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வாகனங்களில் 100% எத்தனால் பயன்படுத்த அனுமதி - பூரிப்புடன் தகவல்களைப் பகிர்ந்த நிதின் கட்கரி

வாகன உற்பத்தி நிறுவனங்கள் மற்றும் எரிபொருள் விநியோக நிறுவனங்கள் 100% எத்தனால் சார்ந்த வணிகத்தில் ஈடுபடுவதற்கான சட்டரீதியான தடைகள் நீக்கப்பட்டுள்ளது.

வேகன் ஆர் பிளக்ஸ் பியூல் கார் அறிமுக நிகழ்ச்சியில் நிதின் கட்கரி
வேகன் ஆர் பிளக்ஸ் பியூல் கார் அறிமுக நிகழ்ச்சியில் நிதின் கட்கரி (X/ Hardeep Singh Puri)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 14, 2026 at 5:14 PM IST

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நாக்பூர்: வாகனங்களுக்கு 100 விழுக்காடு எத்தனால் எரிபொருளை பயன்படுத்த மத்திய அமைச்சகம் சட்ட ரீதியாக அனுமதி அளித்துள்ளது.

இந்தியாவில் உள்ள வாகனங்கள் பெரும்பாலானவை பெட்ரோல், டீசல், சி.என்.ஜி ஆகிய எரிப்பொருள்களால் இயக்கப்படுகின்றன. இவை கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியை சார்ந்திருப்பதால், நாட்டுக்கு பெருமிழப்பு ஏற்படுவதுடன், போர் சமயங்களில் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு நாட்டு மக்களை நேரடியாக பாதிக்கிறது.

இவற்றை கருத்திற்கொண்டு 20% எத்தனால் (கரும்பில் இருந்து எடுக்கப்படும் எரிபொருள்) கலந்த E20 எரிபொருளை மத்திய அரசு ஊக்குவித்து இத்திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்த சூழலில், நாக்பூரில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் பேசியிருக்கும் மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி, “100% அதாவது E100 எரிபொருளை பயன்படுத்த சட்ட ரீதியிலான அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது” என தெரிவித்திருக்கிறார்.

மத்திய அமைச்சரின் கூற்றுப்படி, வாகன உற்பத்தி நிறுவனங்கள் மற்றும் எரிபொருள் விநியோக நிறுவனங்கள் 100% எத்தனால் சார்ந்த வணிகத்தில் ஈடுபடுவதற்கான சட்ட ரீதியான தடைகள் இதன் மூலம் நீக்கப்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு அடுத்தபடியாக தரக்கட்டுப்பாடுகள் அமைக்கப்படும்.

மாருதி சுசூகி நிறுவனத்தின் வேகன் ஆர் காரின் பிளக்ஸ் பியூல் (Flex fuel) மாடல் வெளியீட்டு நிகழ்வில் தான் இந்த தகவல்களை மத்திய அமைச்சர் பகிர்ந்துள்ளார். மாருதி சுசூகி வேகன் ஆர் பிளக்ஸ் பியூல் கார் ஆனது, 100% எத்தனால் எரிபொருள் மூலம் இயங்கக்கூடியது. அறிமுக நிகழ்வில் பேசிய நிதின் கட்கரி, “என் கனவு நனவாகி இருக்கிறது” என்று நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.

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தொடர்ந்து பேசிய அவர், “எத்தனால் மூலம் இயங்கும் 5 இருசக்கர வாகனங்கள் இதுவரை வெளியாகி இருக்கிறது. அதில் மூன்று பைக்குகள் ஹீரோ மோட்டோகார்ப் நிறுவனத்தின் தயாரிப்புகள். மேலும் பல இருசக்கர வாகனங்கள் விரைவில் அறிமுகமாக உள்ளன.

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அடுத்த இரண்டு மாதங்களில் டொயோட்டா, ஹூண்டேய் ஆகிய நிறுவனங்கள் E100 எரிபொருளில் இயங்கும் கார்களை அறிமுகம் செய்ய உள்ளன. இவை நாட்டின் இறக்குமதி சுமையை வெகுவாகக் குறைக்கும். சுமார் 22 லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் இந்தியா எரிபொருளை இறக்குமதி செய்கிறது. முற்றிலும் எத்தனால் சார்ந்த அதிகளவில் செயல்பாட்டுக்கு வரும்போது, இறக்குமதி சுமை வெகுவாகக் குறையும். எரிபொருளுக்காக பிற நாடுகளை சார்ந்திருக்கும் அவசியமும் இந்தியாவுக்கு இருக்காது” என்று மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.

முன்னதாக, E20 பெட்ரோல் நடைமுறைக்கு வந்தபோது, 2020-க்கு முந்தைய பெட்ரோல் வாகனங்களில் பெரிய சிக்கல்கள் இருந்ததாக பயனர்கள் புகார் தெரிவித்து வந்தனர். ஏனென்றால், அப்போதைய பெரும்பாலான வாகனங்களின் எஞ்சின்கள் E5 மற்றும் E10 ஆகிய எத்தனால் கலந்த பெட்ரோலை பயன்படுத்தும் வகையில் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. மேலும், சரியான மைலேஜும் கிடைப்பதில்லை என கார் உரிமையாளர்கள் குற்றஞ்சாட்டியிருந்தனர்.

ஆனால், 2021-க்கு பிறகு வெளியான பிஎஸ் 6 விதிகளுக்கு உட்பட்ட கார்களின் இந்த பிரச்சினை களையப்பட்டது. அதுபோலவே, E100 வாகங்களுக்கான எரிபொருள் நிரப்பும் நிலையங்கள், மாசு கட்டுப்பாடுகள், எஞ்சின் பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பம் சார்ந்த மேம்படுத்தல்கள் அனைத்தும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாக மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறியுள்ளார்.

TAGGED:

NITIN GADKARI
100 PERCENT ETHANOL
E100 VEHICLES
எத்தனால் கார்
E100 FUEL

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