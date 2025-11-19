பீகாரில் பிரம்மாண்ட வெற்றி: என்டிஏ கூட்டணி சட்டமன்றக் குழு தலைவராக நிதிஷ் குமார் தேர்வு!
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் முதலமைச்சராக ஐக்கிய ஜனதா தளக் கட்சி தலைவர் நிதிஷ் குமார் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
நிதிஷ் குமார் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : November 19, 2025 at 4:18 PM IST
பாட்னா: பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்ற நிலையில், என்டிஏ கூட்டணி சட்டமன்றக் குழு தலைவராக நிதிஷ் குமார் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இதன் மூலம் நிதிஷ் குமார் பீகார் முதலமைச்சராக மீண்டும் பதவியேற்பது உறுதியாகியுள்ளது.