக சில மாதிரி வரைபடங்களையும், தொழில்நுட்பக் குறிப்புகளையும் வழங்கியிருந்தது. அதனை அடிப்படையாகக் கொண்டு, ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நிறுவனம் அசல் உபகரண உற்பத்தியாளர்களுடன் கலந்தாலோசித்து, விரிவான பொறியியல் வரைபடங்களைத் தயாரித்தது.

அந்த வடிவமைப்புகள் தொழில்நுட்ப விதிகளுக்கு உட்பட்டு இருந்ததால், அவற்றை ஆய்வு செய்து என்பிசிஐஎல் ஏற்றுக் கொண்டது.

பொதுவெளியில் பரவி வரும் தரவுகள் அனைத்தும் சாதாரணமான சிவில் கட்டுமானப் பணிகள் மற்றும் பொதுவான உள்கட்டமைப்புகள் சார்ந்தவை மட்டுமே தவிர, அணுமின் நிலையத்தின் அணுசக்தி பாதுகாப்பு அல்லது அணுசக்தி பாதுகாப்பு அமைப்புகள் சார்ந்த எந்த ஒரு ரகசியத் தகவல்களோ அல்லது வரைபடங்களோ இதில் இடம்பெறவில்லை என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை உறுதியாக தெளிவுபடுத்திக் கொள்கிறோம்.

எனவே, இந்த தரவு கசிவு விவகாரத்தால் கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் பாதுகாப்புக்கோ அல்லது செயல்பாட்டிற்கோ எந்தவித அச்சுறுத்தலும் இல்லை என்று இந்திய அணுசக்திக் கழகம் பொதுமக்களுக்கு உறுதி அளிக்கிறது.

இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

KUDANKULAM NUCLEAR POWER PROJECT
KUDANKULAM
அணுசக்தி பாதுகாப்பு
KKNPP

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