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புதுச்சேரிக்கு வரும் நித்யானந்தா? - முதல்வர் ரங்கசாமியிடம் பாதுகாப்பு கேட்ட சீடர்கள்

புதுச்சேரி ஏம்பலம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள நித்யானந்தாவின் 'கைலாச தியான பீடத்தில்' அடுத்த ஆண்டு கும்பாபிஷேக விழா நடைபெறவுள்ளது.

புதுச்சேரி வரும் நித்யானந்தா
புதுச்சேரி வரும் நித்யானந்தா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 4, 2026 at 9:28 AM IST

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விழுப்புரம்: புதுச்சேரி வரும் நித்யானந்தாவிற்கு பாதுகாப்பு அளிப்பது தொடர்பாக புதுச்சேரி முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ள அவரது பக்தர்கள், மத்திய அரசிடமும் அனுமதி கோர திட்டமிட்டு வருகின்றனர்.

புதுச்சேரி ஏம்பலம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள நித்யானந்தாவின் 'கைலாச தியான பீடத்தில்' வருகிற 2027-ஆம் ஆண்டு கும்பாபிஷேக விழா நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில், நித்யானந்தாவின் தீவிர பக்தர்களான சிலர் தங்களை 'கைலாசாவின் ஆன்மிக தூதரக உறுப்பினர்கள்' எனவும், பிரதிநிதி குழுவினர் எனவும் அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு, புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி, தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன் மற்றும் புதுச்சேரி அமைச்சர்களை நேரில் சந்தித்துப் பேசிய சம்பவம் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

இந்த சந்திப்பின்போது, கைலாசாவிற்கும் புதுச்சேரி அரசுக்கும் இடையே நல்லுறவு மற்றும் நட்புறவை வளர்த்தெடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறித்து அவர்கள் ஆலோசனை நடத்தி உள்ளனர். மேலும், ஏம்பலம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள நித்யானந்தாவின் ‘கைலாச தியான பீடத்தின்’ கும்பாபிஷேக விழாவில், புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமியும் மற்றும் அமைச்சர்களும் கலந்துகொள்ள வேண்டும் எனவும் நித்யானந்தாவின் தீவர பக்தர்கள் முறைப்படி அழைப்பு விடுத்துள்ளனர்.

மேலும், இந்த கும்பாபிஷேக நிகழ்வில் நித்யானந்தா நேரில் வந்து பங்கேற்க உள்ளதாகவும், அதற்காக மத்திய அரசிடம் உரிய அனுமதி கேட்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் பிரதிநிதி குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர். அத்துடன், நித்யானந்தா புதுச்சேரிக்கு வருகை தரும்போது அவருக்கு உரிய காவல் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும், புதுச்சேரி அரசிடம் நித்யானந்தாவின் தீவிர பக்தர்களான கைலாசாவின் ஆன்மிக தூதரக உறுப்பினர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

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தொடர்ந்து, கைலாசாவின் ஆன்மிக வரலாறு மற்றும் அதன் செயல்பாடுகளை விளக்கும் சிறப்புப் புத்தகத்தை புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமிக்கு அக்குழுவினர் பரிசாக வழங்கியுள்ளனர். இதேபோல், புதுச்சேரி தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன் மற்றும் ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை அமைச்சர் ராஜவேலு ஆகியோரையும் கைலாசாவின் பிரதிநிதிகள் நேரில் சந்தித்து நித்யானந்தாவின் ‘கைலாச தியான பீடத்தின்’ கும்பாபிஷேகத்திற்கான அழைப்பிதழ் வழங்கி உள்ளனர்.

தமிழ்நாடு, பெங்களூரு உள்ளிட்ட இடங்களில் பல்வேறு வழக்குகளில் சிக்கிய நித்யானந்தாவை கைதுசெய்ய கர்நாடக ராமநகர நீதிமன்றம் பிடிவாரண்ட் பிறப்பித்தது. ஆனால் நாட்டை விட்டே தலைமறைவான நித்யானந்தா, கைலாசா என்ற பெயரில் தனி நாட்டையே உருவாக்கி இருப்பதாக சமூக வலைதளங்கள் மூலம் அறிவித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து ஆன்மிகம் சார்ந்த வீடியோக்களையும் பதிவிட்டு வந்தார். இந்நிலையில், தற்போது மீண்டும் அவர் இந்தியாவிற்கு வருவதற்கு மத்திய அரசிடமும், புதுச்சேரி அரசிடமும் அவரது பக்தர்கள் அனுமதி கேட்டிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

TAGGED:

நித்தியானந்தா
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