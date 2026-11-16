நாட்டின் வளர்ச்சியில் ராமோஜி ராவின் பங்களிப்பு ஈடு இணையற்றது - மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா புகழாரம்
பிராந்திய மொழிகளில் 24 மணி நேரச் செய்தித் தொலைக்காட்சிகளை தொடங்கி ஈடிவி நெட்வொர்க் மூலம் உண்மைகளை உடனுக்குடன் மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்தவர் ஸ்ரீராமோஜி ராவ் என்று அமித் ஷா புகழாரம் சூட்டினார்.
Published : November 16, 2026 at 10:41 PM IST
விஜயவாடா: இந்திய ஊடகத் துறையின் தொலைநோக்குச் சிந்தனையாளரான மறைந்த ஸ்ரீராமோஜி ராவ் இந்த நாட்டிற்கு ஆற்றிய பங்களிப்புக்கு ஈடு இணை இல்லை என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா புகழாரம் சூட்டினார்.
ஆந்திரப் பிரதேச மாநிலம் விஜயவாடாவில் உள்ள டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பேத்கர் கலையரங்கில் இன்று (நவம்பர் 16) நடைபெற்ற 'ராமோஜி சாதனையாளர்கள் விருது 2026' விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு பேசிய போது அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
விழாவில் உரையாற்றிய அமித் ஷா, தெலுங்கில் பேச முடியாததற்கு முதலில் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டார். அப்போது ஆந்திர சுகாதார அமைச்சர் சத்ய குமார் யாதவ் அவரது உரையை மொழிபெயர்த்தார்.
தொடர்ந்து ஹிந்தியில் பேசிய அமித் ஷா, "ஸ்ரீராமோஜி ராவ் இன்று நம்மிடையே இல்லாவிட்டாலும், இந்த நாட்டிற்காக அவர் அளித்த பங்களிப்பிற்கு ஈடு இணை இல்லை. அவரைப் போல் இந்த நாட்டிற்கு பங்களித்தவர்கள் வேறு யாரும் இல்லை. இந்திய இதழியலில் ராம்நாத் கோயங்காவுக்கு இணையான ஆளுமையாக ராமோஜி ராவ் விளங்கினார்" என்று புகழாரம் சூட்டினார்.
எந்த ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்தாலும், மத்திய அல்லது மாநில அரசுகளின் அழுத்தங்களுக்கு ஒருபோதும் அடிபணியாமல் கருத்துச் சுதந்திரத்திலும், தனது ஊடக நிறுவனங்களின் சுதந்திரத்திலும் ஸ்ரீராமோஜி ராவ் ஒருபோதும் சமரசம் செய்து கொண்டதில்லை என்றும் அமித் ஷா பாராட்டினார்.
இதழியல் என்பது ஜனநாயகத்தின் நான்காவது தூண் என்ற அடிப்படைக் கொள்கையுடன் தனது கடைசி மூச்சு வரை ராமோஜி ராவ் செயல்பட்டார் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், இந்தியத் திரைப்படத் துறையில் ராமோஜி பிலிம் சிட்டி இல்லாமல் எந்த மொழித் திரைப்படத்தையும் நினைத்துப் பார்க்க முடியாது என்றும், 2016-ஆம் ஆண்டு அவருக்கு பத்மவிபூஷண் விருது வழங்கப்பட்டபோது அது 'இதழியலுக்கான மரியாதை' மற்றும் 'தெலுங்கின் பெருமை' என்றும் பிரபல குஜராத்தி நாளிதழ் எழுதியதையும் அமித் ஷா நினைவுகூர்ந்தார்.
நிகழ்ச்சியில் ராமோஜி ராவுடனான தனது தனிப்பட்ட சந்திப்புகளையும் அமித் ஷா நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்து கொண்டார். அப்போது அவர், "பிரதமர் நரேந்திர மோடி குஜராத் முதலமைச்சராக பதவியேற்ற விழாவில் தற்செயலாக ராமோஜி ராவைச் சந்தித்தேன். அப்போது கூட்ட நெரிசலில் எனது காரைக் கண்டுபிடிக்க முடியாத நிலையில் ஸ்ரீராமோஜி ராவும், சந்திரபாபு நாயுடுவும் அவர்களது காரில் என்னை ஏற்றி குஜராத் பவனில் இறக்கிவிட்டனர்" என்றார்.
