ஜேடியு கட்சியில் இணைந்தார் நிதீஷ் குமார் மகன் நிஷாந்த் குமார்

50 வயதாகும் நிஷாந்த் குமார், ராஞ்சியில் உள்ள பிர்லா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கல்லூரியில், மென்பொருள் பொறியியல் படிப்பை முடித்துள்ளார்.

பீகார் முதல்வர் நிதிஷ் குமார் மற்றும் அவரது மகன் நிஷாந்த் குமார் (கோப்புப்படம்)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 8, 2026 at 10:13 PM IST

2 Min Read
பாட்னா: தனது தந்தை கடந்த 20 ஆண்டுகளில் நிறைவேற்றிய திட்டங்களை தொடர்ந்து மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதற்கு முயற்சி செய்வேன் என ஜேடியு-வில் இணைந்த நிஷாந்த் குமார் கூறினார்.

பீகார் மாநிலத்தில் முதலமைச்சர் நிதீஷ் குமாரின் மகன் நிஷாந்த் குமார், தன்னை ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சியில் முறைப்படி இணைத்துக் கொண்டார். அவர் கட்சியில் இணையும் விழா, பாட்னாவில் உள்ள ஜேடியு தலைமை அலுவலகத்தில் மிகப் பிரம்மாண்டமாக இன்று நடைபெற்றது.

கட்சியில் இணைந்த நிஷாந்த் குமாருக்கு கட்சியின் தேசிய செயல் தலைவரும் மாநிலங்களவை எம்.பி.யுமான சஞ்சய்குமார் ஷா உறுப்பினராக சேர்ந்ததற்கான ரசீதை கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்தார். கட்சியின் மற்றொரு மூத்த தலைவரான மத்திய அமைச்சர் ராஜீவ் ரஞ்சன் சிங் என்கிற லாலன் சிங், கட்சி சின்னம் பொறித்த தொப்பியையும், துண்டையும் நிஷாந்த் குமாருக்கு அணிவித்தார்.

விழாவில் நிதீஷ் குமார் கலந்து கொள்ளவில்லை என்றாலும், கட்சியின் மூத்த தலைவர்களான சஞ்சய் குமார் ஷா, ராஜீவ் ரஞ்சன் சிங், கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் உமேஷ் சிங் குஷ்வாஹா, விஜய்குமார் சௌதரி, லெசி சிங், விஜேந்திர பிரசாத் யாதவ் உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏக்கள், கட்சித் தொண்டர்கள் ஏராளாமானோர் கலந்து கொண்டு, நிஷாந்த் குமாருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

நிஷாந்த் குமார் ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சியில் இணைவதை வரவேற்று, அரங்கம் முழுவதும் இருந்த கட்சித் தொண்டர்கள், நிதீஷ் குமார் வாழ்க, நிஷாந்த் குமார் வாழ்க என கோஷங்களை எழுப்பினர். இவ்விழாவில் கலந்து கொள்ள பீகார் முழுவதும் இருந்து ஏராளமான கட்சித் தொண்டர்கள் வந்திருந்தனர். அவர்கள், வீதிகளில் மேள வாத்தியங்களை இசைத்தும், பட்டாசு வெடித்தும், இனிப்பு வழங்கியும் தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். சிலர், யானைகள், ஒட்டகங்கள், குதிரைகளயும் அழைத்து வந்து ஊர்வலம் நடத்தினர்.

கட்சியில் இணைந்த பிறகு தொண்டர்கள் மத்தியில் பேசிய நிஷாந்த் குமார், ''எனது தந்தை நிதீஷ் குமாரின் வழிகாட்டுதலின்படி நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவோம். எனது தந்தை கடந்த 20 ஆண்டுகளில் நிறைவேற்றிய திட்டங்களைக் கண்டு எனக்கு பெருமையாக உள்ளது. அந்த திட்டங்களை தொடர்ந்து மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதற்கு நான் முயற்சி செய்வேன். கட்சியில் ஒரு தொண்டனாக இருந்து கட்சியை வலுப்படுத்த என்னால் இயன்ற பணிகளை மேற்கொள்வேன்'' என்று உறுதி அளித்தார்.

50 வயதாகும் நிஷாந்த் குமார், ஜார்க்கண்ட் மாநிலம், ராஞ்சியில் உள்ள பிர்லா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கல்லூரியில், மென்பொருள் பொறியியல் படிப்பை முடித்துள்ளார். இவர் கட்சியில் சேர வேண்டும் என்று தொண்டர்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வந்ததால், கடந்த ஆண்டில் இருந்தே அரசியலுக்கு வருவதாக சூசகமாக தெரிவித்து வந்த நிலையில், தற்போது முறைப்படி கட்சியில் சேர்ந்து அரசியலில் கால் பதித்துள்ளார்.

நிதீஷ் குமார் மாநிலங்களவை எம்.பி. ஆவதற்கு வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ள நிலையில், நிஷாந்த் குமார் மாநில அரசியலில் தீவிர கவனம் செலுத்த திட்டமிட்டுள்ளார்.

