ஒரு முறை கூட எம்எல்ஏ ஆகாமல் 10-வது முறையாக முதல்வர் பதவி? நிதிஷ் எனும் ராஜதந்திரி!
இந்தியாவில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக இல்லாமல் இரு தசாப்தங்களாக முதல்வராக இருக்கும் இந்தியாவின் ஒரே அரசியல் தலைவர் நிதிஷ்குமார் மட்டுமே.
Published : November 14, 2025 at 2:12 PM IST
பாட்னா: இந்திய அரசியலில் மீண்டும் தனது ஆளுமையை நிரூபித்து புதிய வரலாறு படைத்துள்ளார் ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சியின் தலைவர் நிதிஷ்குமார்.
பீகார் அரசியலை பொறுத்தவரையில் கடந்த 25 ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை தேர்தல்களில் யார் வென்றாலும், முதல்வராக நிதிஷ்குமார் மட்டுமே இருந்து வருகிறார் என்றால், அந்த மாநிலத்தில் அவரின் ஆளுமையை புரிந்து கொள்ள போதுமானது. பாஜக பல முறையைும், ஆர்ஜேடி ஒருமுறையும் என ஜேடியூ-வை விட அதிக இடங்களை வென்ற போதிலும், முதல்வர் பதவி மட்டும் நிதிஷ்குமாரை தேடி வரும்.
பீகார் முதல்வராக நிதிஷ்குமார்
கடந்த 2000 ஆம் ஆண்டு முதன் முறையாக பீகார் முதல்வராக நிதிஷ்குமார் பொறுப்பேற்றார். அன்று முதல் இன்று வரை இடையில் ஒரு சில ஆண்டுகளை தவிர தொடர்ந்து முதலமைச்சராகவே இருந்து வருகிறார். பெரும்பாலும் பாஜகவோடு இணைந்து தேர்தலை சந்தித்து வரும் அவர், இந்த முறையும் அந்த கட்சியோடு இணைந்து தேர்தலை சந்தித்தார்.
ஆனால், இம்முறை முதல்வர் வேட்பாளர் யார் என்பதை தேர்தல் முடிந்த பிறகே முடிவு செய்வோம் என்று கூறி ஜேடியூவுக்கு அமித்ஷா அதிர்ச்சி அளித்தார். ஆனால், பீகாரில் இந்த முறை வெற்றி பெற்றே ஆக வேண்டும் என்ற நெருக்கடியில் இருந்த பாஜக தலைமை, நிதிஷ்குமாரே முதல்வர் வேட்பாளர் என்று அடுத்த சில நாட்களில் பின் வாங்கியது. அந்த அறிவிப்புக்கான பலனை தற்போது பாஜக கூட்டணி தற்போது முழுவதும் அறுவடை செய்து வருகிறது.
பீகார் தேர்தலில் கடந்த பல தசாப்தங்களில் இல்லாத வகையில் 195-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் பாஜக கூட்டணி முன்னிலையில் இருந்து வருகிறது. இந்த முறையும் எவ்வித இடர்பாடுகளின்றி நிதிஷ்குமார் முதல்வர் ஆக அதிக வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி வருகிறது. இதன் மூலம் பீகார் அரசியலில் 10-வது முறையாக நிதிஷ்குமார் முதல்வராக பொறுப்பேற்பார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
நிதிஷ் குமார் முதல்வராக பொறுப்பேற்பது ஒருபுறம் இருந்தாலும், இதுவரை 9 முறை அவர் முதல்வராக இருந்தும், ஒருமுறை கூட அவர் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்ததில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. குறிப்பாக, இந்த சட்டப் பேரவை தேர்தலிலும் அவர் எந்த தொகுதியிலும் போட்டியிட்டதில்லை.
பீகாரில் சட்டமேலவை இருப்பதால், கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அவர் சட்டமேலவை உறுப்பினராகவே இருந்து வருகிறார். இந்தியாவில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக இல்லாமல் இரு தசாப்தங்களாக முதல்வராக இருக்கும் இந்தியாவின் ஒரே அரசியல் தலைவர் நிதிஷ்குமார் மட்டுமே.
தடுமாறும் தேஜஸ்வி யாதவ்
ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்து இந்திய அரசியலில் பாஜகவோடு கூட்டணி வைக்காத ஒரே கட்சியான ஆர்ஜேடிக்கு, இந்த தேர்தல் முடிவு மூலம் பாஜக பெரும் நெருக்கடியை தந்துள்ளது. 2015-ல் பீகார் அரசியலில் கால் பதித்த தேஜஸ்வி யாதவ், அந்த மாநிலத்தின் இளம் துணை முதல்வர் மற்றும் இளம் எதிர்க்கட்சி தலைவர் என்ற சாதனையை படைத்தார்.
இந்த முறை வென்று பீகாரின் முதல்வராக பொறுப்பேற்பார் என்று ராஷ்டீரிய ஜனதா தளம் கட்சியின் தொண்டர்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்போடு காத்திருந்த நிலையில், தேர்தல் முடிவுகள் அவரது கட்சிக்கு மட்டுமில்லாமல் அவருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
குறிப்பாக, அவர் போட்டியிடும் ரகோபூர் தொகுதியில் இழுபறி நிலவி வருகிறது. ஒவ்வொரு சுற்று முடிவிலும் தேஜஸ்வியும், பாஜக வேட்பாளரும் மாறி மாறி முன்னிலை பெற்று வருகிறார்கள். மாநிலத்தை வென்று ஆட்சியை கைப்பற்றுவோம் என்று உறுதியாக நம்பிய தேஸ்வியை, தேர்தல் முடிவுகள் ஏமாற்றியுள்ளது.