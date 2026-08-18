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'எங்கள் மாநில விவகாரத்தில் யாரும் தலையிட கூடாது' - 3 தமிழர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தில் டி.கே. சிவக்குமார் பேட்டி

தமிழர்கள் 3 பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட விவகாரத்திற்கு கர்நாடக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் வலியுறுத்தியிருந்தார்.

கர்நாடக முதலமைச்சர் டி. கே. சிவகுமார்
கர்நாடக முதலமைச்சர் டி. கே. சிவகுமார் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2026 at 2:19 PM IST

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பெங்களூரு: ‘எங்கள் பணியை செய்ய எங்களுக்கு தெரியும். ஒரு மாநிலத்தின் நிர்வாகத்தில் மற்ற மாநிலம் தலையிடக்கூடாது’ என தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் கருத்துக்கு கர்நாடக முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார் பதிலளிக்கும் வகையில் பேசியுள்ளார்.

கர்நாடகா மாநிலம் அன்னூர் அருகே ஹனூர் பகுதியில் கடந்த ஆகஸ்ட் 15 அன்று அம்மாநில வனத்துறை நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் 3 தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டனர்; ஒருவர் காயமடைந்தார். அவர்கள் மான் வேட்டையில் ஈடுபட்டதாக கர்நாடக அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

ஆனால், இது ஒரு போலியான என்கவுண்டர் என அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும், பாதிக்கப்பட்ட நபர்களின் உறவினர்களும் குற்றஞ்சாட்டினர். மேலும், இச்சம்பத்திற்கு முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் மு.க.ஸ்டாலின், எடப்பாடி பழனிசாமி, எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், வைகோ, அன்புமணி ராமதாஸ், பிரேமலதா விஜயகாந்த் உள்ளிட்ட பலரும் கண்டனம் தெரிவித்தனர். கர்நாடக அரசை முதலமைச்சர் விஜய் கண்டிக்க வேண்டும் என அனைத்து தலைவர்களுக்கு வலியுறுத்தினர்.

முதலமைச்சர் விஜய் கண்டனம்

இதுபோன்ற சூழலில், அந்தோணி சாமி, ஜான் ரோஸ் பீட்டர், குமார் ஆகிய 3 தமிழர்கள் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் வன்மையாகக் கண்டிப்பதாக தெரிவித்தார்.

மேலும், “கர்நாடக வனத்துறை கொடுத்த விளக்கம் ஏற்புடையதல்ல. இச்சம்பவம் நேர்மையான விசாரணை நடைபெற வேண்டும். உயர்மட்ட விசாரணைக்குழு அமைத்து, தவறு செய்தவர்களுக்கு உரிய தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும். இதேபோன்ற சம்பவம் இனி நடக்காமல் இருக்க, கர்நாடக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" எனவும் அவர் வலியுறுத்தியிருந்தார்.

வெளிமாநில அரசில் தலையீடு கூடாது

இந்நிலையில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்களின் கருத்துக்களுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, இன்று பெங்களூருவில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவகுமார் பேசியுள்ளார்.

அப்போது பேசிய அவர், “ஒரு மாநிலத்தின் நிர்வாகத்தில் மற்ற மாநிலங்கள் தலையிடக் கூடாது. ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் சொந்த பிரச்சினைகள் உள்ளது.

எங்களது மாநிலத்தை எப்படி பாதுகாத்துக் கொள்வது என்பது எங்களுக்கு தெரியும் என்பதை அவர்கள் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். நாங்கள் எங்கள் பணியை செய்கிறோம். அவர்கள் அவர்களது வேலையை செய்யட்டும். அம்மாநில நிர்வாகத்தில் தலையிட நான் விரும்பவில்லை. முதலமைச்சர் விஜய்யின் கருத்துக்கும் பதிலளிக்கப் போவதில்லை.

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அதேசமயம், எங்களது மாநிலத்தின் கண்ணியத்தையும் நாங்கள் பாதுகாக்க வேண்டும். அவர்கள் அவர்களது பணியை செய்யட்டும்; நாங்கள் எங்களது பணியை செய்வோம்” என்றார்.

இதற்கிடையே, இன்று தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் கர்நாடக வனத்துறையால் தமிழர்கள் மூன்று பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட விவகாரத்திற்கு சட்டமன்ற பேரவை விதி 55-ன் கீழ் சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டு விவாதம் நடத்தப்பட்டது.

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CM VIJAY
CM DK SHIVAKUMAR
தமிழர்கள் சுட்டுக் கொலை
TAMILS ​​SHOT DEAD IN KARNATAKA
DK SHIVAKUMAR ON CM VIJAY

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