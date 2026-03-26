வேட்புமனு வாபஸ் நிறைவு: காங்கிரசால் திணறும் திமுக; டஃப் கொடுக்கும் என்.ஆர்.காங்கிரஸ்-பாஜக கூட்டணி

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 26, 2026 at 4:08 PM IST

புதுச்சேரி: புதுவையில் வேட்புமனு வாபஸ் பெறுவதற்கான காலக்கெடு நிறைவடைந்த நிலையில், ஐந்து தொகுதிகளில் திமுக-காங்கிரஸ் நேரெதிராக மோதுவதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

என்.ஆர்.காங்கிரஸ்-பாஜக கூட்டணி

கேரளம், அசாம் ஆகிய மாநிலங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்திற்கான சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் மார்ச் 16-ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், 23-ஆம் தேதி நிறைடைந்தது.

ஆளும் என்.ஆர்.காங்கிரஸ்-பாஜக இடையே நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்பட்டு, என்.ஆர்.காங்கிரஸ் 16 தொகுதிகளிலும், பாஜக 10 தொகுதிகளிலும், லட்சிய ஜனநாயக கட்சி 2 தொகுதிகளிலும் களமிறங்கவுள்ளன. இந்த கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகள் இறுதி செய்யப்பட்டு, வேட்பாளர்கள் தங்களின் பரப்புரையை தொடங்கியுள்ளனர்.

தவெக - நேயம் மக்கள் கட்சி

2026 தேர்தலில் 30 தொகுதிகளிலும் வேட்பாளர்கள் அறிவித்த தவெக, கடைசி நேரத்தில் 2 தொகுதிகளில் வேட்பாளர்கள் திரும்ப பெற்று, அந்த இடங்களை நேயம் மக்கள் கட்சிக்கு ஒதுக்கியது. இந்த கூட்டணி சார்பில் அனைத்து வேட்பாளர்கள் மனு தாக்கல் செய்த நிலையில், பரப்புரையை தொடங்கிவிட்டனர்.

சிக்கலில் திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி

அதே நேரத்தில் திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணியில் தற்போது வரை குழப்பமான சூழ்நிலையே நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக திமுக-காங்கிரஸ் தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக, பலகட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்திய நிலையிலும், வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய கடைசி நாளான 23ஆம் தேதி அன்றே தொகுதி பங்கீடு உடன்பாடு ஏற்பட்டது. அதன்படி, காங்கிரஸ் 16, திமுக 14 தொகுதிகளில் போட்டியிட ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது. இதில், திமுக தனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 14 தொகுதிகளில் இருந்து விசிகவுக்கு ஒரு தொகுதியும், சிபிஐ கட்சிக்கு ஒரு தொகுதியையும் ஒதுக்க முன்வந்தது.

இந்நிலையில், தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை, வேட்புமனு தாக்கலுக்கு கடைசி நாள் வரை நீடித்ததால், காங்கிரஸ்-திமுக நிர்வாகிகள் மொத்தமுள்ள 30 தொகுதிகளிலும் தனித்தனியாக வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனர். இந்நிலையில், இரு கட்சிகளுக்கும் இடையே தொகுதி பங்கீடு முடிவான பிறகு, கடந்த சில நாட்களாக திமுக-காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் தங்களின் வேட்புமனுவை வாபஸ் பெற்று வந்தனர்.

ஆனால், திமுகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஐந்து தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் வேட்புமனுவை வாபஸ் பெற மறுத்துள்ளனர். இதனால், இந்த தொகுதிகளில் திமுகவை எதிர்த்து காங்கிரஸ் நேரடியாக போட்டியிடும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இது பாஜக கூட்டணிக்கு சாதகமாக மாறியுள்ள நிலையில், காங்கிரஸ்-திமுக கூட்டணியில் இதனால் தொடர்ந்து குழப்பம் நீடித்து வருகிறது.

இதற்கிடையே, தேர்தல் முடிந்தவுடன் இணைந்து செயல்படலாம், தற்போது நட்பாக போட்டியிடலாம் என்று திமுகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகளில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். ஏற்கெனவே பீகாரில் நட்பு போட்டி என்று கூறி ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம்-காங்கிரஸ் நேரடியாக மோதிய நிலையில், அது நிதிஷ் குமார்-பாஜக கூட்டணிக்கு சாதகமாக மாறி அவர்கள் மீண்டும் ஆட்சி அமைக்க காரணமாக அமைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

