தேசபக்தி குறித்து எங்களுக்கு யாரும் பாடம் எடுக்க வேண்டாம்; பாஜக எம்.பி.க்கு ஆ.ராசா பதிலடி
திமுக எம்.பி. ஆ.ராசா, பாஜக எம்.பி. தேஜஸ்வி சூர்யா இடையே் மக்களவையில் இன்று காரசார விவாதம் நடைபெற்றது.
Published : April 16, 2026 at 8:20 PM IST
புதுடெல்லி: தேசபக்தி குறித்து பாஜகவினர் தங்களுக்கு பாடம் எடுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்று திமுக எம்.பி. ஆ.ராசா மக்களவையில் ஆவேசமாக கூறினார்.
அரசியலமைப்புத் திருத்த மசோதா மற்றும் மக்களவை தொகுதிகள் மறுவரையறை மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இந்த மசோதாக்கள் மீதான விவாதம் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவையில் இன்று நடைபெற்றது.
மக்களவையில் நடைபெற்ற விவாதத்தின் போது, பெங்களூரூ தெற்கு தொகுதியைச் சேர்ந்த பாஜக எம்.பி. தேஜஸ்வி சூர்யாவுக்கும், திமுக எம்.பி. ஆ.ராசாவுக்கும் இடையே காரசாரமான வாதம் நடந்தது.
மக்களவை தொகுதிகள் மறுவரையறையானது முந்தைய அரசுகளால் தாமதப்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் இந்த நடவடிக்கையானது அரசியலமைப்பு ரீதியில் அவசியமான ஒன்று என்று தமது உரையின் போது தேஜஸ்வி சூர்யா வலியுறுத்தினார். அத்துடன் காங்கிரஸ், திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் இந்த விவகாரத்திற்கு ஒரு பிரிவினைவாத சாயத்தைப் பூசுகின்றன என்றும் அவர் பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டினார்.
காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை தேசத்தின் இறையாண்மை, ஒருமைப்பாடு மற்றும் ஒற்றுமையை பேணிப் பாதுகாப்பதை பாஜக தலையாய கடமையாக கொண்டுள்ளது. இங்கு தான், பிரிவினைவாதம் பேசும் காங்கிரஸ், திமுக போன்ற கட்சிகளிடமிருந்து பாஜக வேறுபடுகிறது. எதிர்க்கட்சிகளின் இந்த அரசியலை பாஜக முற்றிலும் புறக்கணிக்கிறது என்றும் தேஜஸ்வி யாதவ் ஆக்ரோஷமாக பேசினார்.
தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகள் வாக்களித்தால், அதனை இந்த தேசத்தின் மக்கள், குறிப்பாக தென்மாநிலங்களை சேர்ந்த பெண்கள் ஒருபோதும் மன்னிக்கவே மாட்டார்கள். வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த மசோதாவுக்கு எதிராக செயல்படுவோரை வரலாறும் மன்னிக்காது என்று எச்சரிக்கை விடுத்து தேஜஸ்வி சூர்யா தமது உரையை நிறைவு செய்தார்.
இதையும் படிங்க: பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு மசோதாவை எதிர்ப்பவர்களை பெண்கள் மன்னிக்கவேமாட்டார்கள்; மக்களவையில் மோடி உரை
அவர் தமது உரையை நிறைவு செய்த பின், மக்களவை தலைவர் ஓம் பிர்லா சமாஜ்வாதி கட்சியின் எம்.பி.யான அகிலேஷ் யாதவை பேச அழைத்தார். அப்போது குறுக்கிட்ட திமுக எம்.பி. ஆ.ராசா, பாஜக எம்.பி. தேஜஸ்வி சூர்யாவின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு தான் பதிலளிக்க விரும்புவதாக வேண்டுகோள் விடுத்தார். அவரது கோரிக்கையை சபாநாயகர் ஏற்றதையடுத்து, ஆ.ராசா அவையில் உரையாற்றினார்.
அப்போது அவர், திமுக பிரிவினைவாதம் பேசுவதாக பாஜக எம்பி தேஜஸ்வி சூர்யா அவையில் குற்றச்சாட்டியுள்ளார். ஆனால், 1971-ல் பாகிஸ்தான் உடனான போரின் போது, பிற எந்த மாநிலமும் தராத அளவுக்கு 6 கோடி ரூபாய் நிதியை தமிழ்நாடு அளித்தது. தேசப்பற்றின் காரணமாகவே இவ்வளவு நிதியை நாங்கள் கொடுத்தோம். அதே போன்று, 1999-ல் கார்கில் போரின் போது, கலைஞர் கருணாநிதி தலைமையிலான தமிழக அரசு 100 கோடி ரூபாய் நிதியை அளித்தது என்று ஆ.ராசா சுட்டிக் காட்டினார்.
எனவே, பாஜக எம்.பி. எங்களுக்கு தேசபக்தி குறித்து பாடம் எடுக்க வேண்டாம். எங்களுக்கு தேசப்பற்று நிறைய உள்ளது. ஆனால் நீங்கள் (பாஜக) இந்தி மற்றும் சமஸ்கிருதத்தை திணிக்கும் போதும், மாநில சுயாட்சிக்கு உரிய மரியாதை அளிக்காத போதும் மட்டுமே நாங்கள் எங்களது தனித்த அடையாளத்தை இழக்க விரும்புவதில்லை. எனவே உங்களது (தேஜஸ்வி சூர்யா) கருத்தை திருத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று ஆ.ராசா ஆவேசமாக பேசி முடித்தார்.