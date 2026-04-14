பீகார் முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் நிதிஷ் குமார்; புதிய முதல்வராக பாஜக சாம்ராட் சவுத்ரி தேர்வு

நிதிஷ் குமார் முதலமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்ததையடுத்து பாஜகவைச் சேர்ந்த சாம்ராட் சவுத்ரி பீகாரின் புதிய முதலமைச்சராக நாளை பதவியேற்கவுள்ளார்.

பீகார் அமைச்சரவையில் நிதிஷ் குமார் (ETV Bharat)
Published : April 14, 2026 at 6:18 PM IST

பாட்னா: பீகாரின் முதலமைச்சர் பதவியை நிதிஷ் குமார் ராஜினாமா செய்தார். மாநில அமைச்சர்கள் அவரை கண்ணீர் மல்க வழியனுப்பி வைத்தனர்.

பீகார் மாநில முதலமைச்சராக பதவி வகித்து வந்த நிதிஷ் குமார், கடந்த 10-ம் தேதி மாநிலங்களவை உறுப்பினராக பதவியேற்றார். அதனைத் தொடர்ந்து, இன்று தனது கடைசி அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அவரை பீகார் அமைச்சர்கள் அனைவருக்கும் கண்ணீருடன் வழியனுப்பி வைத்தனர். அவர்கள் அனைவருக்கும் நிதிஷ் குமார் நன்றி தெரிவித்தார்.

இன்று காலை 11 மணிக்கு அமைச்சரவைக் கூட்டம் தொடங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், சற்று தாமதமாக கூட்டம் கூடி, 15 நிமிடங்கள் மட்டுமே நடைபெற்றது. தனது முதலமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக நிதிஷ் குமார் அறிவித்த நிலையில், பீகார் வளர்ச்சிக்கு அவர் ஆற்றிய பங்களிப்புக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தை அமைச்சர்கள் ஒருமனதாக நிறைவேற்றினர்.

இந்திய அரசியலில் மிக முக்கியமான தலைவர்களில் ஒருவராக அறியப்படுகிற நிதிஷ் குமார், பீகார் மாநிலத்தில் அதிக முறை முதலமைச்சராக பதவி வகித்தவர் என்ற பெருமைக்கு சொந்தக்காரராவார்.

நிதிஷ் குமாரை அமைச்சர்கள் ஒன்று கூடி வழியனுப்பி வைத்த பிறகு, பீகார் வேளாண்மை அமைச்சரும், பாஜக தலைவருமான ராம் கிருபால் யாதவ் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, “நிதிஷ் குமாரை அமைச்சர்களும், அதிகாரிகளும் ஒன்று திரண்டு கண்ணீர் மல்க கரம் கூப்பி வழியனுப்பி வைத்தனர். அவருடைய உரையும் உணர்ச்சிகரமானதாக அமைந்தது” என்றார்.

நிதிஷ் குமாரை வழியனுப்பிய அமைச்சர்கள் (ETV Bharat)
இதையும் படிங்க: ராஜ்யசபா எம்.பி.யாக பதவியேற்றார் பீகார் முதல்வர் நிதிஷ் குமார்

ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சியின் மூத்த தலைவரும், உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அமைச்சருமான லேஷி சிங் கூறுகையில், நிதிஷ் குமார் தலைமையில் நடைபெற்ற கடைசி அமைச்சரவைக் கூட்டம் ஒட்டுமொத்த பீகாருக்கும் ஒரு உணர்ச்சிகரமான தருணம் என்று கூறினார்.

அவர் பேசுகையில், “1995 முதல் நான் அவருடன் பணியாற்றி வருகிறேன். அவர் எங்களுக்கு ஒரு பாதுகாவலர் போன்று இருந்துள்ளார். அவருடன் இணைந்து பணியாற்றியது குறித்து பெருமிதம் கொள்கிறேன். சமூக மாற்றங்கள், பெண்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் என பீகாரின் முன்னேற்றத்திற்காக அவர் கடுமையாக உழைத்திருக்கிறார்” என்றார்.

சாம்ராட் சவுத்ரி: நிதிஷ் குமார் முதலமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்ததையடுத்து பாஜகவைச் சேர்ந்த சாம்ராட் சவுத்ரி பீகாரின் புதிய முதலமைச்சராக நாளை பதவியேற்கவுள்ளார். இவர் தற்போது பீகார் துணை முதல்வராகவும், உள்துறை அமைச்சராகவும் உள்ளார். இதன் மூலம் பாஜகவைச் சேர்ந்த ஒருவர் முதன்முறையாக பீகாரின் முதலமைச்சராக பதவியேற்கிறார்.

நிதிஷை தாக்கிய தேனீ கூட்டம்: முன்னதாக, கடைசி அமைச்சரவை கூட்டத்தில் கலந்துகொள்வதற்கு முன்பு, அம்பேத்கரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவருடைய உருவ சிலைக்கு மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தச் சென்ற நிதிஷ் குமாரையும் அவருடன் சென்ற அமைச்சர்களையும் தேனீ கூட்டம் தாக்கியது. இதனால் நிகழ்ச்சி பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டு, நிதிஷ்குமாரும், அமைச்சர்களும் அமைச்சரவைக் கூட்டத்திற்காக அங்கிருந்து சென்றனர்.

