நவம்பர் 1: தமிழ்நாடு உட்பட ஒரே நாளில் மாநில தினத்தைக் கொண்டாடும் 8 மாநிலங்கள்
ஒரு வழக்கமான நிகழ்வு என்பதை தாண்டி, நவம்பர் 1ஆம் தேதி இந்தியாவின் கூட்டாட்சி அமைப்பு மற்றும் ஜனநாயக நடைமுறைகளை பிரதிபலிக்கும் ஒரு நாளாகவும் உள்ளது என பேராசிரியர் தேபாஷிஷ் சக்ரவர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 1, 2026 at 3:35 PM IST
புது டெல்லி: தமிழ்நாடு உட்பட 8 மாநிலங்கள் மற்றும் 5 யூனியன் பிரதேசங்கள் உருவான தினம் இன்று (நவம்பர் 1) கொண்டாடுகிறது.
இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு மொழிவாரியாக மாநிலங்களை பிரித்து, மொழி மற்றும் கலாச்சார அடையாளங்களைப் பாதுகாக்கும் வகையில் மாநில மறுசீரமைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதன் அடிப்படையில் 1956 நவம்பர் 1ஆம் தேதி பல்வேறு மாநிலங்கள் மறுசீரமைக்கப்பட்டன.
அந்த வகையில் தமிழ்நாடு, ஆந்திர பிரதேசம், கர்நாடகா, கேரளம், சத்தீஸ்கர், ஹரியானா, மத்திய பிரதேசம், பஞ்சாப் ஆகிய மாநிலங்கள், டெல்லி, சண்டிகர், புதுச்சேரி, அந்தமான் - நிக்கோபார் தீவுகள் மற்றும் லட்சத்தீவு ஆகிய யூனியன் பிரதேசங்கள் உருவான நாள் இன்று கொண்டாடுகிறது.
இதுகுறித்து ஈடிவி பார்த் ஊடகத்திற்கு சமூக-அரசியல் நிபுணர் பேராசிரியர் தேபாஷிஷ் சக்ரவர்த்தி கூறுகையில், "விடுதலைக்கு பிந்தைய இந்திய வரலாற்றில் நவம்பர் 1 முக்கிய இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. மாநில மறுசீரமைப்புச் சட்டம் 1956 அடிப்படையில் தமிழ்நாடு, ஆந்திர பிரதேசம், கர்நாடகா, கேரளம், மத்திய பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்கள் பெரிய மாற்றத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டன.
தற்போதையை தமிழ்நாடு அப்போது மெட்ராஸ் என்று இருந்தது. 1969ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு என்று பெயர் மாற்றப்பட்டது. அதே போன்று, கர்நாடகா அப்போது மைசூர் என்று அறியப்பட்டது.
மேலும், தெலுங்கு பேசும் பகுதிகள் இணைக்கப்பட்டு ஆந்திர பிரதேச மாநிலம், கன்னடம் பேசும் பகுதிகள் இணைக்கப்பட்டு கர்நாடகா, மலபார் பகுதியுடன் திருவிதாங்கூர்-கொச்சி இணைக்கப்பட்டு கேரளா என்றும் உருவானது. மத்திய பிரதேச மாநிலத்தின் எல்லைப்பகுதிகளும் மாற்றியமைக்கப்பட்டன.
இதன் தொடர்ச்சியாக 1966ஆம் ஆண்டு பஞ்சாப் மறுசீரமைப்புச் சட்டத்தின் கீழ், மொழி அடிப்படையில் பஞ்சாபிலிருந்து ஹரியானா பிரிக்கப்பட்டது. அதே நேரத்தில், சண்டிகர் ஒரு யூனியன் பிரதேசமாகி, பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானாவின் பொது தலைநகராக செயல்படுகிறது. அதனைத்தொடர்ந்து, 2000ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 1ஆம் தேதி மத்திய பிரதேசத்தில் இருந்து பிரிந்த சத்தீஸ்கர் இந்தியாவின் 26வது மாநிலமானது” என அவர் தெரிவித்தார்.
மாநில தினத்தைக் கொண்டாடும் மாநிலங்கள்
அந்த வகையில், மொழிவாரியாக பிரிக்கப்பட்டு, மாநிலமாக உருவான நவம்பர் 1ஆம் தேதி, இந்த மாநிலங்கள் மாநில தினமாக கொண்டாடி வருவதாக அவர் கூறினார்.
இதுகுறித்து மேலும் அவர் கூறுகையில், “தமிழ்நாடு இந்த தினத்தை 'தமிழ்நாடு தினம்' என்றும், கர்நாடகா 'கன்னட ராஜ்யோத்சவம்' என்றும், கேரளா 'கேரள பிறவி' என்றும் கொண்டாடுகின்றன.
தங்களின் தனித்துவ வரலாற்றையும், கலாச்சாரத்தையும் பிரதிபலிக்கும் வகையில் ஆண்டுதோறும் இந்த தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இது ஒரு வழக்கமான நிகழ்வு என்பதை தாண்டி, நவம்பர் 1ஆம் தேதி இந்தியாவின் கூட்டாட்சி அமைப்பு மற்றும் ஜனநாயக நடைமுறைகளை பிரதிபலிக்கும் ஒரு நாளாகவும் உள்ளது.
இந்திய ஒருமைப்பாட்டிற்கு இது ஒரு அடையாளமாக திகழ்கிறது. மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் உருவாக்கம், நிர்வாகத்தை வடிவமைக்கவும், மொழி மற்றும் கலாச்சார அடையாளங்களைப் பாதுகாக்கவும், நிர்வாகத்தை மக்களுக்கு நெருக்கமானதாக மாற்றவும் உதவியுள்ளது” என பேராசிரியர் தேபாஷிஷ் சக்ரவர்த்தி தெரிவித்தார்.