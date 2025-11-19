ETV Bharat / bharat

பீகாரில் பிரம்மாண்ட வெற்றி: என்டிஏ கூட்டணி சட்டமன்றக் குழு தலைவராக நிதிஷ் குமார் தேர்வு!

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் முதலமைச்சராக ஐக்கிய ஜனதா தளக் கட்சி தலைவர் நிதிஷ் குமார் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

நிதிஷ் குமார் (கோப்புப்படம்)
நிதிஷ் குமார் (கோப்புப்படம்)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

November 19, 2025

பாட்னா: பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்ற நிலையில், என்டிஏ கூட்டணி சட்டமன்றக் குழு தலைவராக நிதிஷ் குமார் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இதன் மூலம் நிதிஷ் குமார் பீகார் முதலமைச்சராக மீண்டும் பதவியேற்பது உறுதியாகியுள்ளது.

நிதிஷ் குமார்
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி
NDA
BIHAR
NITISH KUMAR

