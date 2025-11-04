ETV Bharat / bharat

விமான பயணிகளுக்கு நற்செய்தி; டிக்கெட்டுகள் ரத்து, திருத்தும் நடைமுறையில் வருகிறது மாற்றம்!

ரத்து செய்த டிக்கெட்டுக்கான பணத்தை திரும்ப பெறுவதில் சிக்கல்கள் இருப்பதை போன்றே டிக்கெட்டுகளில் மாற்றங்கள் மற்றும் திருத்தங்கள் செய்வதிலும் சிக்கல்கள் இருப்பதை DGCA சுட்டிக் காட்டியுள்ளது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (IANS)
புதுடெல்லி: விமான பயணிகள் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்த 48 மணிநேரத்துக்குள் கட்டணமின்றி அவற்றை ரத்து செய்யவும், திருத்தவும் வசதிகள் கொண்டு வரப்படும் என சிவில் விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகம் (DGCA) தெரிவித்துள்ளது.

விமான டிக்கெட்டுகளை ரத்து செய்வது தொடர்பாக சிவில் விமானப் போக்குவரத்து சேவை (CAR) மாற்றங்களை முன்மொழிந்தது. அதன்படி, விமானத்தில் பயணிப்போர் முன்பதிவு செய்த டிக்கெட்டுகளில் திருத்தங்கள் செய்வதையும், ரத்து செய்வதையும், டிக்கெட் பணத்தை திரும்ப பெறுவதையும் எளிதாக்கும் வகையில் விமான போக்குவரத்துக் கண்காணிப்பு அமைப்பானது குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை கொண்டுவர திட்டமிட்டிருக்கிறது.

குறிப்பாக, விமான டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்பவர்கள் அவற்றை ரத்து செய்தால் அந்த கட்டண தொகையை 21 நாட்களுக்குள் அந்தந்த விமான நிறுவனங்கள் திருப்பி கொடுப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என ஒழுங்குமுறை ஆணையம் தெரிவித்திருக்கிறது. அதேசமயம், ஏஜெண்ட் அல்லது போர்ட்டல் மூலம் டிக்கெட் வாங்கினால், விமான நிறுவனங்களிடமிருந்து ரத்து செய்யப்பட்ட டிக்கெட்டிற்கான பணத்தை அவர்கள் மூலம் தான் வாங்க முடியும் என்று DGCA தெரிவித்துள்ளது.

எனவே, ஒரு விமான நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தின் மூலம் நேரடியாக டிக்கெட் முன்பதிவு செய்து, அந்த டிக்கெட்டில் பிழைகள் ஏதேனும் இருந்தால் அதை முன்பதிவு செய்த 24 மணி நேரத்துக்குள் திருத்தம் செய்வதற்கு விமான நிறுவனம் கூடுதல் கட்டணம் எதுவும் வசூலிக்காது. ஆனால் அதற்கு டிக்கெட்டானது அதே பெயரில் இருக்க வேண்டும்.

அதுவே முன்பதிவு செய்து 48 மணி நேரத்திற்கு பிறகு திருத்தங்களை செய்யவேண்டுமானால் விமான கட்டணத்துடன், திருத்த கட்டணத்தையும் செலுத்த வேண்டும். அதுவே அவசரகால மருத்துவ தேவைகளுக்காக டிக்கெட்டை ரத்து செய்யும்பட்சத்தில் அதற்கான கட்டணத்தை விமான நிறுவனங்கள் வழங்க வேண்டும்.

48 மணிநேரத்துக்குள் மாற்றங்களை செய்வதற்கு ஏற்ற வகையில் விமான நிறுவனங்கள் ஒரு ‘லுக் - இன்’ ஆப்ஷனை வழங்க வேண்டும். இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள் பயணிகள் தங்களது டிக்கெட்டை ரத்து செய்துகொள்ளலாம் அல்லது திருத்தங்கள் செய்யலாம். அதேசமயம், உள்நாட்டு விமானங்களில் பயணிக்க, விமானம் புறப்படுவதற்கு 5 நாட்களுக்குள் முன்னரும், வெளிநாட்டு விமானங்களுக்கு 15 நாட்களுக்கு முன்னரும், விமான நிறுவனங்களின் நேரடி இணைய தளங்கள் மூலம் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்தால் இந்த சேவை பொருந்தாது என DGCA தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறது.

இந்த டிக்கெட் சேவைகளுக்கான CAR வரைவு குறித்து விமான நிறுவனங்கள் கருத்து தெரிவிக்க நவம்பர் 30 வரை DGCA கால அவகாசம் வழங்கியுள்ளது.

