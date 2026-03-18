60 சதவீத இருக்கைகளுக்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடாது... சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகம் அதிரடி
செல்லப் பிராணிகளை விமானத்தில் கொண்டு செல்ல வெளிப்படையான கொள்கைகளை நிறுவனங்கள் வெளியிடவும் அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : March 18, 2026 at 4:10 PM IST
புதுடெல்லி: விமானங்களில் 60 சதவீத இருக்கைகளுக்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடாது என்கிற புதிய விதியை மத்திய சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது.
உலகளவில் மூன்றாவது மிகப்பெரிய உள்நாட்டு விமானப் போக்குவரத்துச் சந்தையாக இந்தியா உள்ளது. தினந்தோறும் ஐந்து லட்சத்திற்கும் அதிகமான பயணிகளை இந்திய விமான நிலையங்கள் கையாண்டு வருகின்றன.
இந்த நிலையில், விமானப் போக்குவரத்தில் பயணிகளுக்கான வசதிகளை வலுப்படுத்தும் விதமாக, மத்திய சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகம் புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை விமானப் போக்குவரத்து சேவை நிறுவனங்களுக்கு வழங்கியுள்ளது. இவற்றில் முக்கிய அம்சமாக 60 சதவீத இருக்கைகளுக்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கக் கூடாது என்கிற அறிவிப்பு இடம்பெற்றுள்ளது.
உதான் திட்டத்தின்கீழ் பல்வேறு திட்டங்களை மத்திய அரசு அறிவித்து வருகின்றது. உதான் யாத்ரி கஃபே திட்டத்தின் கீழ் மலிவு விலையில் உணவு வழங்குதல், ஃப்ளைப்ரேரி திட்டத்தின்கீழ் புத்தகங்களை இலவசமாக வழங்குதல் மற்றும் இலவச வைஃபை உள்ளிட்ட சேவைகள் ஏற்கெனவே வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த நிலையில் 60 சதவீத இருக்கைகளுக்கு கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கக் கூடாது என்கிற புதிய விதியை மத்திய சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது. மேலும், ஒரே பிஎன்ஆர் எண்ணில் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு, அதாவது, ஒரே நேரத்தில் ஒன்றாக பயணச்சீட்டை முன்பதிவு செய்யும் பயணிகளுக்கு முன்னுரிமையின் அடிப்படையில் ஒன்றாக இருக்கைகளை ஒதுக்கீடு செய்யவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து, விளையாட்டு உபகரணங்கள் மற்றும் இசைக் கருவிகளை பாதுகாப்பாக எடுத்துச் செல்ல, விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு உகந்த வசதிகளை செய்து தரவும், செல்லப் பிராணிகளை விமானத்தில் அழைத்துச் செல்ல வெளிப்படையான கொள்கைகளை நிறுவனங்கள் வெளியிடவும் அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மேலும் விமானங்களின் தாமதம், பயணச்சீட்டை ரத்து செய்தல், பயணம் மறுக்கப்படுதல் உள்ளிட்டவற்றின்போது தங்களின் உரிமைகள் என்னென்ன என்பது குறித்த விழிப்புணர்வை பயணிகளுக்கு ஏற்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் விமானப் போக்குவரத்து சேவை நிறுவனங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதைதவிர, தங்களின் இணையதளங்கள், செயலிகள், முன்பதிவுத் தளங்கள் மற்றும் விமான நிலைய கவுன்ட்டர்கள் உள்ளிட்டவற்றில் பயணிகளுக்கான உரிமைகளைத் தெளிவாகக் காட்சிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகம், பயணிகள் பயண அனுபவத்தை மேம்படுத்துவதிலும், வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்வதிலும், குறைகளைக் குறைப்பதிலும் முழு வீச்சில் களமிறங்கி இருப்பது இதன் வாயிலாக உறுதியாகியுள்ளது.