ETV Bharat / bharat

எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு இல்லை; பீதி அடைய வேண்டாமென மக்களுக்கு மத்திய அரசு வேண்டுகோள்

எல்பிஜி விநியோகம் தடையின்றி சீராக நடைபெறுவதை உறுதி செய்ய வேண்டியது, மாநில அரசுகள் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகங்களின் பொறுப்பு என்று மத்திய அரசின் செயலர் சுஜாதா சர்மா கூறினார்.

டெல்லியில் ஒரு கியாஸ் ஏஜென்சி முன் காத்திருக்கும் மக்கள் (PTI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 14, 2026 at 7:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: நாடு முழுவதும் எல்பிஜி கியாஸ் சிலிண்டர், பெட்ரோல், டீசல் ஆகியவற்றுக்குத் தட்டுப்பாடு இல்லை; எனவே, பொதுமக்கள் தேவையின்றி கியாஸ் விநியோக அலுவலகத்தில் குவிய வேண்டாம் என்று மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் எரிவாயு அமைச்சகம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.

மேற்காசிய போர் காரணமாக இந்தியாவுக்கு வரும் கச்சா எண்ணெய் வரத்து குறைந்ததால் இந்தியாவில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என்ற அச்சம் மக்களிடையே ஏற்பட்டது. இதனால் எல்பிஜி சிலிண்டர்களுக்குத் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் என அஞ்சி, பொதுமக்கள் முன்கூட்டியே பதிவு செய்து கியாஸ் சிலிண்டர்களை வாங்கத் தொடங்கினர். சராசரியை விட ஒரே நேரத்தில் அதிகமானோர் சிலிண்டர்களை பதிவு செய்ததால், சிலிண்டர் விநியோகத்தில் தாமதம் ஏற்பட்டது.

இதனால், பொதுமக்கள் மேலும் பீதியடைந்து, கியாஸ் விநியோக அலுவலகங்களில் காலி சிலிண்டர்களுடன் குவியத் தொடங்கினர். அவர்களுக்கு ஆறுதல் தரும் வகையில், நாடு முழுவதும் எல்பிஜி கியாஸ் சிலிண்டர்களுக்கு தட்டுப்பாடு இல்லை என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக, மத்திய அமைச்சர்கள் அளவிலான ஆலோசனைக் கூட்டம், டெல்லியில் இன்று (மார்ச் 13) நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்திற்குப் பின்னர், பெட்ரோலிய அமைச்சகத்தில் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் பிரிவின் இணைச் செயலர் சுஜாதா சர்மா, செ்ய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.

அப்போது அவர், "சர்வதேச அரசியல் சூழ்நிலை, சர்வதேச எரிபொருள் சந்தையில் மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தாலும், இந்தியாவில் எல்பிஜி சிலிண்டர் விநியோகத்தை மத்திய அரசு திறம்பட நிர்வகித்து வருகிறது. எங்கிருந்தும் சிலிண்டர் இல்லை என்ற புகார் வரவில்லை. ஆனால், மக்கள் தேவையின்றி எல்பிஜி சிலிண்டர்களுக்கு பதிவு செய்வது கவலை அளிக்கிறது.

நாடு முழுவதும் வழக்கமாக ஒரு நாளில் சராசரியாக 75 லட்சம் முதல் 76 லட்சம் சிலிண்டர்களுக்கு பதிவு செய்யப்படும். ஆனால், ஒரே நாளில் 88 லட்சம் சிண்டர்களுக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர். இதனால்தான் சிலிண்டர் விநியோகத்தில் தாமதம் ஏற்பட்டது. எனவே, அவசியமிருந்தால் மட்டுமே சிலிண்டர்களுக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டும். தேவையின்றி கியாஸ் விநியோக அலுவலகங்கள் முன்பு பொதுமக்கள் குவிய வேண்டாம் என கேட்டுக் கொள்கிறேன்," என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

மேலும், "இந்தியாவில் போதிய அளவு கச்சா் எண்ணெய் இருப்பு உள்ளது. எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிறுவனங்களும் முழு அளவில் உற்பத்தி செய்து வருகின்றன. எங்கும் பெட்ரோல் நிலையங்களில் பெட்ரோல், டீசலுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் வரவில்லை. உள்நாட்டுத் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் அளவுக்கு பெட்ரோல், டீசல் உற்பத்தி நடப்பதால், வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்ய வேண்டிய அவசியம் ஏற்படவில்லை. பொதுமக்கள் நேரடியாக கியாஸ் விநியோக அலுவலகங்களுக்குச் செல்வதற்குப் பதிலாக, டிஜிட்டல் முறையில் பதிவு செய்ய வேண்டும்," என்று அவர் அறிவுறுத்தினார்.

"கடந்த சில தினங்களாக கியாஸ் சிலிண்டர் பதிவு செய்ய முடியவில்லையே"? என்று செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியதற்கு, "பொதுவாக நகர்ப்புறங்களில் ஒரு சிலிண்டர் வாங்கிய பிறகு 25 நாட்களுக்குப் பிறகே அடுத்த சிலிண்டருக்குப் பதிவு செய்ய முடியும். கிராமப்புறங்களில் 45 நாள்கள் இடைவெளிக்குப் பிறகே அடுத்த சிலிண்டருக்குப் பதிவு செய்ய முடியும். ஆனால், அதற்கு முன்பாகவே பதிவு செய்ய முயன்றதால், பதிவு செய்ய முடியவில்லை" என்று அவர் பதில் அளித்தார்.

மேலும், எல்பிஜி விநியோகம் தடையின்றி சீராக நடைபெறுவதை உறுதி செய்ய வேண்டியது மாநில அரசுகள் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகங்களின் பொறுப்பு என்றும் மத்திய அரசின் செயலர் சுஜாதா சர்மா தெரிவித்தார்.

TAGGED:

பெட்ரோல் டீசல்
எல்பிஜி சிலிண்டர்
LPG GAS CYLINDER
PETROL DIESAL
NO LPG SHORTAGE AVOID PANIC BOOKING

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.