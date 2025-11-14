ETV Bharat / bharat

குழந்தைகள் தினமாக கொண்டாடப்படும் நேருவின் பிறந்த நாள்!

‘குழந்தைகள் வெறும் கல்வி கற்பவர்கள் மட்டுமல்ல... நாட்டையே கட்டி எழுப்பக்கூடியவர்கள்’ என்று ஜவஹர்லால் நேரு அடிக்கடி கூறுவார்

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Etv Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 14, 2025 at 7:35 AM IST

"வரலாற்றில் அரிதாகவே ஒரு தருணம் வரும். அப்போது நாம் பழையதில் இருந்து புதியதுக்குள் அடியெடுத்து வைக்கிறோம். ஒரு யுகம் முடிவடையும் போது ஒரு நாட்டின் ஆன்மா தனது குரலை வெளிப்படுத்துகிறது. இன்று நாம் பழையதை விட்டு புதியதை நோக்கி செல்கிறோம்" என்று நேருவின் பேச்சை மேற்கோள் காட்டி அமெரிக்காவின் நியூயார்க மேயர் ஸோஹ்ரான் மம்தானி பேசியது உலகம் முழுவதும் வைரலானது. 1947-ம் ஆண்டு இந்தியா சுந்திரம் அடைந்த போது நள்ளிரவில் நாட்டின் முதல் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு ஆற்றிய புகழ்பெற்ற உரை இது.

மறைந்து 60 ஆண்டுகள் ஆன போதும் ஜவஹர்லால் நேருவின் இந்த உரை மீண்டும் உலகம் முழுவதும் தற்போது வலம் வருகிறது. குழந்தை திருமணம், பெண் குழந்தைகளுக்கு கல்வி மறுப்பு மற்றும் குழந்தை தொழிலாளர்கள் மேலோங்கி இருந்த சமயத்தில், “ஒரு நாடு ஒரு குழந்தையை எப்படி வளர்க்கிறதோ, அதுவே அந்நாட்டின் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கிறது” என்று சிந்தித்து செயல்பட்டவர் நேரு. குழந்தைகளின் முன்னேற்றம் மற்றும் கல்விக்காக பல்வேறு செயல்களையும் முன்னெடுத்தார்.

குழந்தைகளால் ‘நேரு மாமா’ என்று அன்பாக அழைக்கப்பட்ட அவரது பிறந்த நாளை சிறப்பிக்கும் விதமாக நவம்பர் 14-ம் தேதி குழந்தைகள் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. இவர் குழந்தைகளுக்கு மாத்திரமல்ல, கல்விக்காகவும் நிறைய செய்திருக்கிறார். நேருவின் குழந்தைகள் மீதான பாசம் மற்றும் கல்வி மீதான அர்ப்பணிப்பு, நாட்டின் வளர்ச்சியில் எத்தகைய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது?

நேருவின் கல்வி ஆர்வம்

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம், அலகாபாத்தில் 1889 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 14 ஆம் தேதி பிறந்தார் ஜவஹர்லால் நேரு. ஆரம்ப கல்வியை வீட்டிலிருந்தே பயின்ற இவர், தனது 15 வது வயதில் இங்கிலாந்து சென்று அங்கு மேற்படிப்பை முடித்தார். நேருவின் அப்பா மோதிலாலை தொடர்ந்து இவரும் 1912-ல் இந்தியா திரும்பியவுடனே அரசியலில் காலடி எடுத்து வைத்தார். சுதந்திர போராட்டத்தில் தன்னை தீவிரமாக ஈடுபடுத்திக் கொண்ட அவர், இந்தியாவின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவராக உருவெடுத்தார். சுதந்திரத்தில் நேரு ஆற்றிய பங்கு குறித்து தனியாக கூற வேண்டியதில்லை.

பல்வேறு போராட்டங்களுக்கு பிறகு இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற பின், முதல் பிரதமராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஜவஹர்லால் நேரு. புது அரசியலமைப்பு உருவாக்கம், சட்ட சீர்திருத்தங்கள், மாநிலங்கள் பிரிப்பு என இந்தியா கட்டமைக்கப்பட்டு வந்த அதே சமயத்தில், குழந்தைகளின் நலன் மற்றும் கல்விக்காக நேரு பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டார்.

இளம் தலைமுறையினர் மீது நேருவுக்கு இருந்த பற்று!

குழந்தைகள் என்றாலே நேருவுக்கு தனிப்பிரியம். ஆனால் அந்த பிரியம் வெறும் வார்த்தைகளில் மட்டுமல்ல, அவரது செயல்களிலும் பிரதிபலித்தது. குறிப்பாக, இளம் தலைமுறையினருடன் தன்னை அதிகமாக இணைத்துக் கொண்டார். இளைஞர்கள் தான் எதிர்காலம், அவர்கள் தான் நாட்டை வடிவமைப்பவர்கள் என்பதை அப்போதே வலியுறுத்திய நேரு, அவர்களுக்காக இன்றும் உலக அளவில் பிரசித்து பெற்று விளங்கும் ஐஐடி என அழைக்கப்படும் இந்திய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், இந்திய அறிவியல் நிறுவனம், இந்திய மேலாண்மை நிறுவனம் போன்றவற்றை இந்த நாட்டிற்கு தந்தார்.

