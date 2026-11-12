தாத்தா சொத்தில் பேரனுக்கு உரிமை இல்லை - உச்ச நீதிமன்றம் முக்கிய தீர்ப்பு
தாத்தாவின் சொத்து பாகப்பிரிவினை செய்யப்பட்டுத் தந்தையின் பெயருக்கு வந்திருந்தால், அந்தச் சொத்தை விற்கவோ அல்லது தானமாக வழங்கவோ அவருக்கு முழுச் சுதந்திரம் உள்ளது என்பது மீண்டும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
By Sumit Saxena
Published : November 12, 2026 at 4:46 PM IST
புதுடெல்லி: இந்து வாரிசுரிமைச் சட்டத்தின் கீழ், தாத்தாவின் சொத்து பாகப்பிரிவினை செய்யப்பட்டு தந்தையின் கைக்கு வந்த பிறகு, அந்தச் சொத்தில் பேரனுக்கு உரிமை கிடையாது என உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
வாரிசுரிமைக்கும், கூட்டுக் குடும்பச் சொத்துரிமைக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டைத் தெளிவுபடுத்திய உச்ச நீதிமன்றம், பிரிவு 8-ன் கீழ் தந்தைக்குக் கிடைக்கும் சொத்து அவரது தனிப்பட்ட சொத்தாகவே கருதப்படும் என்றும், அது தானாகவே 'இந்து கூட்டுக் குடும்பச் சொத்தாக' மாறிவிடாது என்றும் கூறியுள்ளது.
வழக்கின் பின்னணி என்ன?
சென்னையில் உள்ள 1,811 சதுர அடி நிலம், மனுதாரரின் தாத்தாவான என். ராமகிருஷ்ணன் என்பவருக்கு சொந்தமானதாக இருந்தது. 1993-ஆம் ஆண்டு மனுதாரரின் அத்தை தொடர்ந்த பாகப்பிரிவினை வழக்கில் ஏற்பட்ட சமரசத் தீர்ப்பின் அடிப்படையில், அந்தச் சொத்து முதல் நிலை வாரிசுகளுக்கு இடையே பிரிக்கப்பட்டு, மனுதாரரின் தந்தைக்கு இந்த 1,811 சதுர அடி நிலம் ஒதுக்கப்பட்டது.
1997-ஆம் ஆண்டில், தனது பங்கிற்கு வந்த அந்த நிலத்தைத் தந்தை இரண்டு விற்பனைப் பத்திரங்கள் மூலம் மூன்றாம் நபர்களுக்கு விற்பனை செய்தார். இதனை எதிர்த்து, அப்போது சிறுவனாக இருந்த மனுதாரர் தனது தாயார் மூலமாக பாகப்பிரிவினை வழக்குத் தொடர்ந்தார்.
அது தாத்தாவின் கூட்டுக் குடும்பச் சொத்து என்பதால், பிறப்பின் அடிப்படையில் தனக்கு அதில் பாதிப் பங்கு உரிமை உண்டு என அவர் கோரினார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த கீழமை நீதிமன்றம் முதலில் மகனுக்கு ஆதரவாக ஆரம்பகட்டப் பாகப்பிரிவினைத் தீர்ப்பை வழங்கியது. ஆனால், முதல் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றமும், அதனைத் தொடர்ந்து சென்னை உயர் நீதிமன்றமும் அந்தத் தீர்ப்பைத் தள்ளுபடி செய்து, தந்தையே அந்தச் சொத்தின் முழுமையான உரிமையாளர் என உத்தரவிட்டன. இதனை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது.
உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் தீர்ப்பு
உச்ச நீதிமன்றத்தில் கடந்த நவம்பர் 6, 2026 அன்று நீதிபதிகள் அகஸ்டின் ஜார்ஜ் மாசி மற்றும் சுனிதா அகர்வால் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, சிறுவன் தரப்பு மேல்முறையீட்டு மனுவைத் தள்ளுபடி செய்தனர்.
இந்து வாரிசுரிமைச் சட்டம், 1956-ன் பிரிவு 8 (Section 8)-ன் கீழ், உயில் எழுதாமல் இறந்த ஒருவரின் சொத்தைப் பெறும் மகன், அதனை ஒரு 'இந்து கூட்டுக் குடும்பத்தின் தலைவராக' (Karta) பெறாமல், தனது தனிப்பட்ட சொந்தத் திறனிலேயே பெறுகிறார்.
பிரிவு 8-ன் கீழ் ஆண் வாரிசுகளுக்குக் கிடைக்கும் சொத்தைக் கூட்டுக் குடும்பச் சொத்தாகக் கருதினால், முதல் நிலை வாரிசுகளில் ஆண்களுக்கு ஒரு விதமாகவும், பெண்களுக்கு வேறு விதமாகவும் இரு வேறு பிரிவுகளை உருவாக்குவது போலாகிவிடும் என நீதிபதிகள் சுட்டிக்காட்டினர்.
சட்டத்தின் நேரடியான வார்த்தைகளைப் புறக்கணிக்க முடியாது எனவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
தாத்தா என். ராமகிருஷ்ணனின் சொத்து ஏற்கனவே முதல் நிலை வாரிசுகளுக்கு இடையே பிரிக்கப்பட்டு விட்டதால், அது தனது கூட்டுக் குடும்பச் சொத்து என்ற தன்மையை இழந்து, ஒவ்வொருவரின் தனிப்பட்ட சொத்தாக மாறிவிட்டது.
மேலும், தாத்தா இறந்தபோது மனுதாரர் பிறக்கவே இல்லை என்பதால், பழைய பிரிவு 6-ன் கீழோ அல்லது 1989 தமிழ்நாடு சட்டத் திருத்தத்தின் (பிரிவு 29-A) கீழோ அவர் உயிருடன் இருந்த கூட்டுக் குடும்ப வாரிசாக உரிமை கோர முடியாது என நீதிபதிகள் தெளிவுபடுத்தினர்.
தந்தை உயிருடன் இருந்தபோதே போடப்பட்ட பாகப்பிரிவினைத் தீர்ப்பையோ அல்லது 1997-ஆம் ஆண்டு விற்பனைப் பத்திரங்களையோ முறையாக ரத்து செய்யக் கோராமல், வெறுமனே பிறப்புரிமை கோரித் தொடரப்பட்ட இந்த வழக்கு செல்லாது எனக் கூறி உச்ச நீதிமன்றம் மனுவை தள்ளுபடி செய்தது.
தீர்ப்பின் முக்கியத்துவம்
இந்தத் தீர்ப்பின் மூலம், தாத்தாவின் சொத்து முறையாகப் பாகப்பிரிவினை செய்யப்பட்டுத் தந்தையின் பெயருக்கு வந்திருந்தால், அந்தச் சொத்தை விற்கவோ அல்லது தானமாக வழங்கவோ தந்தைக்கு முழுச் சுதந்திரம் உள்ளது என்பது மீண்டும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.