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மேலும், "அதிகம் பயணம் செய்யாத போதிலும் நாட்டு நடப்புகளை முழுமையாக அறிந்து வைத்திருந்தவர் ஸ்ரீராமோஜி ராவ். உத்தரப் பிரதேச மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல் கள நிலவரம் குறித்து அவர் கூறிய கணிப்புகள் நூறு சதவீதம் துல்லியமாக அமைந்தது. வாக்கு எண்ணிக்கைக்குப் பிறகு தேர்தல் முடிவுகளும் அப்படியே வெளியானதைக் கண்டு நான் வியந்தேன்" என்றும் அமித் ஷா தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அமித் ஷா, "சட்டப்பிரிவு 370 நீக்கப்பட்ட பிறகு என்னை சந்தித்த ராமோஜி ராவ், வடகிழக்கு மாநிலங்களில் பிரச்சனையை முடிவுக்கு கொண்டு வருவது அதைவிடப் பெரிய பணி என்று கூறினார். வடகிழக்குப் பகுதியின் வரலாறு, மக்கள்தொகை மற்றும் பிரச்சினைகளின் ஆணிவேரைத் துல்லியமாக அறிந்திருந்த அவரை 'கௌரவ ஆலோசகராக' நியமிக்க வேண்டும் என்று நான் கூறினேன்" என்றும் குறிப்பிட்டார்.
தனியார் தொலைக்காட்சிகள் தொடங்கிய காலத்திலேயே பிராந்திய மொழிகளில் 24 மணி நேரச் செய்தித் தொலைக்காட்சிகளை தொடங்கி ஈடிவி நெட்வொர்க் மூலம் உண்மைகளை உடனுக்குடன் மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்தவர் ஸ்ரீராமோஜி ராவ். உடல்நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த இறுதி நாட்களில் கூட, "இளைஞராக இருந்தால் இப்போது என்ன செய்வீர்கள்?" என்று கேட்டதற்கு, உடனடியாக "ஸ்மார்ட்போன் டிவி சேனல்களை தொடங்குவேன்" என்று பதிலளித்ததோடு, உடல்நலக் குறைவுக்கு இடையிலும் அதனைச் சாதித்துக் காட்டினார் என்று அமித் ஷா நெகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.
மேலும், ஹைட்ரஜன் ரயில், 150 விமான நிலையங்கள், ரஷ்யா-உக்ரைன் மற்றும் ஈரான் போர்களுக்கு மத்தியிலும் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி கணிப்பை 7 சதவீதமாக மூடிஸ் உயர்த்தியிருப்பது மற்றும் 50 கோடி மக்கள் வறுமையிலிருந்து மீண்டுள்ளதாக உலக வங்கி தெரிவித்துள்ளது உள்ளிட்ட மோடி அரசின் சாதனைகளையும் நிகழ்ச்சியின் போது அமித் ஷா பட்டியலிட்டார்.
விழாவில் ஆந்திர ஆளுநர் எஸ். அப்துல் நசீர், முதலமைச்சர் என். சந்திரபாபு நாயுடு, துணை முதலமைச்சர் பவன் கல்யாண், மத்திய அமைச்சர்கள் ஜி. கிஷன் ரெட்டி, ராம் மோகன் நாயுடு, ராமோஜி குழுமத் தலைவர் கிரண், மார்கதர்சி நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கிரண், ராமோஜி பிலிம் சிட்டி மேலாண்மை இயக்குநர் விஜயேஸ்வரி, இயக்குநர் கீர்த்தி சோஹானா, ஈடிவி பாரத் இயக்குநர் பிருஹதி, ஈடிவி இயக்குநர் பூர்ணா சுஜய் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
விழாவில் பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைத்த 9 ஆளுமைகளுக்கு விருதுகளை வழங்கி அமித் ஷா வாழ்த்துத் தெரிவித்தார்.