குறிப்பாக, அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம் (AIIMS) மற்றும் தேசிய குழந்தைகள் நிதியம் போன்ற நிறுவனங்களை நிறுவினார். குழந்தைகளின் ஊட்டச்சத்தை மேம்படுத்த இலவச தொடக்கக் கல்வி மற்றும் மதிய உணவு திட்டத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்.

அதே போல், குழந்தை திருமணத்தை தடுக்க இந்து திருமணச் சட்டம், தத்தெடுப்பு மற்றும் பராமரிப்பு சட்டம் போன்றவற்றை கொண்டு வந்து பெண் குழந்தைகளின் நலனை மேம்படுத்தினார். தொழில்நுட்பங்களால் குழந்தைகள் நிச்சயம் வளர்ச்சியுற முடியும் என்பதை ஆழமான புரிந்து கொண்டு, அதற்காக பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை மேற்கொண்டு நவீன இந்தியாவை உருவாக்க பாடுபட்டார். செல்லும் இடமெல்லாம், தனது சட்டையில் ரோஜாவை கொண்டு சென்றதோடு, குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களிடம் தன்னை தொடர்புபடுத்தி அவர்களுடன் நெருக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டார்.

மேலும் அவர்களுடன் புகைப்படங்களை எடுத்துக் கொள்ள விரும்பினார். குழந்தைகள் மீதான ஆழ்ந்த பாசம், பொறுப்புணர்வு போன்றவற்றால் ‘நேரு மாமா’ என்று அன்பாக அழைக்கப்பட்டார். நாட்டின் விதியையே மாற்றும் ஆற்றல் குழந்தைகளுக்கு உண்டு என்பதை ஆணித்தரமாக நம்பினார்.

நேருவின் தொலைநோக்கு பார்வை!

அறிவியல் மீதான அளவிடமுடியாத நம்பிக்கை, தேசத்தின் வளர்ச்சிக்கு படிப்பறிவு மிக்கவர்கள் தேவை என்ற தொலைநோக்கு பார்வை, பகுத்தறிவு சிந்தனை போன்றவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு நேரு செயல்பட்டார். அதனாலேயே ‘குழந்தைகள் வெறும் கல்வி கற்பவர்கள் மட்டுமல்ல; நாட்டையே கட்டி எழுப்பக்கூடியவர்கள்’ என்று அடிக்கடி கூறுவார்.

பாட புத்தகங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு படைப்பாற்றல், சமூக பொறுப்புணர்வு மற்றும் விமர்சனங்களின்மீதான அணுகுமுறை போன்றவற்றை மாணவர்களுக்கு கற்பிக்க வேண்டும் என்று எடுத்துரைத்தார். அதே சமயம் இதனால் அனைத்து தட்டு மாணவர்களிடையேயும் இடைவெளி ஏற்பட்டு விடக் கூடாது என்பதையும் கருத்தில் கொண்டே செயல்பட்டார். ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் மகிழ்ச்சி மற்றும் கல்வி ஆகிய இரண்டும் அவசியம் என்பதை எடுத்துரைக்கும் விதமாக பல்வேறு செயல்பாடுகள் மற்றும் திட்டங்களை முன்னெடுத்தார்.

குழந்தைகள் தினம்

நேருவின் இத்தகைய மகத்தான செயல்பாடுகள் மற்றும் திட்டங்களால் அவரை நினைவு கூரும் விதமாக ஆண்டுதோறும் அவரது பிறந்தநாளை ‘குழந்தைகள் தின’மாக இந்தியா கொண்டாடி வருகிறது. நாட்டின் வளர்ச்சி, குழந்தைகள் முன்னேற்றம் என தனது ஆட்சிக் காலத்தில் அயராது உழைத்த நேரு, தனக்கு அறிவிக்கப்பட்ட அமைதிக்கான நோபல் பரிசை கூட பெற்றுக் கொள்ளவில்லை என்பது சுவாரஸ்யமான உண்மை.

1964 ஆம் ஆண்டு நேரு மாரடைப்பால் இறந்த போது, அவருக்கு இறுதி மரியாதை செலுத்த சுமார் 15 லட்சம் மக்கள் திரண்டனர். அதில் பெரும்பாலானோர் இளைஞர்கள். நேரு வாழ்ந்த காலத்தில் குழந்தைகள், இளைஞர்கள் மீது மட்டுமல்லாமல் விலங்குகள் மீதும் அதீத அன்பு கொண்டிருந்தார். எழுத்தின் மீதும் ஆர்வம் கொண்டிருந்த அவர், ‘டிஸ்கவரி ஆப் இந்தியா’ மற்றும் ‘உலக வரலாற்றின் பார்வைகள்’ உள்ளிட்ட பல பிரபலமான புத்தகங்களை எழுதியுள்ளார்.

