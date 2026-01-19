பாஜக தேசிய தலைவர் தேர்தல்: நிதின் நபின் மனு தாக்கல்
நிதின் நபினுக்கு தற்போது 45 வயது ஆகும் நிலையில், இவர் தேசிய தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால், அந்த பதவிக்கு இளம் வயதில் தேர்வான முதல் தலைவர் என்ற பெருமை அவருக்கு கிடைக்கும்.
புதுடெல்லி: பாஜக தேசியத் தலைவர் பதவிக்கு அக்கட்சியின் தற்போதைய செயல் தலைவர் நிதின் நபின் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
டெல்லியில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகத்தில் இன்று பிற்பகல் பாஜகவின் மூத்த தலைவர்கள், பல்வேறு மாநில முதல்வர்கள் முன்னிலையில் நிதின் நபின் தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார். இன்று மாலை 4 மணி முதல் 5 மணி வரை வேட்புமனுக்கள் பரிசீலிக்கப்படும். அதனைத் தொடர்ந்து இன்று மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை வேட்புமனுவை திரும்பப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். மாலை 6.30 மணிக்கு பிறகு வேட்புமனு தாக்கல் செய்தவர்கள் தொடர்பான தகவல்களை பாஜக தேசிய தேர்தல் அதிகாரி முறைப்படி ஊடகங்களுக்கு தெரிவிப்பார்.
இந்த தேர்தலில் வாக்காளர்களாக கட்சியின் தேசிய மற்றும் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர்கள் இருப்பார்கள். வேட்புமனு தாக்கல் செய்பவர் குறைந்தபட்சம் 15 ஆண்டுகள் பாஜகவின் உறுப்பினராக இருந்திருக்க வேண்டும். வேட்புமனு தாக்கல் செய்பவரை வாக்காளர்களில் 20 பேர் கூட்டாக முன்மொழிய வேண்டும். போட்டி இருக்கும் பட்சத்தில் நாளை (ஜனவரி 20) வாக்குப்பதிவு நடைபெறும். போட்டி இல்லையென்றால் பாஜக தலைவர் யார் என்று நாளை முறைப்படி அறிவிக்கப்படும்.
இந்த தேர்தலில் நிதின் நபின் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பிரதமர் மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, பாஜக மூத்த தலைவர் ஜே.பி.நட்டா உள்ளிட்ட உயர் மட்டத் தலைவர்களின் ஆதரவுடன் நிதின் நபின் கட்சியின் 12ஆவது தேசியத் தலைவராக சேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தேசிய தலைவர் தேர்தல் காரணமாக டெல்லியில் உள்ள பாஜக தலைமையகம் பரபரப்பாக இயங்கி வருகிறது. இந்த ஆண்டு தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், நிதின் நபினின் தேர்வு முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. நிதின் நபினுக்கு தற்போது 45 வயது ஆகும் நிலையில், இவர் தேசிய தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால், அப்பதவிக்கு இளம் வயதில் தேர்வான முதல் தலைவர் என்ற பெருமை அவருக்கு கிடைக்கும்.
இந்த தேர்தலில் நிதின் நபின் தேர்வு செய்யப்பட்டால் அவரின் பதவிக்காலம் வரும் 2029 ஆம் ஆண்டு வரை இருக்கும். தற்போது பீகார் மாநில அமைச்சராக நிதின் நபின் இருந்து வருகிறார். அவர் கடந்த 2006, 2010, 2015, 2020, 2025 ஆகிய ஆண்டுகளில் தொடர்ந்து 5 முறை பீகாரின் பாங்கிபூர் தொகுதியில் இருந்து சட்டமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.