'பைக் டாக்ஸி' சேவைக்கு பச்சைக்கொடி: மாநில அரசுகளுக்கு நிதின் கட்கரி வழங்கிய அறிவுறுத்தல் என்ன?
பொதுமக்களுக்கு குறைந்த கட்டணத்தில் போக்குவரத்து வசதி கிடைப்பதுடன், உள்ளூர் டெலிவரி சேவைகளும் மேம்பட்டு வாழ்வாதார வாய்ப்புகள் பெருகும் என மத்திய அமைச்சகம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
Published : November 19, 2026 at 1:20 PM IST
புதுடெல்லி: பொதுமக்களின் போக்குவரத்து தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவும், வேலைவாய்ப்புகளை அதிகரிக்கவும் தனியார் இரு சக்கர வாகனங்களை பைக் டாக்ஸிகளாக பயன்படுத்திக் கொள்ள மாநில அரசுகள் அனுமதிக்க வேண்டும் என மத்திய சாலைப் போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கேட்டு கொண்டுள்ளார்.
புதுடெல்லியில் நடைபெற்ற சாலை போக்குவரத்து குறித்த 'ரைடு' என்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி, மத்திய அரசின் 'மோட்டார் வாகன ஒருங்கிணைப்பாளர் வழிகாட்டுதல்கள் 2025' விதிகளை அனைத்து மாநிலங்களும் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டதாக பிடிஐ நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர், "பைக் டாக்ஸி தொடர்பாக மத்திய சாலைப் போக்குவரத்து அமைச்சகம் கடந்த ஜூலை மாதம் இந்தப் புதிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டது.
ஆனால், இதுவரை ராஜஸ்தான் மாநிலம் மட்டுமே இதனை முழுமையாக அமல்படுத்தியுள்ளது. ஹரியானா மற்றும் உத்தரப்பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்கள் பகுதியளவு மட்டுமே இதனை நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளன.
இதனையடுத்து, அனைத்து மாநிலப் போக்குவரத்து ஆணையர்களையும் தொடர்பு கொண்டு, தங்கள் மாநிலங்களிலும் தனியார் பைக்குகளை பயணிகள் போக்குவரத்திற்கு அனுமதிக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டேன்" என தெரிவித்தார். இது தொடர்பாக மாநில அரசுகளுக்கு கடிதமும் எழுதியுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.
இந்தியாவில் ரேபிடோ, ஊபர் போன்ற பைக் டாக்ஸி நிறுவனங்கள் நீண்ட காலமாக சட்டரீதியான தெளிவின்றி செயல்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, கர்நாடகா போன்ற மாநிலங்களில் பைக் டாக்ஸிகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை எதிர்த்து போராட்டங்களும் வெடித்தன.
இந்நிலையில், மத்திய அரசின் 2025 வழிகாட்டுதல்கள் பைக் டாக்ஸி நிறுவனங்களுக்கு பெரும் நிம்மதியையும் சட்டத் தெளிவையும் வழங்கியுள்ளன.
வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சி
மேலும், மத்திய அரசின் 2025 வழிகாட்டுதல்களின் முக்கியத்துவம் குறித்து பேசிய மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி, "நாட்டில் வறுமை, பசி, வேலையில்லாத் திண்டாட்டம் மற்றும் சமூக, பொருளாதாரப் பின்தங்கிய நிலை ஆகியவை அனைத்து இடங்களிலும் உள்ளன. மக்கள் சுயமரியாதையுடனும் கௌரவத்துடனும் வாழ நாம் ஏன் அவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை வழங்கக் கூடாது?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும், "அனைத்து மாநிலங்களும் தனியார் பைக்குகளை பயணிகள் சேவைக்கு அனுமதித்தால், சுமார் 15 முதல் 20 கோடி பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும். இதன் மூலம் ஏற்படும் பொருளாதார வளர்ச்சியைக் கற்பனை செய்து பாருங்கள். எவ்வளவு வறுமை ஒழியும்? எத்தனை குழந்தைகள் பள்ளிக்குச் செல்ல முடியும்? எத்தனை பேர் சொந்த வீடு வாங்க முடியும்? அதுதான் உண்மையில் முக்கியமானது" என்றும் அவர் குறிப்பிட்டதாக பிடிஐ தெரிவித்துள்ளது.
புதிய வழிகாட்டுதல்களின் சிறப்பம்சங்கள்
2020-ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட விதிகளைத் திருத்தி, தற்போதைய வளர்ந்து வரும் போக்குவரத்துத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப 2025-ஆம் ஆண்டு புதிய வழிகாட்டுதல்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
மோட்டார் வாகனச் சட்டத்தின் பிரிவு 67(3)-ன் கீழ் மாநில அரசுகள் தனியார் பைக்குகளை டாக்ஸிகளாக அனுமதிக்கலாம் என்பது இதன் முக்கிய அம்சம் ஆகும்.
இதன் மூலம் போக்குவரத்து நெரிசல் மற்றும் வாகனப் புகை மாசு குறையும் என்றும் புதிய வழிகாட்டுதலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது மட்டுமல்லாமல், பொதுமக்களுக்கு குறைந்த கட்டணத்தில் போக்குவரத்து வசதி கிடைப்பதுடன், உள்ளூர் டெலிவரி சேவைகளும் மேம்பட்டு வாழ்வாதார வாய்ப்புகள் பெருகும் என மத்திய அமைச்சகம் குறிப்பிட்டுள்ளது.