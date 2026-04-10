ராஜ்யசபா எம்.பி.யாக பதவியேற்றார் பீகார் முதல்வர் நிதிஷ் குமார்
குடியரசுத் துணை தலைவரும், ராஜ்யசபா தலைவருமான சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், நிதிஷ் குமாருக்கு பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.
Published : April 10, 2026 at 5:48 PM IST
பாட்னா: பீகார் மாநில முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமார், மாநிலங்களவை உறுப்பினராக இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டார். குடியரசுத் துணை தலைவரும், நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை தலைவருமான சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் அவருக்கு பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.
இந்திய அரசியலில் மிக முக்கியமான தலைவர்களில் ஒருவர் நிதிஷ் குமார். ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சியின் தலைவராகவும் உள்ளார். பீகார் மாநிலத்தின முதலமைச்சராக அதிக முறை பதவி வகித்து வந்தவர் என்ற பெருமைக்கு சொந்தக்காரரான இவர், தமது முதல்வர் பதவியில் இருந்து விலகி மாநிலங்களவை (ராஜ்யசபா) உறுப்பினராக இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டார்.
நாடாளுமன்ற மேலவைத் தலைவரும், குடியரசு துணைத் தலைவருமான சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், நிதிஷ் குமாருக்கு பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார். பத்து முறை பீகார் முதலமைச்சராக இருந்த இவர் தன்னுடைய முதலமைச்சர் பதவியைத் துறந்து ராஜ்யசபா எம்.பி-யாக பதவியேற்றிருப்பது, இந்திய அரசியல் அரங்கில் பேசுபொருளாகி உள்ளது.
மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், சுகாதார அமைச்சரும், மாநிலங்களவையின் மூத்த தலைவருமான ஜே.பி.நட்டா, மீன்வளம், கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜீவ் ரஞ்சன் சிங், காங்கிரஸ் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளைச் சேர்ந்த மூத்த தலைவர்கள் நிதிஷ் குமாரின் பதவியேற்பு விழாவில் கலந்துக் கொண்டனர்.
மேலும், ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சியின் பல மூத்த தலைவர்களும், அவரது அமைச்சரவை உறுப்பினர்களும் பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்றனர். எம்பியாக சத்தியப்பிரமாணம் ஏற்றுக்கொண்டதைத் தொடர்ந்து விரைவில் தன்னுடைய முதலமைச்சர் பதவியை நிதிஷ் குமார் ராஜினாமா செய்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நிதிஷ் குமார் ராஜ்யசபா எம்.பி.யாக பொறுப்பேற்றதை தொடர்ந்து, அந்த மாநிலத்தில் பாஜக தலைமையில் அரசாங்கம் அமையவிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
முன்னதாக மார்ச் 4 ஆம் தேதியன்று, தான் மாநிலங்களவைக்குச் செல்லவிருப்பதாக நிதிஷ் அறிவித்திருந்தார். மேலும், அப்போதே மாநிலத்தில் ஒரு புதிய அரசாங்கம் பொறுப்பேற்கும் என்பதையும் அவர் சூசகமாகத் தெரிவித்திருந்தார்.
இதைத்தொடர்ந்து, மார்ச் 5 ஆம் தேதி மாநிலங்களவையின் உறுப்பினர் பதவிக்கான வேட்புமனுவை அவர் தாக்கல் செய்தார். இதையடுத்து மார்ச் 16 ஆம் தேதி மாநிலங்களவையின் உறுப்பினராக அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இதன் தொடர்ச்சியாக, மார்ச் 30 ஆம் தேதி தனது சட்டமேலவை உறுப்பினர் பதவியை நிதிஷ் குமார் ராஜினாமா செய்தார்.
நிதிஷ் குமார் ஏற்கெனவே பீகார் மாநில சட்டமன்றம், சட்டமேலவை மற்றும் நாடாளுமன்ற மக்களவையில் உறுப்பினராக பதவி வகித்துள்ளார். இதைத்தொடர்ந்து, மாநிலங்களவை உறுப்பினராகவும் அவர் தற்போது பதவியேற்றுள்ளதன் மூலம் நான்கு அவைகளிலும் உறுப்பினராக இருந்தவர் என்கிற சிறப்பை நிதிஷ் குமார் பெற்றுள்ளார்.
2005 இல் தொடங்கிய முதலமைச்சர் பயணம்
75 வயதான நிதிஷ் குமார், பீகார் மாநிலத்தில் நீண்ட காலம் முதலமைச்சராக பதவி வகித்தவர் என்கிற புகழை பெற்றுள்ளார். 2005 ஆண்டில் இவர் முதன்முதலில் முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். அப்போதில் இருந்து இப்போது வரை அவர் அப்பதவியை வகித்து வருகின்றார். அதேவேளையில், குறிப்பிட்ட சில காரணங்களுக்காக 2014-15 காலகட்டத்தில் சுமார் 9 மாதங்கள் மட்டும் முதலமைச்சர் பதவியை விட்டு விலகியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.