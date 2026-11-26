அமெரிக்காவின் அதிகப்படியான உற்பத்தி குற்றச்சாட்டுக்கு இந்தியா பதிலடி - வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை விரைந்து முடிக்க உறுதி
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் முன்மொழிந்துள்ள இந்தப் புதிய வரிகள், நட்பு நாடுகளை ஒருதலைப்பட்சமான வர்த்தக ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட வைப்பதற்கான ஒரு யுக்தி என நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
Published : November 26, 2026 at 11:19 AM IST
புதுடெல்லி: அமெரிக்காவுடனான இரு தரப்பு வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை விரைந்து இறுதி செய்ய இருப்பதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. அதே நேரத்தில், இந்தியாவில் அதிகப்படியான உற்பத்தித் திறன் தொடர்பாக அமெரிக்கா முன்வைத்த குற்றச்சாட்டை திட்டவட்டமாக நிராகரித்துள்ளது.
அமெரிக்காவின் புதிய வரி விதிப்பு முன்மொழிவு என்ன?
இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு 25 சதவீத வரி விதிக்க அமெரிக்க வர்த்தகப் பிரதிநிதி ஜேமிசன் கிரீர் தலைமையிலான குழு அமெரிக்கா அரசுக்கு புதன்கிழமை (நவம்பர் 25) முன்மொழிவை அனுப்பி வைத்தது. இருப்பினும், இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வர்த்தக ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானால், இந்த வரியை 17 சதவீதமாகக் குறைக்க வழிவகை ஏற்படும். இது மற்ற ஆசிய நாடுகளை விட இந்தியாவுக்கு சற்று சாதகமாக பார்க்கப்படுகிறது.
அதிகப்படியான உற்பத்தித் திறன் இருப்பதாக இந்தியா, சீனா, வியட்நாம், வங்கதேசம், ஜப்பான் உள்ளிட்ட 16 நாடுகள் மீது அமெரிக்க வர்த்தக அமைச்சகம் குற்றம்சாட்டியது. இதனால், இந்த நாடுகள் அமெரிக்காவுக்கு பெருமளவுக்கு ஏற்றுமதி செய்து, உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்களுக்கு மிகப் பெரிய சவாலாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளது. இதற்காக, இந்த நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு அதிகப்படியான வரிகளையும் அமெரிக்க அரசு அவ்வப்போது விதித்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், இந்தியா, சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கான வரியை மேலும் உயர்த்த அமெரிக்க வர்த்தகத் துறை நேற்று மீண்டும் ஒரு முன்மொழிவை அளித்துள்ளது. இதற்கு இந்திய அரசு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. மேலும் அமெரிக்காவின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு மத்திய வர்த்தக அமைச்சகம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "அமெரிக்கா நடத்திய விசாரணையில் இந்தியா ஆக்கப்பூர்வமாகப் பங்கேற்றது. அப்போது இந்தியாவின் எந்தவொரு துறையிலும் கட்டமைப்பு ரீதியான அதிகப்படியான உற்பத்தித் திறன் இல்லை என்பதை வர்த்தகத் துறை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.
மேலும், "வர்த்தகம் தொடர்பான எந்தவொரு பிரச்சினைகளையும் இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தைகளின் மூலமே தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதே இந்தியாவின் நிலைப்பாடு. பிப்ரவரி 2, 2026 அன்று அறிவிக்கப்பட்டபடியும், பிப்ரவரி 7, 2026 அன்று வெளியிடப்பட்ட கூட்டறிக்கையின்படியும், இந்தியா- அமெரிக்கா இருதரப்பு வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை விரைந்து முடிப்பதற்கு அமெரிக்காவுடன் இணைந்து பணியாற்ற இந்திய அரசு உறுதிபூண்டுள்ளது" என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பொருளாதார நிபுணர்களின் பார்வை
வர்த்தகப் பேச்சுவார்த்தைகளில், ஆசியப் போட்டியாளர்களை விட தங்களுக்கு குறைவான வரி விதிக்க வேண்டும் என இந்தியா தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தது. இதற்குப் பதிலளிக்கும் விதமாகவே அமெரிக்காவின் புதிய வரி முன்மொழிவு அமைந்துள்ளதாக பொருளாதார நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
இது குறித்துப் பொருளாதார ஆய்வு அமைப்பான GTRI கூறுகையில், "அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் முன்மொழிந்துள்ள இந்தப் புதிய வரிகள், நட்பு நாடுகளை ஒருதலைப்பட்சமான வர்த்தக ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட வைப்பதற்கான ஒரு யுக்தியாகும். இந்த முன்மொழிவின்படி, வர்த்தக ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானால் இந்திய பொருட்களுக்கு 17% வரி விதிக்கப்படும்.
இது வங்கதேசம், கம்போடியா, இந்தோனேசியா, மலேசியா மற்றும் தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளை விட 1% குறைவாகவும், வியட்நாம் மற்றும் சீனாவை விட 3% குறைவாகவும் இருக்கும். ஆனால், இரு தரப்பு வர்த்தக ஒப்பந்தம் எட்டப்படாவிட்டால் இந்தியாவுக்கு 25% வரை வரி விதிக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது" என தெரிவித்துள்ளது.